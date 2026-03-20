L'ancien gardien de but du BVB aurait sélectionné Maximilian Beier dans l'équipe nationale allemande pour les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana à la fin du mois.
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« Incompréhensible » : une légende du club critique la sélection de la star du BVB dans l'équipe nationale de Julian Nagelsmann
« L'attaquant a été exceptionnellement performant ces dernières semaines et a fait la différence au Borussia Dortmund. J'aurais aimé que Maxi soit de la partie », a déclaré la légende du club sur Sky, avant d'ajouter : « Je ne comprends pas cette décision. »
Beier est en effet dans une forme impressionnante depuis quelques semaines. Le joueur de 23 ans a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives lors des douze derniers matchs de Bundesliga. Il s'est également illustré en tant que buteur lors du match aller des barrages de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (2-0).
Ainsi, malgré des performances en dents de scie lors de la phase aller, le bilan de Beier pour la saison en cours est tout à fait honorable. En 36 matches officiels toutes compétitions confondues, il a contribué à 16 buts (neuf buts, sept passes décisives).
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Nagelsmann souhaite emmener au maximum deux « attaquants de contre » à la Coupe du monde
Depuis octobre, Beier est toutefois écarté de l'équipe nationale allemande ; il n'avait déjà pas été retenu pour le stage de novembre. Certes, Nagelsmann a précisé jeudi, lors de l'annonce de sa sélection, qu'il ne s'agissait « pas encore d'une sélection pour la Coupe du monde » et que la porte restait « ouverte » pour certains joueurs non retenus. Mais se retrouver spectateur à quelques mois de la Coupe du monde est tout sauf de bon augure.
« Certains joueurs peuvent encore faire leurs preuves, tandis que d’autres, que nous connaissons déjà, resteront chez eux. Nous voulons un bon mélange entre le noyau dur qui disputera la Coupe du monde et de nouvelles forces fraîches », a ajouté Nagelsmann, précisant qu’il ne comptait emmener qu’un ou deux « attaquants de contre » à la Coupe du monde. À cet égard, il a également cité Beier ainsi que son coéquipier Karim Adeyemi et Kevin Schade, du FC Brentford.
Pour les prochains matchs amicaux, seul Schade a été retenu, Adeyemi ayant lui aussi essuyé un refus.
Weidenfeller critique le manque de régularité d'Adeyemi
« Karim a récemment montré qu'il pouvait faire la différence à Dortmund. Il est rapide, il a de la créativité et il est efficace devant le but. Mais il le prouve beaucoup trop rarement, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été convoqué », a déclaré Weidenfeller à propos du joueur de 24 ans.
Outre Schade, l'attaque allemande est complétée par Serge Gnabry, Lennart Karl (tous deux du FC Bayern Munich), Jamie Leweling, Deniz Undav (tous deux du VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool) et Nick Woltemade (Newcastle United). Les milieux de terrain Leon Goretzka (FC Bayern Munich) et Felix Nmecha (BVB) figurent également dans cette catégorie.
Équipe nationale allemande, calendrier : les prochains matchs de l'équipe nationale allemande
Date Concours Match Vendredi 27 mars, 20 h 45 Match amical Suisse vs Allemagne Lundi 30 mars, 20 h 45 Match amical Allemagne vs Ghana Dimanche 31 mai, 20 h 45 Match amical Allemagne vs Finlande Samedi 6 juin, 20 h 30 Match amical États-Unis contre Allemagne Dimanche 14 juin, 19 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Curaçao Samedi 20 juin, 22 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Côte d'Ivoire Jeudi 25 juin, 22 h Coupe du monde 2026 Allemagne vs Équateur