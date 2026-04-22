« Inacceptable à tous points de vue » : l'entraîneur du Chelsea FC étrille ses joueurs après une série de défaites historique

Cette série noire n’avait pas été observée depuis 1912, « l’année où le Titanic a coulé », comme le rappelle la BBC. Grâce à ces trois points, Brighton dépasse Chelsea et occupe désormais la sixième place, potentiellement suffisante pour accéder à la Ligue des champions si le demi-finaliste Aston Villa remporte l’Europa League.

Après la rencontre, l’entraîneur Rosenior s’est montré très mécontent. Au micro de Sky Sport, l’Anglais a jugé la performance de son équipe « indéfendable » : « C’était inacceptable à tous égards. Je suis profondément déçu et encore sous le choc. L’attitude était inacceptable. J’ai toujours défendu les joueurs, mais ce soir, c’était nul. »

Le technicien des Blues a poursuivi, ferme : « Il faut que quelque chose change radicalement. J’assume la responsabilité, je l’ai toujours dit, mais après ce soir, je pense que les joueurs eux-mêmes doivent se regarder dans le miroir, vu ce qu’ils ont livré. On peut parler de tactique, mais la tactique vient après les fondamentaux. Je ne peux pas revenir ici encore et encore pour défendre certaines des choses que l’on voit ici. »

Refusant de « mentir », il a promis de « dire la vérité sans détour : c’était inacceptable à tous égards ».