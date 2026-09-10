Declan Rice a affiché sa satisfaction après l'ouverture de la campagne 2026-27 de Ligue des champions d'Arsenal, marquée par une victoire arrachée 1-0 contre Naples. Confronté à des températures frôlant les 30 degrés et à une forte humidité dans le sud de l'Italie, Arsenal a maîtrisé les débats avant de trouver l'ouverture à la 75e minute.

Une sublime action collective de 29 passes s'est conclue par une frappe de Martin Odegaard sur le poteau, permettant à Arsenal de préserver son début de saison parfait avec cinq victoires en cinq matches.

Ce succès a également permis à Arsenal de s'imposer au Stadio Diego Armando Maradona, infligeant une rare défaite européenne à domicile au géant italien.