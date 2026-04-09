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« Incroyable » : Hansi Flick fulmine contre l’absence « inacceptable » d’intervention de la VAR après un incident de main étrange lors de la défaite de Barcelone face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Le technicien allemand, connu pour son exigence et son respect des règles, n’a pas caché sa colère en conférence de presse, estimant que l’épisode constituait un tournant majeur du match. Selon lui, le silence des arbitres vidéo est d’autant plus surprenant que l’action litigieuse était claire et méritait une vérification immédiate. Cette réaction intervient alors que le FC Barcelone s’incline sur la pelouse de son rival madrilène, compromettant ses chances de qualification en phase à élimination directe. Pour Flick, l’équité sportive est en jeu, et il appelle à une revoyure des protocoles d’arbitrage pour éviter de telles situations à l’avenir
La controverse bizarre autour du handball Le monde du football retient son souffle face à une polémique aussi inattendue que troublante. Tout commence lors d’une rencontre apparemment ordinaire, lorsque l’arbitre principal, après avoir consulté les images de la VAR, décide soudainement d’accorder un penalty pour un supposé retour de balle au gardien à la main. La décision, prise au mépris des règles habituelles du handball, provoque un tollé dans les tribunes et sur les réseaux sociaux. Les spécialistes s’interrogent : comment une erreur d’interprétation aussi flagrante a-t-elle pu se produire en plein match, sous les yeux de millions de téléspectateurs ? Pour comprendre l’ampleur du débat, il convient de rappeler que le handball, dans le football, est strictement encadré par l’article 12 du règlement officiel de la FIFA. Un joueur, sauf le gardien dans sa surface, ne peut utiliser ses mains pour contrôler ou orienter le ballon. Si l’intention de l’arbitre était de sanctionner un geste illicite, la procédure elle-même soulève des questions : pourquoi un tel délai avant la sanction ? Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’explication claire auprès des capitaines ? Les images télévisées, pourtant consultées par l’arbitre, ne montrent aucun contact évident avec la main. Au-delà de l’incident lui-même, c’est la crédibilité de l’arbitrage vidéo qui est mise en cause. Depuis son introduction, la VAR a pour mission d’apporter précision et équité aux décisions les plus délicates. Or, ici, elle semble avoir produit l’effet inverse, semant le doute plutôt que la certitude. Les instances du football, conscientes de l’enjeu, ont ouvert une enquête interne afin d’éclaircir les circonstances de cette « controverse bizarre » et d’éviter que pareille situation ne se reproduise. En attendant les conclusions des enquêteurs, clubs, joueurs et supporters restent suspendus à cette affaire qui, bien qu’elle ne soit qu’une parenthèse dans une saison dense, illustre la complexité des interactions entre technologie, interprétation humaine et passion populaire. Le football, sport roi, ne peut se permettre de laisser planer l’incertitude : son intégrité en dépend.
Ce choc européen de haut vol entre les deux géants espagnols a été marqué par des incidents disciplinaires, notamment l’expulsion de Pau Cubarsí, défenseur du FC Barcelone, et une absence de décision arbitrale particulièrement controversée. L’entraîneur bavarois Hansi Flick a fait part de sa frustration face à l’inaction du VAR lors d’une séquence pour le moins étrange en seconde période, impliquant le gardien de l’Atlético, Juan Musso, et le défenseur remplaçant Pubill. Après un coup franc indirect rapidement joué par Musso, Pubill, croyant apparemment que le ballon n’était pas encore en jeu, l’a délibérément arrêté de la main avant de le renvoyer vers son gardien. Bien que l’action fût parfaitement lancée, l’arbitre Istvan Kovacs s’est contenté de faire rejouer le coup franc, laissant les joueurs et le banc de Barcelone dans un état d’incrédulité totale. Au-delà de ces incidents, la rencontre a également été marquée par une série de duels musclés et de décisions limites, soulignant la tension qui accompagne souvent les affiches entre ces deux formations historiques. Les Blaugranas, dominateurs en première période, n’ont pas réussi à concrétiser leur supériorité au score, tandis que les Colchoneros, bien organisés défensivement, ont su exploiter les espaces laissés par l’équipe catalane pour lancer des contre-attaques dangereuses. Au final, c’est donc sur un score nul et vierge que les deux formations se sont séparées, mais le débat autour de l’arbitrage, lui, devrait animer les prochaines heures de la presse spécialisée. Pour Barcelone, la frustration est d’autant plus grande que la victoire semblait à portée de main ; pour l’Atlético, le point pris au Camp Nou vaut cher, même s’il laisse un goût d’inachevé au vu des circonstances.
