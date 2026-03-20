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Tim Ursinus

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« Incompréhensible » : une légende du club critique la sélection de la star du BVB dans l'équipe nationale de Julian Nagelsmann

Roman Weidenfeller regrette l'absence d'un joueur bien précis du Borussia Dortmund dans la sélection de mars du sélectionneur national Julian Nagelsmann.

L'ancien gardien de but du BVB aurait sélectionné Maximilian Beier dans l'équipe nationale allemande pour les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana à la fin du mois. 

  • « L'attaquant a été exceptionnellement performant ces dernières semaines et a fait la différence au Borussia Dortmund. J'aurais aimé que Maxi soit de la partie », a déclaré la légende du club sur Sky, avant d'ajouter : « Je ne comprends pas cette décision. »

    Beier est en effet dans une forme impressionnante depuis quelques semaines. Le joueur de 23 ans a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives lors des douze derniers matchs de Bundesliga. Il s'est également illustré en tant que buteur lors du match aller des barrages de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (2-0). 

    Ainsi, malgré des performances en dents de scie lors de la phase aller, le bilan de Beier pour la saison en cours est tout à fait honorable. En 36 matches officiels toutes compétitions confondues, il a contribué à 16 buts (neuf buts, sept passes décisives). 

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Nagelsmann souhaite emmener au maximum deux « attaquants de contre » à la Coupe du monde

    Depuis octobre, Beier est toutefois écarté de l'équipe nationale allemande ; il n'avait déjà pas été retenu pour le stage de novembre. Certes, Nagelsmann a précisé jeudi, lors de l'annonce de sa sélection, qu'il ne s'agissait « pas encore d'une sélection pour la Coupe du monde » et que la porte restait « ouverte » pour certains joueurs non retenus. Mais se retrouver spectateur à quelques mois de la Coupe du monde est tout sauf de bon augure. 

    « Certains joueurs peuvent encore faire leurs preuves, tandis que d’autres, que nous connaissons déjà, resteront chez eux. Nous voulons un bon mélange entre le noyau dur qui disputera la Coupe du monde et de nouvelles forces fraîches », a ajouté Nagelsmann, précisant qu’il ne comptait emmener qu’un ou deux « attaquants de contre » à la Coupe du monde. À cet égard, il a également cité Beier ainsi que son coéquipier Karim Adeyemi et Kevin Schade, du FC Brentford.

    Pour les prochains matchs amicaux, seul Schade a été retenu, Adeyemi ayant lui aussi essuyé un refus. 

  • Weidenfeller critique le manque de régularité d'Adeyemi

    « Karim a récemment montré qu'il pouvait faire la différence à Dortmund. Il est rapide, il a de la créativité et il est efficace devant le but. Mais il le prouve beaucoup trop rarement, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été convoqué », a déclaré Weidenfeller à propos du joueur de 24 ans. 

    Outre Schade, l'attaque allemande est complétée par Serge Gnabry, Lennart Karl (tous deux du FC Bayern Munich), Jamie Leweling, Deniz Undav (tous deux du VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Florian Wirtz (FC Liverpool) et Nick Woltemade (Newcastle United). Les milieux de terrain Leon Goretzka (FC Bayern Munich) et Felix Nmecha (BVB) figurent également dans cette catégorie. 

  • Équipe nationale allemande, calendrier : les prochains matchs de l'équipe nationale allemande

    DateConcoursMatch
    Vendredi 27 mars, 20 h 45Match amicalSuisse vs Allemagne
    Lundi 30 mars, 20 h 45Match amicalAllemagne vs Ghana
    Dimanche 31 mai, 20 h 45Match amicalAllemagne vs Finlande
    Samedi 6 juin, 20 h 30Match amicalÉtats-Unis contre Allemagne
    Dimanche 14 juin, 19 hCoupe du monde 2026Allemagne vs Curaçao
    Samedi 20 juin, 22 hCoupe du monde 2026Allemagne vs Côte d'Ivoire
    Jeudi 25 juin, 22 hCoupe du monde 2026Allemagne vs Équateur
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