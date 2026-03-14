Incroyable Max Dowman ! Le jeune joueur d'Arsenal entre dans l'histoire de la Premier League grâce à un sprint en solo

En inscrivant le but du 2-0 contre le FC Everton dans le temps additionnel, Dowman est devenu, à 16 ans et 73 jours, le plus jeune buteur de la première division anglaise. Âgé de 15 ans, cet ailier droit doté d'un excellent dribble avait fait ses débuts en Premier League cette saison.

Dowman était ainsi plus jeune de plus de six mois que James Vaughan, d'Everton, qui occupait la première place de ce classement depuis plus de 20 ans.