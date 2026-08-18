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« Incroyable » : la légende de Leicester Jamie Vardy soutient la star de Manchester United Youri Tielemans pour qu'il passe à un autre niveau à Old Trafford
Vardy salue Tielemans, un talent incroyable
La décision de Manchester United d’activer la clause libératoire de 35 M£ dans le contrat de Tielemans à Aston Villa a été largement saluée par ceux qui connaissent le mieux le Belge. Vardy, qui a passé quatre ans et demi à jouer aux côtés du milieu de terrain au King Power Stadium, a fait part de son enthousiasme concernant ce transfert.
« Je pense juste que ça va lui permettre de vraiment relancer sa progression, si je suis honnête, a déclaré Vardy dans son podcast Jamie Vardy’s Having A Party en évoquant le transfert estival de Tielemans à United. J’ai joué contre lui avec la Belgique, il était incroyable et on se disait : “Waouh, c’est qui ce gars ?”, parce qu’il était encore jeune à l’époque. Puis on a appris que nous [Leicester] l’avions d’abord signé en prêt et je me souviens être allé voir tous les gars en disant : “On a recruté un joueur, là !” et je parle d’un vraiment très bon joueur. »
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Un choix parfait pour le Théâtre des rêves
L’international belge de 29 ans s’est engagé sur le long terme avec Manchester United, en signant un contrat de cinq ans qui le lie au club jusqu’en 2031. Tielemans n’a pas tardé à faire part de sa joie après ce transfert, qualifiant Manchester United de club parfait pour moi, alors qu’il espère enrichir son palmarès.
Après un passage réussi à Villa Park, où il a aidé l’équipe d’Unai Emery à décrocher un titre en Ligue Europa et une place dans le top 4, le milieu de terrain se concentre désormais sur l’objectif de ramener United au sommet du football européen. « À l’intérieur de l’équipe, il y a beaucoup de qualité et je sens que c’est une bonne étape pour moi afin de passer un cap et, je l’espère, remporter de très, très nombreux titres avec le club », a déclaré Tielemans aux médias officiels du club.
Dévouement et leadership dans l’entrejeu
Au-delà de sa brillance technique, l’ancien capitaine de Leicester, Wes Morgan, a mis en avant les standards professionnels que Tielemans apportera au vestiaire de United. Morgan, qui a rejoint Vardy dans le podcast, a souligné que l’éthique de travail du Belge était une qualité qui ressortait particulièrement pendant leur passage ensemble.
« Ce que j’ai vu chez Youri, c’est un vrai dévouement à son métier, a expliqué Morgan. Je le voyais toujours à la salle, à travailler encore plus dur et à faire du travail supplémentaire. Il cherchait vraiment à s’améliorer. Il ne levait jamais le pied à l’entraînement, il donnait toujours 100 %, mais c’est aussi quelqu’un qui a cette qualité technique, cette vision du jeu et cette rapidité de réflexion. Je ne suis pas surpris de le voir atteindre le plus haut niveau et être maintenant à Manchester United. J’espère qu’il montrera à tout le monde à quel point il est bon. Il mérite tout ce qu’il a obtenu jusqu’à présent. »
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Les débuts en Premier League de la star belge se profilent
Vardy a fait écho à ces sentiments concernant la personnalité du milieu de terrain et son intégration au sein d’un effectif, se remémorant la rapidité avec laquelle il s’était adapté à la vie en Angleterre. « Il est arrivé et tout de suite, on pouvait voir… le dévouement, à 100 % chaque jour », a ajouté Vardy. « Ensuite, il entrait dans le vestiaire et il était tellement simple, tellement normal. Il a été une vraie bouffée d’air frais pour nous à ce moment-là. »
Tielemans a déjà joué pour United durant sa campagne de pré-saison, en grappillant des minutes contre le Paris Saint-Germain, Leeds United et l’AC Milan. Alors que la saison de Premier League doit débuter ce week-end, tous les regards seront tournés vers la question de savoir si le Belge sera titulaire lors du match d’ouverture contre le promu, Hull City.
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