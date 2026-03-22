« Incontrôlable, agressif et violent » : le coach de Marseille s'emporte après que Mason Greenwood a été « gravement blessé » suite à un tacle

L'entraîneur principal s'est montré intransigeant face aux médias, lançant une attaque cinglante contre l'arbitrage, selon RMC Sport. « L'intervention de Haraldsson était incontrôlée, agressive et violente », a déclaré Beye. « Et même si l'on peut considérer qu'il n'y a pas eu privation d'une occasion de but sur la faute de Verdonk, il y a tout de même eu un choc violent puisqu'il est blessé. Ensuite, Haraldsson lui a donné un coup dans le dos. Alors s'il faut un coup de poing pour qu'il y ait un carton rouge, d'accord... Mais cette violence doit être sanctionnée. Ils ont jugé que c'était un carton jaune. Mais nous avons un joueur gravement blessé et cela a changé le cours de notre match. »



