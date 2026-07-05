« Incompréhensible » et « tout simplement intolérable » : le jeu du Paraguay face à la France lors de la Coupe du monde, ainsi que l’arbitre Tantashev, sont vivement critiqués

« L’analyse d’Ittrich est sans doute sévère, mais tout à fait recevable. Oui, l’arbitre a livré une prestation insuffisante », a jugé Willenborg, qui a pointé deux actions l’ayant laissé, en tant qu’arbitre, sans voix.

« La scène impliquant Mbappé, où un joueur a tenté de l’arrêter avec son bras, m’a semblé effrayante – une situation atypique au football », constate Willenborg. « Habituellement, un joueur cherche à en stopper un autre en faisant un croche-pied. Mais utiliser le bras pour arrêter un adversaire est très inhabituel. »

À la 38^e minute, Matias Galarza, déjà très nerveux, avait tenté de stopper Mbappé en lui assénant un coup lors d’un duel de course, loin du ballon. Tantashev, qui se trouvait à proximité immédiate, a dû être témoin de la scène, mais ni lui ni le VAR ne sont intervenus. « Galarza a eu de la chance de ne pas recevoir de carton rouge. Que l’arbitre ne lui ait même pas donné de carton jaune est pour moi totalement incompréhensible. »