L'ancien arbitre de Bundesliga Frank Willenborg a adopté un ton proche de celui de son ex-collègue Patrick Ittrich dansle magazine « kicker ». Ce dernier avait jugé sur MagentaTV que la prestation de l'Ouzbek était « la pire de cette Coupe du monde ».
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« Incompréhensible » et « tout simplement intolérable » : le jeu du Paraguay face à la France lors de la Coupe du monde, ainsi que l’arbitre Tantashev, sont vivement critiqués
« L’analyse d’Ittrich est sans doute sévère, mais tout à fait recevable. Oui, l’arbitre a livré une prestation insuffisante », a jugé Willenborg, qui a pointé deux actions l’ayant laissé, en tant qu’arbitre, sans voix.
« La scène impliquant Mbappé, où un joueur a tenté de l’arrêter avec son bras, m’a semblé effrayante – une situation atypique au football », constate Willenborg. « Habituellement, un joueur cherche à en stopper un autre en faisant un croche-pied. Mais utiliser le bras pour arrêter un adversaire est très inhabituel. »
À la 38^e minute, Matias Galarza, déjà très nerveux, avait tenté de stopper Mbappé en lui assénant un coup lors d’un duel de course, loin du ballon. Tantashev, qui se trouvait à proximité immédiate, a dû être témoin de la scène, mais ni lui ni le VAR ne sont intervenus. « Galarza a eu de la chance de ne pas recevoir de carton rouge. Que l’arbitre ne lui ait même pas donné de carton jaune est pour moi totalement incompréhensible. »
- Getty Images Sport
Le style de jeu du Paraguay lors de la Coupe du monde est jugé « tout simplement insupportable ».
Selon Willenborg, le Paraguayen Juan José Cáceres devrait lui aussi s'estimer chanceux. Alors que Mbappé était au sol, il lui a asséné un coup de pied délibéré au tibia. « Ne pas sanctionner un tel geste est, à mes yeux, inexplicable. Quand une équipe constate que l’arbitre laisse tout passer, elle ne s’arrête pas pour autant », a estimé Willenborg. En fin de compte, Tantashev « n’a pas su mettre un frein à tout ça ».
Le quadragénaire, qui a mis un terme à sa carrière à l’issue de la saison dernière, n’a pas non plus ménagé ses critiques à l’égard du style de jeu du Paraguay lors de cette phase finale de la Coupe du monde. Celui-ci serait en effet « tout simplement insupportable, c’est à peine supportable pour un spectateur ».
Il est particulièrement frappant et scandaleux que Tantashev n’ait pas averti un seul Sud-Américain pendant toute la durée du match, alors qu’il a finalement distribué trois cartons jaunes aux Français : Bradley Barcola, Manu Kone et Michael Olise.
Malgré cette attitude antisportive, l’Équipe tricolore, grande favorite, l’a emporté 1-0 et affrontera le Maroc en quarts de finale. Le but de la victoire a été inscrit par Kylian Mbappé depuis les onze mètres. Le remplaçant Désiré Doué avait auparavant été clairement fauché par Diego Gomez dans la surface de réparation, mais Tantashev ne l’a constaté qu’à l’aide de la VAR. Il a ensuite ignoré la tentative tout à fait évidente de Gustavo Velázquez de saboter le point de penalty.
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