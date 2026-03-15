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« Incompétent mais pas corrompu » : la présence de Paul Tierney au sein du groupe des arbitres de Chelsea est jugée « très mal vue » par les arbitres de Premier League
A bizarre pre-match spectacle
L'ancien arbitre de Premier League Clattenburg a condamné le comportement de l'arbitre Tierney dans sa chronique pour le Daily Mail. Clattenburg s'est dit perplexe face aux scènes qui se sont déroulées avant le match, déclarant : « L'image de Paul Tierney debout au milieu du regroupement de Chelsea, regardant droit dans l'objectif de la caméra de télévision, était non seulement tout à fait bizarre, mais donnait également une très mauvaise image de l'arbitre. »
Il a fait remarquer que l'arbitre avait largement eu l'occasion d'éviter cette situation. « Tierney a eu de multiples occasions de se frayer un chemin parmi les joueurs de Chelsea, mais il a simplement laissé faire », a observé Clattenburg, ajoutant : « À en juger par son langage corporel, on aurait dit qu'il appréciait la situation. » L'ancien arbitre a souligné que la position de départ normale d'un arbitre devrait se situer bien en dehors du cercle central.
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Frustration et image à Newcastle
L'impact psychologique sur l'équipe adverse a constitué un point de discorde majeur pour Clattenburg, qui estimait que les visiteurs avaient tout à fait le droit de se sentir lésés. Réfléchissant à cette dynamique et à la tension qu'elle engendre, il a écrit : « Si j'avais été un joueur de Newcastle, j'aurais été bouleversé et en colère de le voir au sein du regroupement de Chelsea. »
Il a souligné que, bien qu’aucune faute délibérée ne soit suspectée, l’image donne lieu à une immense controverse. « Les arbitres de ce pays sont peut-être incompétents, mais ils ne sont pas corrompus ; pourtant, laisser une telle situation se produire peut entraîner des accusations indésirables », a fait valoir Clattenburg. Il a en outre souligné que lorsque Cole Palmer « se penche et embrasse presque Tierney pendant que cela se passe », les officiels doivent être extrêmement conscients de la perception que cela crée.
Polémique autour d'un penalty et tactiques
Le match a été marqué par plusieurs incidents controversés, notamment une demande de penalty rejetée de Cole Palmer suite à un tacle de Nick Woltemade. Clattenburg a complètement écarté cette demande, exprimant sans détour son opinion tranchée sur l'incident : « Je ne pense pas que Chelsea aurait dû obtenir un penalty pour ce tacle de Nick Woltemade sur Palmer. Je pense que Palmer aurait dû recevoir un carton jaune pour simulation ». Clattenburg a laissé entendre que les plaintes formulées par la suite par Liam Rosenior n'étaient qu'« un cas classique d'entraîneur cherchant à détourner l'attention de tout cet épisode embarrassant du rassemblement d'avant-match, avant un match qu'ils n'ont pas réussi à gagner, en rejetant toute la responsabilité sur l'arbitre ».
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Tierney « trop arrogant »
En fin de compte, l'ancien arbitre estime que toute cette situation aurait pu être facilement évitée si des compétences élémentaires en matière de gestion du jeu avaient été mises en œuvre. Clattenburg a proposé une solution simple : « Tierney aurait pu éviter tout cela simplement en s'écartant ou, dès qu'il a vu les joueurs de Chelsea commencer à l'encercler, en les repoussant. Il était trop arrogant pour faire l'un ou l'autre. »
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