La décision de Manchester United d’activer la clause libératoire de 35 M£ dans le contrat de Tielemans à Aston Villa a été largement saluée par ceux qui connaissent le mieux le Belge. Vardy, qui a passé quatre ans et demi à jouer aux côtés du milieu de terrain au King Power Stadium, a fait part de son enthousiasme concernant ce transfert.

« Je pense juste que ça va lui permettre de vraiment relancer sa progression, si je suis honnête, a déclaré Vardy dans son podcast Jamie Vardy’s Having A Party en évoquant le transfert estival de Tielemans à United. J’ai joué contre lui avec la Belgique, il était incroyable et on se disait : “Waouh, c’est qui ce gars ?”, parce qu’il était encore jeune à l’époque. Puis on a appris que nous [Leicester] l’avions d’abord signé en prêt et je me souviens être allé voir tous les gars en disant : “On a recruté un joueur, là !” et je parle d’un vraiment très bon joueur. »