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« Incroyable à voir » ! Erling Haaland salue les nouvelles recrues de Manchester City, Enzo Fernandez et Iliman Ndiaye, mais admet qu'Arsenal a l'avantage
Haaland salue l’« incroyable » duo de débutants
Le recrutement estival de Manchester City a fait l’objet d’un examen minutieux après le départ du légendaire entraîneur Pep Guardiola et les départs de cadres comme Rodri et Bernardo Silva. Cependant, Haaland estime que le club a brillamment agi sur le marché, saluant en particulier Fernandez et Ndiaye après leurs débuts à l’Etihad Stadium. Fernandez a été intégré tardivement au onze de départ après la blessure de Nico O'Reilly à l’échauffement, mais il a immédiatement laissé son empreinte en aidant à créer le but de la victoire.
S’exprimant sur les canaux médiatiques officiels du club après le coup de sifflet final, le talisman norvégien s’est montré très élogieux envers les deux nouveaux venus. « Je pense qu’ils ont tous les deux fait un très bon match, a déclaré Haaland. Enzo est entré et a vraiment bien fait les choses sur le but, et il a même eu quelques occasions, il aurait pu marquer. Il a bien joué. Et avec Ndiaye, on voit tout de suite sa qualité. La manière dont il dribble les joueurs, en glissant entre eux. C’était incroyable à voir. Il y a une raison pour laquelle nous les avons recrutés, c’est parce qu’ils ont de la qualité. Pour eux, l’objectif est d’intégrer l’équipe le plus vite possible et de prendre le rythme. »
- Getty Images Sport
La phase de reconstruction sous Maresca
Si City a enchaîné trois victoires en trois matches pour lancer sa campagne de Premier League, Haaland s’est montré réaliste sur la situation de l’équipe dans son évolution. La transition entre l’ère Guardiola et la direction d’Enzo Maresca n’en est encore qu’à ses débuts, et l’effectif a connu un renouvellement important en matière de leadership et de profils tactiques.
Haaland a souligné que le club mérite du crédit pour la manière dont il a géré cette période de transition, en notant que les nouveaux visages apportent bien plus que de simples qualités techniques au vestiaire. « Nous sommes encore dans une sorte de phase de reconstruction, mais le mercato a été fantastique, je dois le dire », a expliqué Haaland à Viaplay.
Il a ajouté : « Bravo au club et aux personnes qui y travaillent. Avant tout, ils ont recruté des footballeurs fantastiques, mais aussi de très belles personnes qui s’intègrent vraiment bien. Donc bravo à l’ensemble du club. »
L’avantage d’Arsenal dans la course au titre
Malgré le parcours parfait de City, Haaland a reconnu que le champion en titre Arsenal possède actuellement un avantage psychologique et tactique grâce à sa stabilité. Mikel Arteta passe depuis des années à peaufiner son effectif, et le Norvégien estime que cette longévité donne aux Gunners un niveau de cohésion que City cherche actuellement à retrouver.
En établissant une comparaison avec les propres périodes de domination de City par le passé, Haaland a reconnu que le projet d'Arteta a atteint un niveau de maturité avec lequel il est difficile de rivaliser immédiatement. « Arsenal joue ensemble depuis longtemps et a construit cela sur une plus longue période, un peu comme City l'avait fait quand je suis arrivé », a souligné l'attaquant.
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Haaland en veut encore plus malgré ses exploits décisifs en match
Le but de Haaland contre Coventry était son troisième en trois matches, après avoir repris de la tête un superbe centre d’Antoine Semenyo à la 26e minute. Malgré son statut de héros du match, le joueur de 26 ans s’est montré critique envers sa performance, après avoir manqué une occasion franche de doubler la mise lorsqu’il a été lancé en profondeur par Rayan Cherki.
En revenant sur les 90 minutes, Haaland s’est dit satisfait du résultat, tout en estimant qu’il y avait une marge de progression collective. « Je pense que nous avons très bien commencé et je pense que la première période a été vraiment bonne, nous nous sommes créé énormément d’occasions, a-t-il déclaré. Je pense que j’aurais dû marquer quelques buts de plus, honnêtement, mais je ne l’ai pas fait, donc je dois davantage travailler ça à l’entraînement ! »
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