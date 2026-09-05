Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-ENG-PR-MAN CITY-COVENTRYAFP
Mohamed Saeed

Traduit par

« Incroyable à voir » ! Erling Haaland salue les nouvelles recrues de Manchester City, Enzo Fernandez et Iliman Ndiaye, mais admet qu'Arsenal a l'avantage

E. Haaland
Manchester City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Coventry
Premier League

Erling Haaland a livré une évaluation élogieuse du mercato de Manchester City après la victoire difficilement acquise 1-0 par le club face à Coventry City. L’attaquant norvégien a trouvé le chemin des filets pour préserver le début parfait d’Enzo Maresca, mais il s’est empressé de souligner l’impact des dernières recrues du club.

  • Haaland salue l’« incroyable » duo de débutants

    Le recrutement estival de Manchester City a fait l’objet d’un examen minutieux après le départ du légendaire entraîneur Pep Guardiola et les départs de cadres comme Rodri et Bernardo Silva. Cependant, Haaland estime que le club a brillamment agi sur le marché, saluant en particulier Fernandez et Ndiaye après leurs débuts à l’Etihad Stadium. Fernandez a été intégré tardivement au onze de départ après la blessure de Nico O'Reilly à l’échauffement, mais il a immédiatement laissé son empreinte en aidant à créer le but de la victoire.

    S’exprimant sur les canaux médiatiques officiels du club après le coup de sifflet final, le talisman norvégien s’est montré très élogieux envers les deux nouveaux venus. « Je pense qu’ils ont tous les deux fait un très bon match, a déclaré Haaland. Enzo est entré et a vraiment bien fait les choses sur le but, et il a même eu quelques occasions, il aurait pu marquer. Il a bien joué. Et avec Ndiaye, on voit tout de suite sa qualité. La manière dont il dribble les joueurs, en glissant entre eux. C’était incroyable à voir. Il y a une raison pour laquelle nous les avons recrutés, c’est parce qu’ils ont de la qualité. Pour eux, l’objectif est d’intégrer l’équipe le plus vite possible et de prendre le rythme. »

    • Publicité
  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La phase de reconstruction sous Maresca

    Si City a enchaîné trois victoires en trois matches pour lancer sa campagne de Premier League, Haaland s’est montré réaliste sur la situation de l’équipe dans son évolution. La transition entre l’ère Guardiola et la direction d’Enzo Maresca n’en est encore qu’à ses débuts, et l’effectif a connu un renouvellement important en matière de leadership et de profils tactiques.

    Haaland a souligné que le club mérite du crédit pour la manière dont il a géré cette période de transition, en notant que les nouveaux visages apportent bien plus que de simples qualités techniques au vestiaire. « Nous sommes encore dans une sorte de phase de reconstruction, mais le mercato a été fantastique, je dois le dire », a expliqué Haaland à Viaplay.

    Il a ajouté : « Bravo au club et aux personnes qui y travaillent. Avant tout, ils ont recruté des footballeurs fantastiques, mais aussi de très belles personnes qui s’intègrent vraiment bien. Donc bravo à l’ensemble du club. »

  • L’avantage d’Arsenal dans la course au titre

    Malgré le parcours parfait de City, Haaland a reconnu que le champion en titre Arsenal possède actuellement un avantage psychologique et tactique grâce à sa stabilité. Mikel Arteta passe depuis des années à peaufiner son effectif, et le Norvégien estime que cette longévité donne aux Gunners un niveau de cohésion que City cherche actuellement à retrouver.

    En établissant une comparaison avec les propres périodes de domination de City par le passé, Haaland a reconnu que le projet d'Arteta a atteint un niveau de maturité avec lequel il est difficile de rivaliser immédiatement. « Arsenal joue ensemble depuis longtemps et a construit cela sur une plus longue période, un peu comme City l'avait fait quand je suis arrivé », a souligné l'attaquant.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-COVENTRYAFP

    Haaland en veut encore plus malgré ses exploits décisifs en match

    Le but de Haaland contre Coventry était son troisième en trois matches, après avoir repris de la tête un superbe centre d’Antoine Semenyo à la 26e minute. Malgré son statut de héros du match, le joueur de 26 ans s’est montré critique envers sa performance, après avoir manqué une occasion franche de doubler la mise lorsqu’il a été lancé en profondeur par Rayan Cherki.

    En revenant sur les 90 minutes, Haaland s’est dit satisfait du résultat, tout en estimant qu’il y avait une marge de progression collective. « Je pense que nous avons très bien commencé et je pense que la première période a été vraiment bonne, nous nous sommes créé énormément d’occasions, a-t-il déclaré. Je pense que j’aurais dû marquer quelques buts de plus, honnêtement, mais je ne l’ai pas fait, donc je dois davantage travailler ça à l’entraînement ! »

Ligue des Champions
FC Porto crest
FC Porto
POR
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Coventry crest
Coventry
COV
Brighton crest
Brighton
BHA