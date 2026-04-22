Mardi soir, les Blues ont essuyé une nouvelle défaite particulièrement cuisante en Premier League. Face à Brighton & Hove Albion, l'équipe de Roseniors s'est inclinée 0-3 (0-1) ; il s'agissait de sa cinquième défaite consécutive dans l'élite anglaise.
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« Inacceptable à tous points de vue » : l'entraîneur du Chelsea FC a sévèrement critiqué ses joueurs après une série de défaites historique
Cette série noire n’avait pas été observée depuis 1912, « l’année où le Titanic a coulé », comme le rappelle la BBC. Grâce à ces trois points, Brighton dépasse Chelsea et occupe désormais la sixième place, potentiellement suffisante pour accéder à la Ligue des champions si le demi-finaliste Aston Villa remporte l’Europa League.
De son côté, Rosenior s’est montré très critique après la rencontre. Au micro de Sky Sport, l’entraîneur anglais a jugé la performance de son équipe « indéfendable » : « C’était inacceptable sous tous les angles. Je suis profondément déçu et encore sous le choc. L’attitude était inacceptable. J’ai toujours défendu les joueurs, mais ce soir, c’était nul. »
Le technicien des Blues a poursuivi, ferme : « Il faut que quelque chose change radicalement. J’assume la responsabilité, je l’ai toujours dit, mais après ce soir, je pense que les joueurs eux-mêmes doivent se regarder dans le miroir, vu ce qu’ils ont livré. On peut parler de tactique, mais la tactique vient après les fondamentaux. Je ne peux pas revenir ici encore et encore pour défendre certaines des choses que l’on voit ici. »
Refusant de « mentir », il a promis de « dire la vérité sans détour » et répété que la performance était « inacceptable à tous égards ».
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En première période, Chelsea a abordé la rencontre avec trop de prudence face à Brighton.
Ferdi Kadioglu (3e), servi par le corner de l’international Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56e) et le remplaçant Danny Welbeck (90e+1) ont marqué pour Brighton. L’équipe de Hürzeler aurait toutefois pu bénéficier d’un penalty pour une main, lorsque Marc Cucurella a dégagé le ballon dans sa propre surface, à la limite de la légalité (54e). L’action menant au deuxième but des Seagulls avait pourtant été précédée d’une main de Yankuba Minteh, non sanctionnée.
Privée de son capitaine Reece James ainsi que de ses principaux atouts, Cole Palmer et Joao Pedro, la formation londonienne a aligné une défense à cinq par contrainte et a globalement joué timidement. Au bout d’une demi-heure, Brighton totalisait déjà sept tirs cadrés contre zéro et quinze incursions dans la surface adverse pour une seule des Blues.
Hürzeler a prolongé une série remarquable : il reste invaincu pour son dixième duel face à un entraîneur anglais, seul l’ancien sélectionneur du Brésil Luiz Felipe Scolari ayant fait mieux (onze matchs avec Chelsea).