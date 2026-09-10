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Alvino Hanafi

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« Incroyable ! » : Declan Rice fait une déclaration sensationnelle sur Arsenal après avoir vaincu la canicule de Naples

Arsenal
Ligue des Champions
D. Rice

Declan Rice a salué l’exceptionnelle fluidité et la force mentale d’Arsenal après une victoire 1-0 à l’extérieur contre Naples en Ligue des champions. Le milieu de terrain anglais a particulièrement encensé le capitaine Martin Odegaard, qualifiant d’incroyable un superbe but collectif au terme d’une séquence de 29 passes, sous une chaleur accablante.

  • Rice célèbre la victoire d'Arsenal sous la canicule à Naples

    Declan Rice a affiché sa satisfaction après l'ouverture de la campagne 2026-27 de Ligue des champions d'Arsenal, marquée par une victoire arrachée 1-0 contre Naples. Confronté à des températures frôlant les 30 degrés et à une forte humidité dans le sud de l'Italie, Arsenal a maîtrisé les débats avant de trouver l'ouverture à la 75e minute.

    Une sublime action collective de 29 passes s'est conclue par une frappe de Martin Odegaard sur le poteau, permettant à Arsenal de préserver son début de saison parfait avec cinq victoires en cinq matches.

    Ce succès a également permis à Arsenal de s'imposer au Stadio Diego Armando Maradona, infligeant une rare défaite européenne à domicile au géant italien.

    • Publicité
  • imago-sport-1082725387.jpgLaPresse

    Rice s’émerveille devant un incroyable but collectif

    Revenant sur le match, Rice a salué le sang-froid de l’équipe et son application tactique, malgré des conditions qu’il a décrites comme les plus chaudes qu’il ait connues avec Arsenal. Le milieu de terrain a estimé que le score aurait pu être encore plus large au vu de la qualité des occasions créées.

    Il a établi un parallèle avec les conditions d’une Coupe du monde, tout en saluant la fluidité des enchaînements de passes qui ont permis de percer la défense coriace de Naples.

    « Cela aurait pu faire quatre ou cinq ce soir si nous avions été un peu plus réalistes », a déclaré Rice. « Le but était tout simplement incroyable. Tout le monde a touché le ballon, tout le monde a participé, passe et déplacement pour les désorganiser. C’est probablement le match le plus chaud que j’ai joué avec Arsenal jusqu’à présent. »

  • Le milieu de terrain ravi de la belle série d'Odegaard

    Rice s’est montré particulièrement ravi pour le capitaine de l’équipe, Odegaard, auteur de son quatrième but de la saison. Le milieu de terrain a souligné qu’après une saison marquée par les blessures, le retour d’Odegaard à sa meilleure condition physique transforme directement Arsenal en une équipe plus dangereuse.

    Il a insisté sur l’importance de garder le capitaine en confiance alors qu’ils enchaînent des déplacements européens exigeants.

    « Quand un joueur comme lui est en forme, il peut briller dans n’importe quelle équipe et, pour nous, il est tellement important », a expliqué Rice. « Quand il est au sommet de son art, il fait de nous une meilleure équipe. Alors continuons à le mettre en confiance. »

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  • imago-sport-1082719451.jpgInsidefoto

    Arsenal veut surfer sur sa lancée avant son déplacement à Munich

    Rice a souligné l’importance de prendre de l’élan dès le début de saison alors qu’Arsenal vise à atteindre une nouvelle fois la finale de la Ligue des champions. Il s’est dit reconnaissant de pouvoir jouer dans des stades mythiques, notant que le fait de venir à bout de Naples apporte un énorme surplus de confiance avant les prochains matches de groupe contre le Bayern Munich, le Slavia Prague et le Real Betis.

    Le milieu de terrain a exhorté ses coéquipiers à maintenir leurs exigences élevées alors que les rencontres s’enchaînent sur la scène nationale et européenne.

    « L’élan est essentiel. Le football est vraiment agréable quand vous gagnez des matches », a conclu Rice. « Nous savons quel est ce stade et jouer ici est un immense honneur. Continuons sur cette lancée et continuons à pousser. »

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