Grâce à deux buts inscrits en fin de match, le FC Arsenal a remporté une nouvelle victoire sur la route du titre de champion tant attendu en Angleterre. Le jeune joueur des Gunners, Max Dowman, a été au centre de l'attention en pulvérisant littéralement un record de la Premier League.
Traduit par
Incroyable Max Dowman ! Le jeune joueur d'Arsenal entre dans l'histoire de la Premier League grâce à un solo
En inscrivant le but du 2-0 contre Everton dans le temps additionnel, Dowman est devenu, à 16 ans et 73 jours, le plus jeune buteur de l'élite anglaise. Âgé de 15 ans, cet ailier droit doté d'un excellent dribble avait fait ses débuts en Premier League cette saison.
Dowman était ainsi plus jeune de plus de six mois que James Vaughan, d'Everton, qui occupait la première place de ce classement depuis plus de 20 ans.
Le meilleur buteur Viktor Gyökeres ne tarit pas d'éloges sur Max Dowman
« C'est incroyable. Il reste tellement calme et n'a absolument pas peur dès qu'il reçoit le ballon », a déclaré Viktor Gyökeres, le meilleur buteur d'Arsenal, à propos de Dowman. « Il prend presque toujours la bonne décision et, sur ce but, il a tout fait comme il fallait. »
C'était en fin de temps additionnel à l'Emirates samedi soir. Arsenal menait 1-0 grâce au but de Gyökeres et les visiteurs du FC Everton plaçaient tous leurs espoirs dans un dernier corner. Le gardien international Jordan Pickford s'est lui aussi jeté dans la mêlée.
- Getty Images Sport
Dowman distance la défense d'Everton
Mais ce coup de pied arrêté s'est retourné contre les Toffees, car Arsenal a dégagé le ballon hors de sa surface de réparation pour le mettre dans la course de Dowman. Le jeune joueur, entré en jeu à la 74e minute à la place du champion d'Europe Martin Zubimendi, s'est élancé à 25 mètres de son propre but, a semé la défense d'Everton et, escorté par son coéquipier Gabriel Martinelli, a poussé le ballon dans le but vide quelques secondes plus tard.
Grâce à cette victoire, Arsenal a porté son avance sur son poursuivant, Manchester City, à neuf points, après que l'équipe de Pep Guardiola n'ait pu faire mieux qu'un match nul 1-1 samedi soir en fin de soirée face à West Ham United, lanterne rouge du classement. City compte toutefois un match de moins qu'Arsenal.
Classement : les plus jeunes buteurs de la Premier League
Place Joueur/Équipe Date et adversaire Âge 1. Max Dowman/FC Arsenal 14 mars 2026 contre Everton 16 ans/2 mois/11 jours 2. James Vaughan/FC Everton 10 avril 2005 contre Crystal Palace 16 ans/8 mois/25 jours 3. James Milner/Leeds United 26 décembre 2002 contre Sunderland 16 ans/11 mois/22 jours 4. Wayne Rooney/FC Everton 19/10/2002 contre Arsenal 16 ans/11 mois/25 jours 5. Rio Ngumoha/FC Liverpool 25 août 2025 contre Newcastle 16 ans/11 mois/27 jours