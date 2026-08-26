« Incroyable » : Joe Rodon salue la profondeur d’effectif de Leeds United après la victoire en Carabao Cup à Nottingham Forest

Daniel Farke a titularisé James, Noah Okafor, Ao Tanaka et Lukas Nmecha, en plus d’une première en défense pour Nico Elvedi. Revenant sur la rencontre, Rodon a salué la prestation de buteur de James après une campagne 2025-2026 perturbée par les blessures, tout en louant la qualité exceptionnelle et la détermination collective au sein de l’effectif de Leeds.

En évoquant la résilience de son coéquipier et l’impact immédiat des recrues estivales du club, Rodon a déclaré à ITV Sport : « Les blessures font partie du jeu, nous savons de quoi il est capable, il [James] a montré sa qualité et a très bien conclu.

« Nous avons besoin de tout le monde, la saison est longue, la qualité dans l’effectif est incroyable, nous avons besoin de tout le monde ensemble. Nous voulons changer la mentalité, encore grandir en tant que groupe et gagner autant de matches que possible. Les recrues ont été excellentes, nous voulons continuer sur cette lancée. »