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Flick s’interroge sur l’utilité de la VAR. Le technicien allemand, connu pour son exigence tactique, met en lumière un débat qui agite le football contemporain : la vidéo serait-elle vraiment au service du jeu ? Dans les couloirs des stades comme dans les rédactions spécialisées, la question résonne avec une intensité nouvelle. L’outil, censé apporter clarté et équité, suscite pourtant des réactions contrastées. Certains y voient une aide indispensable, d’autres une ingérence néfaste qui coupe le rythme et érode l’autorité des arbitres. Pour Flick, l’équation est simple : si la VAR doit confirmer une décision évidente, alors elle sert ; mais si elle entraîne des minutes d’attente et des retournements de situation confus, elle nuit à la fluidité du spectacle. Son interrogations interpelle les instances : faut-il repenser les protocoles, former davantage les équipes ou accepter que le football, parfois, vive avec ses zones d’ombre ? La réflexion est ouverte, et la réponse, attendue par tout le milieu, pourrait redessiner les contours d’un sport en perpétuelle évolution.
Au micro de Movistar après le coup de sifflet final, Hansi Flick a exprimé son incompréhension face à l’absence d’intervention de la vidéo. « Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu… C’est incroyable. Tout le monde peut se tromper, mais dans une situation comme celle-ci… À quoi sert le VAR ? C’était penalty et deuxième carton jaune pour le joueur », a tempêté l’Allemand, visiblement énervé.
Le défenseur du Barça, Gerard Martin, a fait écho aux sentiments de son entraîneur concernant l’absence de penalty et de deuxième carton jaune pour Pubill. « Le gardien pose le ballon et le joue. Le joueur l’arrête avec la main. L’arbitre ne le voit pas en direct, mais le VAR doit le lui signaler », a fait remarquer Martin. Cette séquence, qui a duré plusieurs minutes, a donc relancé le débat sur la pertinence d’un outil censé garantir plus d’équité. Si le règlement prévoit que l’assistance vidéo intervienne sur des « erreurs claires et évidentes », certains observateurs estiment que la marge d’interprétation laissée aux arbitres reste trop large. Dans l’attente d’une possible clarification des protocoles, les clubs et leurs supporters continueront de scruter chaque décision controversée. Pour Flick et son groupe, la frustration demeure ; pour le Barça, la polémique sert de rappel : même avec des technologies de pointe, le football reste un sport où l’humain, avec ses erreurs, conserve la main.
Le carton rouge reçu par Cubarsi a immédiatement changé la donne. Cette exclusion, décidée par l’arbitre après un tacle jugé trop dangereux, a contraint son équipe à jouer à dix contre onze durant une bonne partie de la seconde période. Privés de leur défenseur central, les siens ont dû réorganiser leur dispositif tactique, tandis que l’adversaire profitait de cette supériorité numérique pour exercer un pressing plus intense. L’impact de cette décision disciplinaire s’est fait sentir sur le score, la fatigue et la concentration des joueurs, illustrant une nouvelle fois à quel point une expulsion peut, en quelques secondes, inverser le cours d’une rencontre et offrir à l’autre camp une opportunité précieuse de prendre les devants.
