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« Incontrôlable, agressif et violent » : le coach de Marseille s'emporte après que Mason Greenwood a été « gravement blessé » suite à un tacle
Le chaos éclate au Vélodrome
Beye n'a pas mâché ses mots dans son analyse d'après-match, après la défaite 2-1 de dimanche. La polémique a éclaté à la 13e minute, lorsque Greenwood a lancé une contre-attaque fulgurante avant d'être fauché par un tacle tardif et glissé du défenseur lillois Calvin Verdonk. La violente collision a projeté l'ailier au sol et a immédiatement provoqué la colère du banc des locaux. Bien que l'attaquant ait tenté de continuer à jouer après la faute, la violence du tacle s'est avérée trop importante. Il n'a tenu que cinq minutes supplémentaires avant d'être remplacé à la 18e minute, modifiant complètement la dynamique de ce choc de Ligue 1 aux enjeux considérables.
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Beye s'en prend à Greenwood après sa blessure
L'entraîneur principal s'est montré intransigeant face aux médias, lançant une attaque cinglante contre l'arbitrage, selon RMC Sport. « L'intervention de Haraldsson était incontrôlée, agressive et violente », a déclaré Beye. « Et même si l'on peut considérer qu'il n'y a pas eu privation d'une occasion de but sur la faute de Verdonk, il y a tout de même eu un choc violent puisqu'il est blessé. Ensuite, Haraldsson lui a donné un coup dans le dos. Alors s'il faut un coup de poing pour qu'il y ait un carton rouge, d'accord... Mais cette violence doit être sanctionnée. Ils ont jugé que c'était un carton jaune. Mais nous avons un joueur gravement blessé et cela a changé le cours de notre match. »
Haraldsson échappe au carton rouge
La faute initiale commise sur l'attaquant a déclenché une bagarre générale sur le terrain entre les joueurs des deux équipes. Au cours de cette mêlée houleuse, Haraldsson a violemment poussé l'attaquant blessé dans le dos. L'arbitre Benoît Bastien est intervenu et a finalement distribué des cartons jaunes à Verdonk, Haraldsson et au joueur anglais lui-même. La décision de ne donner qu'un avertissement à l'international islandais a laissé l'entraîneur marseillais perplexe et furieux. Le manager a fait valoir que l'absence de sanction sévère pour un acte d'agression aussi flagrant ne protégeait pas ses joueurs, d'autant plus compte tenu du danger physique que son attaquant vedette venait de subir lors des premières minutes chaotiques du match.
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Le retour tardif de Lille surprend les hôtes
La perte de leur moteur offensif s'est avérée décisive pour les locaux. Bien qu'ils aient pris l'avantage grâce à Ethan Nwaneri juste avant la mi-temps, ils se sont effondrés en seconde période. Thomas Meunier a rapidement égalisé, puis l'attaquant chevronné Olivier Giroud a inscrit un but décisif à la 86e minute, réduisant ainsi l'écart entre Marseille, troisième, et Lille, cinquième, à seulement deux points. Défendant le rôle de son joueur dans l'altercation, Beye a conclu : « Quand je vois l'image, je comprends la réaction de Greenwood, qui est liée à la peur. Je pense que donner un carton jaune aux trois joueurs n'est pas une décision en adéquation avec ce qui s'est passé. »
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