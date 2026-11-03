Une Roma à peine croyable. Séduisante, entreprenante et dominante en première période, puis incompréhensible, apeurée et finalement battue après la pause. Une nouvelle remontée adverse complique ses plans de qualification. À Old Trafford, face à un Manchester United qui n’avait plus gagné depuis 10 matches, elle s’incline 3-2 après une première période spectaculaire, conclue avec deux buts d’avance grâce à Soulé et au penalty de Malen. En seconde période, la fatigue et les assauts de United aidant, la lumière s’éteint. Et les erreurs individuelles coûtent cher.
Incroyable Roma : elle mène 2-0, mais s’incline 3-2 face à Manchester United. Le doublé de Cunha fait la différence
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LES ACTIONS MARQUANTES
SECONDE PÉRIODE
91' Cunha expulsé : déjà averti (il avait reçu son premier carton jaune pour avoir retiré son maillot après le 3-2), il intervient en retard sur Balerdi. Deux jaunes valent un rouge.
86' BUT DE MANCHESTER UNITED : la défense de la Roma se déplace encore mal, Cunha entre dans la surface et, depuis une position excentrée, frappe fort au premier poteau. Vasquez, surpris, ne parvient pas à repousser le ballon. Manchester United prend l’avantage !
83' BUT DE MANCHESTER UNITED : Bruno Fernandes adresse un centre depuis la gauche, Balerdi manque le ballon, Cunha profite de l’erreur et trompe Vasquez.
59' Énorme occasion pour Manchester United ! Mbeumo part sans être hors-jeu, élimine Vasquez, mais trouve d’abord un poteau, puis l’autre.
58' LE PENALTY EST À RETIRER, FERNANDES MARQUE : Cristante, qui avait dégagé le ballon repoussé par Vasquez, entre dans la surface avant la frappe de Bruno Fernandes. La VAR interrompt le jeu : le penalty doit être retiré. Bruno Fernandes ne se manque pas et prend le Colombien à contre-pied.
56' VASQUEZ ARRÊTE LE PENALTY DE BRUNO FERNANDES ! Cunha est touché par Mancini dans la surface de réparation, l’arbitre désigne le point de penalty. Bruno Fernandes croise sa frappe, Vasquez repousse d’une main ferme. Cristante dégage ensuite.
PREMIÈRE PÉRIODE
45' Éclair de Malen, qui se joue de Heaven et croise sa frappe du droit. Lammens arrête, puis s’interpose aussi devant Mora.
40' Tête de Balerdi sur un corner tiré par Mora, captée sans difficulté par Lammens.
18' BUT DE LA ROMA : Malen prend Lammens à contre-pied, penalty parfait.
17' PENALTY POUR LA ROMA : la frappe de Soulé est contrée du bras dans la surface par Heaven. Penalty évident.
11' BUT DE LA ROMA : Manchester United perd un ballon dangereux au milieu de terrain, Malen sert Mora, qui renverse le jeu et trouve Soulé seul dans la surface. Sa frappe du gauche ne laisse aucune chance à Lammens.
FEUILLE DE MATCH ET COMPOSITIONS OFFICIELLES
Manchester United-Roma 3-2
Buteurs : 11e Soulé (R), 18e Malen (R, penalty), 58e Fernandes (M, penalty), 83e et 86e Cunha (M)
Manchester United (3-4-2-1) : Lammens ; Yoro, Maguire (88e de Ligt), Heaven (75e Martinez) ; Dalot, Baleba (51e Tielemans), Mainoo, Diallo (75e Lacey) ; Mbeumo, Bruno Fernandes (88e Mount) ; Cunha. Entr. Carrick.
Roma (3-4-2-1) : Vásquez ; Mancini (75e Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75e NDicka) ; Rensch (21e Lulli), Cristante, De Roon, Wesley ; Soulé, Rodrigo Mora (46e Pisilli) ; Malen (78e Castro). Entr. Gasperini.
Arbitre : Gil Manzano
Avertis : Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)
Expulsés : Cunha (M)
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