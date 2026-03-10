« Incroyable » Michael Olise salué comme la meilleure recrue de la Bundesliga depuis 10 ans, l'ancienne star affirmant que le héros du Bayern « fait tout juste »

S'adressant à Amazon Prime le soir du match aller du Bayern Munich contre l'Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kramer a fait l'éloge d'Olise. L'ancien milieu de terrain a expliqué son opinion audacieuse : « Pour moi, il est peut-être même le meilleur transfert de la Bundesliga de ces dix dernières années. »

Après son transfert de Crystal Palace pour 53 millions d'euros en juillet 2024, l'attaquant a transformé l'attaque de l'équipe de Vincent Kompany. Kramer a maintenu son opinion concernant le montant élevé du transfert : « Je sais, on parle toujours de sommes importantes. Mais quand même : le rapport qualité-prix, ce que ce joueur apporte à une équipe, c'est incroyable. »