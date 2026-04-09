Au micro de Movistar après le coup de sifflet final, Hansi Flick a exprimé son incompréhension face à l’absence d’intervention de la vidéo. « Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu… C’est incroyable. Tout le monde peut se tromper, mais dans une situation comme celle-ci… À quoi sert le VAR ? C’était penalty et deuxième carton jaune pour le joueur », a tempêté l’Allemand, visiblement énervé.

Le défenseur du Barça, Gerard Martin, a fait écho aux sentiments de son entraîneur concernant l’absence de penalty et de deuxième carton jaune pour Pubill. « Le gardien pose le ballon et le joue. Le joueur l’arrête avec la main. L’arbitre ne le voit pas en direct, mais le VAR doit le lui signaler », a fait remarquer Martin. Cette séquence, qui a duré plusieurs minutes, a donc relancé le débat sur la pertinence d’un outil censé garantir plus d’équité. Si le règlement prévoit que l’assistance vidéo intervienne sur des « erreurs claires et évidentes », certains observateurs estiment que la marge d’interprétation laissée aux arbitres reste trop large. Dans l’attente d’une possible clarification des protocoles, les clubs et leurs supporters continueront de scruter chaque décision controversée. Pour Flick et son groupe, la frustration demeure ; pour le Barça, la polémique sert de rappel : même avec des technologies de pointe, le football reste un sport où l’humain, avec ses erreurs, conserve la main.