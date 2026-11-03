SECONDE PÉRIODE

91' Cunha expulsé : déjà averti (il avait reçu son premier carton jaune pour avoir retiré son maillot après le 3-2), il intervient en retard sur Balerdi. Deux jaunes valent un rouge.

86' BUT DE MANCHESTER UNITED : la défense de la Roma se déplace encore mal, Cunha entre dans la surface et, depuis une position excentrée, frappe fort au premier poteau. Vasquez, surpris, ne parvient pas à repousser le ballon. Manchester United prend l’avantage !

83' BUT DE MANCHESTER UNITED : Bruno Fernandes adresse un centre depuis la gauche, Balerdi manque le ballon, Cunha profite de l’erreur et trompe Vasquez.

59' Énorme occasion pour Manchester United ! Mbeumo part sans être hors-jeu, élimine Vasquez, mais trouve d’abord un poteau, puis l’autre.

58' LE PENALTY EST À RETIRER, FERNANDES MARQUE : Cristante, qui avait dégagé le ballon repoussé par Vasquez, entre dans la surface avant la frappe de Bruno Fernandes. La VAR interrompt le jeu : le penalty doit être retiré. Bruno Fernandes ne se manque pas et prend le Colombien à contre-pied.

56' VASQUEZ ARRÊTE LE PENALTY DE BRUNO FERNANDES ! Cunha est touché par Mancini dans la surface de réparation, l’arbitre désigne le point de penalty. Bruno Fernandes croise sa frappe, Vasquez repousse d’une main ferme. Cristante dégage ensuite.

PREMIÈRE PÉRIODE

45' Éclair de Malen, qui se joue de Heaven et croise sa frappe du droit. Lammens arrête, puis s’interpose aussi devant Mora.

40' Tête de Balerdi sur un corner tiré par Mora, captée sans difficulté par Lammens.

18' BUT DE LA ROMA : Malen prend Lammens à contre-pied, penalty parfait.

17' PENALTY POUR LA ROMA : la frappe de Soulé est contrée du bras dans la surface par Heaven. Penalty évident.

11' BUT DE LA ROMA : Manchester United perd un ballon dangereux au milieu de terrain, Malen sert Mora, qui renverse le jeu et trouve Soulé seul dans la surface. Sa frappe du gauche ne laisse aucune chance à Lammens.