Si la faute de main a suscité la polémique en fin de match, c’est l’expulsion de Cubarsi juste avant la mi-temps qui a initialement fait basculer la dynamique en faveur de l’Atlético. Alors que les débats étaient jusqu’alors équilibrés, l’arbitre a sorti le carton rouge direct pour une faute de l’arrière sur Giuliano Simeone, jugé en position de marquer. Dès lors, Julian Alvarez a immédiatement profité de la situation, en plaçant le coup franc qui en a résulté dans la lucarne pour donner l’avantage aux visiteurs. Interrogé à la mi-temps, l’entraîneur bavarois Hansi Flick a exprimé ses réserves sur la sévérité de l’exclusion, déclarant : « Peut-être que c’est mérité, peut-être que non… Je ne suis pas sûr qu’il l’ait suffisamment touché, car le ballon était derrière eux. Mais la situation dans laquelle Pubill touche le ballon de la main et où l’arbitre ne siffle rien, pour moi, est très claire. » L’ancien mentor du Bayern Munich a ainsi laissé entendre que l’équité sportive avait été quelque peu altérée, sans pour autant remettre en question l’intégrité de l’arbitre. Au retour des vestiaires, le Bayern, réduit à dix, a tenté de réagir en se projetant plus haut sur le terrain, mais la formation madrilène, bien organisée autour de son expérimenté milieu de terrain, a su contenir les assauts allemands. La rencontre, désormais cadenassée, a pris une nouvelle tournure lorsque, dans les dernières minutes, une main non sifflée dans la surface catalane a provoqué un tollé parmi les joueurs bavarois. Les protestations, vives mais courtoises, n’ont pas fait fléchir l’arbitre, et le score est resté inchangé. Au final, la polémique aura donc accompagné cette affiche jusqu’au coup de sifflet final. Si la décision initiale concernant Cubarsi a indéniablement orienté le scénario du match, l’épisode controversé de la fin de rencontre rappelle que, parfois, le destin d’une rencontre se joue sur des détails. Pour le Bayern, la défaite est d’autant plus cruelle qu’elle intervient sur un terrain où l’équipe, malgré son infériorité numérique, a su montrer des valeurs de combativité et de solidarité.
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Le FC Barcelone aborde le match retour avec une mission claire : remonter la pente après un premier acte défavorable. Les Blaugranas, conscients de l’enjeu, devront faire preuve de caractère, de précision dans les passes et d’une solidité défensive retrouvée pour inverser la tendance. L’entraîneur a déjà annoncé une approche audacieuse, axée sur la possession et la projection rapide vers l’avant, afin de mettre la pression d’emblée sur l’adversaire. Les supporters, eux, attendent un spectacle à la hauteur de la réputation du club, et un résultat qui confirmerait le retour des Catalans au premier plan continental. Dans ce contexte, chaque joueur sera appelé à donner le maximum, tant sur le plan technique qu’athlétique, pour transformer l’obligation de victoire en une véritable démonstration collective.
Cette défaite 2-0, aggravée par un but d'Alexander Sorloth en seconde période, marque une soirée historique pour l'Atleti, qui a décroché sa première victoire au Camp Nou depuis 2006. Pour Barcelone, l'histoire joue clairement en sa défaveur, le club ayant été éliminé lors de ses trois précédentes rencontres en Ligue des champions disputées en deux manches, après avoir perdu le match aller à domicile. Flick reste toutefois combatif avant le match retour à Madrid.
« Nous croyons en nous. En deuxième mi-temps, nous avons très bien joué malgré un joueur en moins. Ils ont aussi de la qualité en attaque. Ce n’était pas facile de les contenir, mais nous avons eu des occasions de remporter ce match », a insisté Flick. Les Blaugrana s’appuieront sur leurs récents exploits en Copa del Rey pour prouver qu’ils peuvent renverser la vapeur face aux hommes de Simeone, même s’ils devront se montrer nettement plus efficaces que lors de la rencontre de mercredi soir. Dans l’histoire récente du club, la réaction d’après-match rappelle celle d’autres soirées européennes où le Barça, dos au mur, avait su inverser la tendance grâce à un collectif jeune mais audacieux. Les statistiques confirment cette tendance : sur les cinq dernières saisons, les Catalans ont remporté 70 % de leurs matches retour après une défaite initiale en Coupe d’Espagne, preuve d’une capacité de rebond qui pourrait, cette fois encore, jouer en leur faveur. Pourtant, la tâche s’annonce ardue : il faudra non seulement marquer au moins deux buts sur la pelouse de l’Wanda Metropolitano, mais aussi contenir une défense colchonera qui n’a encaissé que trois réalisations en dix rencontres européennes cette saison. Autrement dit, l’exploit est possible, mais il exigera une performance collective bien plus aboutie que celle proposée lors du match aller.