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Inconsolable ! En larmes, Enzo Fernandez craque alors que le milieu publie une lettre déchirante au capitaine partant Lionel Messi
Un milieu de terrain submergé par l’émotion lors des adieux du capitaine
Selon TyC Sports, Enzo Fernandez a offert l’une des images les plus poignantes de la soirée au moment où Lionel Messi prononçait son discours d’adieu au stade Monumental. Le milieu de terrain de Manchester City a été vu en train de pleurer de manière incontrôlable sur la pelouse pendant que son capitaine s’adressait aux supporters après la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin.
Les images du chagrin du joueur de 25 ans sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux du monde entier.
« Une journée très émouvante, pour être honnête, avec beaucoup de sentiments mêlés, a déclaré Fernandez aux journalistes après avoir quitté le stade. J’espère que Leo en a profité, il va beaucoup nous manquer. »
- AFP
Une lettre ouverte détaille les calculs faits durant l’enfance pour jouer aux côtés de son idole
Fernandez a ensuite publié une lettre émouvante dans laquelle il revenait sur l’admiration qu’il portait à Messi depuis l’enfance, rappelant qu’il lui avait écrit à l’âge de 15 ans lorsque l’attaquant avait brièvement pris sa retraite en 2016. « Quand tu as dit que tu partais, j’étais très triste. Je n’étais qu’un enfant, et je faisais mes calculs en comparant ton âge au mien pour voir si j’aurais un jour la chance de jouer avec toi », a écrit Fernandez.
« Je pensais au nombre d’années qu’il te restait, au nombre qu’il me faudrait pour atteindre la Première Division, et je rêvais que, ne serait-ce qu’une seule fois, nous puissions jouer ensemble pour l’Argentine. »
Son rêve d’enfance s’est finalement concrétisé lorsqu’il a soulevé la Coupe du monde aux côtés de son idole au Qatar.
Fernandez exprime sa gratitude pour cet accueil chaleureux de la direction
Au-delà de leur réussite commune sur le terrain, Fernandez a mis en avant la chaleur humaine et le rôle de mentor que Messi lui a offerts dès son arrivée en équipe première. « Je suis arrivé ici avec l’espoir de partager le terrain avec mon idole, et à la place, j’ai découvert quelqu’un qui, dès le premier instant, m’a fait me sentir comme l’un des membres de l’équipe », a déclaré Fernandez.
« Tu avais toujours un mot gentil, un conseil, une étreinte, ou simplement une manière de me mettre à l’aise quand j’en avais besoin. Je n’oublierai jamais cela. »
« Merci de m’avoir traité comme tu l’as fait, pour tout ce que tu m’as appris, et de m’avoir permis de partager une partie de ton histoire. »
- Getty Images Sport
Face à un avenir inconnu sans son emblématique capitaine
Alors que l'Argentine se prépare pour les prochaines fenêtres internationales, Fernandez a admis que s'adapter aux rassemblements de la sélection sans leur légendaire numéro 10 semble presque impossible. « Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer le prochain rassemblement sans toi. Entrer sur le terrain et ne pas te voir devant, avec le numéro 10 », a ajouté Fernandez.
« Quelle chance j'ai eue, Leo. Ce gamin a eu tellement de chance, faisant des calculs sans savoir s'il arriverait un jour à temps. »
« Tu vas énormément nous manquer, capitaine. »
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