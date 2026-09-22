Samuele Inacio, convoqué avec l’équipe d’Italie pour la Ligue des nations après ses débuts en amical contre le Luxembourg durant l’intérim de Silvio Baldini, s’est confié à Rivista Undici. L’attaquant du Borussia Dortmund né en 2008, d’origines brésiliennes par son père Piá, raconte pourquoi il a choisi l’Italie : « Le préparateur physique du staff de Baldini m’avait appelé et m’avait dit de me tenir prêt pour l’appel, puis quand il est arrivé, j’ai fêté ça avec mes amis. »





Puis il a ajouté : « J’ai pris en considération toutes les options, mais j’ai choisi l’Italie parce que je me sens plus italien. J’ai toujours joué avec l’équipe nationale, y compris chez les jeunes, mon plus grand rêve est de gagner une Coupe du monde avec l’Italie. Les qualifications manquées sont une motivation supplémentaire, l’objectif est de faire revivre de grandes émotions aux Italiens. »



