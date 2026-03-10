AFP
« Incroyable » Michael Olise salué comme la meilleure recrue de la Bundesliga depuis 10 ans, l'ancienne star affirmant que le héros du Bayern « fait tout juste »
Kramer salue la valeur incroyable du transfert
S'adressant à Amazon Prime le soir du match aller du Bayern Munich contre l'Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kramer a fait l'éloge d'Olise. L'ancien milieu de terrain a expliqué son opinion audacieuse : « Pour moi, il est peut-être même le meilleur transfert de la Bundesliga de ces dix dernières années. »
Après son transfert de Crystal Palace pour 53 millions d'euros en juillet 2024, l'attaquant a transformé l'attaque de l'équipe de Vincent Kompany. Kramer a maintenu son opinion concernant le montant élevé du transfert : « Je sais, on parle toujours de sommes importantes. Mais quand même : le rapport qualité-prix, ce que ce joueur apporte à une équipe, c'est incroyable. »
Une leçon de tactique sur l'aile
Ce ne sont pas seulement les chiffres bruts qui ont attiré l'attention, mais aussi la sophistication du jeu du Français, qui permet au Bayern de dominer malgré une pression intense. Kramer a souligné sa capacité unique à conserver le ballon et à trouver des solutions dans des espaces restreints, une qualité rarement observée chez les ailiers traditionnels, qui s'appuient souvent uniquement sur leur vitesse.
Le commentateur a noté que le joueur de 24 ans prend rarement de mauvaises décisions, remarquant : « Il fait tout correctement. Il sait où placer le ballon. Même s'il est pressé haut, dos au but, ce que les ailiers ne parviennent généralement pas à faire aussi bien, il résout toutes les situations. »
Des statistiques record en Europe
Les statistiques confirment sans aucun doute les affirmations ambitieuses de l'analyste, car l'attaquant a maintenu un niveau de productivité impressionnant depuis qu'il a quitté Londres pour la Bavière. Selon Opta, il a déjà enregistré 37 participations à des buts lors de matchs officiels cette saison, consolidant ainsi son statut de véritable talent d'élite.
Ce total remarquable est le plus élevé parmi les ailiers des cinq grands championnats européens. De plus, aucun autre joueur de ces divisions n'a enregistré autant de passes décisives que ses 22, prouvant que le succès de sa première saison, avec 38 participations en 50 apparitions, était loin d'être un coup de chance.
L'avenir de l'attaque munichoise
Son sens clinique s'est une nouvelle fois manifesté lors d'une victoire écrasante 6-0 contre l'équipe italienne en phase à élimination directe. L'attaquant a été l'architecte de leur défaite, marquant deux buts et offrant une passe décisive à Serge Gnabry, ce qui a incité Kramer à ajouter : « C'est un joueur exceptionnel, nous le savons tous. »
Alors que le grand club allemand poursuit sa quête de trophées, cette présence est devenue la pierre angulaire de sa stratégie offensive. Le vainqueur de la Coupe du monde a conclu que le jeune attaquant méritait encore plus de reconnaissance : « Mais pour moi, c'est encore presque trop peu », prouvant ainsi son statut de force offensive la plus influente en Allemagne aujourd'hui.
