Inconsolable ! En larmes, Enzo Fernandez craque alors que le milieu publie une lettre déchirante au capitaine partant Lionel Messi

Selon TyC Sports, Enzo Fernandez a offert l’une des images les plus poignantes de la soirée au moment où Lionel Messi prononçait son discours d’adieu au stade Monumental. Le milieu de terrain de Manchester City a été vu en train de pleurer de manière incontrôlable sur la pelouse pendant que son capitaine s’adressait aux supporters après la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin.

Les images du chagrin du joueur de 25 ans sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux du monde entier.

« Une journée très émouvante, pour être honnête, avec beaucoup de sentiments mêlés, a déclaré Fernandez aux journalistes après avoir quitté le stade. J’espère que Leo en a profité, il va beaucoup nous manquer. »