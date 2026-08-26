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« Incroyable » : Joe Rodon salue la profondeur d’effectif de Leeds United après la victoire en Carabao Cup à Nottingham Forest
Leeds enchaîne un deuxième succès consécutif
Leeds a assuré sa place au troisième tour de la Carabao Cup pour la première fois depuis la saison 2022-2023 grâce à une victoire 2-0 contre Forest au City Ground. Daniel James a ouvert le score à la 50e minute d’une frappe puissante qui a trompé Matz Sels, avant que James Justin ne double l’avantage à la 75e minute. Ce résultat a offert à Leeds un deuxième succès consécutif sur la pelouse de Forest, seulement trois jours après son succès 1-0 en Premier League.
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Rodon salue l’état d’esprit de l’équipe
Daniel Farke a titularisé James, Noah Okafor, Ao Tanaka et Lukas Nmecha, en plus d’une première en défense pour Nico Elvedi. Revenant sur la rencontre, Rodon a salué la prestation de buteur de James après une campagne 2025-2026 perturbée par les blessures, tout en louant la qualité exceptionnelle et la détermination collective au sein de l’effectif de Leeds.
En évoquant la résilience de son coéquipier et l’impact immédiat des recrues estivales du club, Rodon a déclaré à ITV Sport : « Les blessures font partie du jeu, nous savons de quoi il est capable, il [James] a montré sa qualité et a très bien conclu.
« Nous avons besoin de tout le monde, la saison est longue, la qualité dans l’effectif est incroyable, nous avons besoin de tout le monde ensemble. Nous voulons changer la mentalité, encore grandir en tant que groupe et gagner autant de matches que possible. Les recrues ont été excellentes, nous voulons continuer sur cette lancée. »
Forest en difficulté en coupe
La maîtrise de la rencontre par les visiteurs s’est reflétée dans un total d’expected goals (xG) de 2,26 sur 13 tentatives, contre 0,86 pour les hôtes sur huit frappes. Cette défaite aggrave encore le triste bilan de Forest en coupes nationales, le club n’ayant désormais remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches de Carabao Cup contre des adversaires de l’élite (2 nuls, 7 défaites).
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La dynamique monte avant le week-end
Des succès consécutifs au City Ground offrent un regain de moral bienvenu aux hommes de Farke avant la réception de Brentford en Premier League dimanche. Leeds tourne désormais son attention vers le prochain tirage au sort du troisième tour de la Carabao Cup pour découvrir son prochain adversaire. La profondeur d’effectif affichée lors des deux rencontres place Leeds en bonne position pour maintenir sa régularité en ce début de saison.
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