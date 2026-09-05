« Incroyable à voir » ! Erling Haaland salue les nouvelles recrues de Manchester City, Enzo Fernandez et Iliman Ndiaye, mais admet qu'Arsenal a l'avantage

Le recrutement estival de Manchester City a fait l’objet d’un examen minutieux après le départ du légendaire entraîneur Pep Guardiola et les départs de cadres comme Rodri et Bernardo Silva. Cependant, Haaland estime que le club a brillamment agi sur le marché, saluant en particulier Fernandez et Ndiaye après leurs débuts à l’Etihad Stadium. Fernandez a été intégré tardivement au onze de départ après la blessure de Nico O'Reilly à l’échauffement, mais il a immédiatement laissé son empreinte en aidant à créer le but de la victoire.

S’exprimant sur les canaux médiatiques officiels du club après le coup de sifflet final, le talisman norvégien s’est montré très élogieux envers les deux nouveaux venus. « Je pense qu’ils ont tous les deux fait un très bon match, a déclaré Haaland. Enzo est entré et a vraiment bien fait les choses sur le but, et il a même eu quelques occasions, il aurait pu marquer. Il a bien joué. Et avec Ndiaye, on voit tout de suite sa qualité. La manière dont il dribble les joueurs, en glissant entre eux. C’était incroyable à voir. Il y a une raison pour laquelle nous les avons recrutés, c’est parce qu’ils ont de la qualité. Pour eux, l’objectif est d’intégrer l’équipe le plus vite possible et de prendre le rythme. »