« Incompréhensible » : une légende du club critique la sélection de la star du BVB dans l'équipe nationale de Julian Nagelsmann

« L'attaquant a été exceptionnellement performant ces dernières semaines et a fait la différence au Borussia Dortmund. J'aurais aimé que Maxi soit de la partie », a déclaré la légende du club sur Sky, avant d'ajouter : « Je ne comprends pas cette décision. »

Beier est en effet dans une forme impressionnante depuis quelques semaines. Le joueur de 23 ans a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives lors des douze derniers matchs de Bundesliga. Il s'est également illustré en tant que buteur lors du match aller des barrages de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame (2-0).

Ainsi, malgré des performances en dents de scie lors de la phase aller, le bilan de Beier pour la saison en cours est tout à fait honorable. En 36 matches officiels toutes compétitions confondues, il a contribué à 16 buts (neuf buts, sept passes décisives).