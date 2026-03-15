« Incompétent mais pas corrompu » : la présence de Paul Tierney au sein du groupe des arbitres de Chelsea est jugée « très mal vue » par les arbitres de Premier League

L'ancien arbitre de Premier League Clattenburg a condamné le comportement de l'arbitre Tierney dans sa chronique pour le Daily Mail. Clattenburg s'est dit perplexe face aux scènes qui se sont déroulées avant le match, déclarant : « L'image de Paul Tierney debout au milieu du regroupement de Chelsea, regardant droit dans l'objectif de la caméra de télévision, était non seulement tout à fait bizarre, mais donnait également une très mauvaise image de l'arbitre. »

Il a fait remarquer que l'arbitre avait largement eu l'occasion d'éviter cette situation. « Tierney a eu de multiples occasions de se frayer un chemin parmi les joueurs de Chelsea, mais il a simplement laissé faire », a observé Clattenburg, ajoutant : « À en juger par son langage corporel, on aurait dit qu'il appréciait la situation. » L'ancien arbitre a souligné que la position de départ normale d'un arbitre devrait se situer bien en dehors du cercle central.