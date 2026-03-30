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« Impossible de rester indifférent face à Tottenham » : le sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, laisse la porte ouverte à un retour chez les Spurs, mais insiste sur le fait que sa priorité reste la Coupe du monde
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« Au football, tout peut arriver »
Pochettino reste très apprécié pour son passage à Tottenham, où il a mené le club en finale de la Ligue des champions en 2019 contre le Real Madrid. Au cours de son mandat, il a contribué à lancer la carrière de plusieurs légendes des Spurs, notamment Harry Kane, Son Heung-Min et Dele Alli.
À 54 ans, il admet que son attachement émotionnel au club reste intact.
« Compte tenu de mon lien avec Tottenham, il m’est impossible de ne rien ressentir pour Tottenham, pour le club, pour les personnes qui y travaillent et pour les supporters. Ce fut l’une des meilleures expériences de ma vie », a-t-il déclaré.
Cependant, alors que le poste est désormais vacant, Pochettino insiste sur le fait que sa priorité reste la Coupe du monde de cet été.
« Pour l’instant, je pense que nous sommes très, très concentrés, entièrement concentrés sur la Coupe du monde », a-t-il insisté. « Je pense que tout le monde sait que je suis engagé envers l’équipe nationale ici. Je pense qu’il n’y a pas lieu de parler de l’avenir pour le moment. »
Il n'exclut toutefois pas un retour à l'avenir.
« Il ne faut jamais dire jamais », a déclaré Pochettino. « Dans le football, tout peut arriver. »
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« Je suis sûr qu'ils vont se maintenir »
Malgré une saison mouvementée qui voit le club s'apprêter à engager son troisième entraîneur cette saison après s'être séparé de Thomas Frank et de Tudor, Pochettino est convaincu que les Spurs resteront en Premier League
« Vu mes liens avec Tottenham, il m’est impossible de rester indifférent à l’égard de Tottenham, du club, des personnes qui y travaillent et des supporters. Ça a été l’une des meilleures expériences de ma vie. Bien sûr, c’est mon souhait, et je suis sûr qu’ils vont se maintenir, avec ou sans entraîneur, grâce aux joueurs », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a les joueurs, et puis c’est un club avec des supporters qui vont tout faire pour créer l’énergie nécessaire à la victoire. Bien sûr, cela va être difficile car la synergie et la gestion sont compliquées.
« Ce que je veux dire, c’est qu’avec ou sans entraîneur, je pense qu’ils auront la capacité de gagner, et j’y crois vraiment, bien sûr. Nous allons rester ici et nous concentrer pleinement sur la Coupe du monde, mais si vous me posez des questions sur ce club, c’est un club qui me tient vraiment à cœur et, bien sûr, je suis convaincu qu’ils vont rester en Premier League parce qu’ils le méritent. »
Tottenham n'a actuellement qu'un point d'avance sur West Ham, 18e, avec 30 points en 31 matches.
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Une prolongation de son contrat avec U.S. Soccer est-elle envisageable ?
Même si l'on s'attend généralement à ce que Pochettino quitte son poste à la tête de l'équipe américaine après la Coupe du monde, l'Argentin a également laissé la porte ouverte à une éventuelle prolongation de son contrat avec U.S. Soccer.
« Je suis très heureux ici, tout comme mon staff, bien sûr, mais c'est un défi colossal. C'est un défi plus grand que ce que nous avions imaginé ou pensé avant de commencer ici », a-t-il déclaré. « Nous adorons ce genre de défi. Ce n'est jamais facile quand on veut changer les choses. Il faut changer, et c’est pourquoi, je pense, que c’est le projet de l’équipe nationale masculine américaine. U.S. Soccer est formidable. Le nouveau centre d’entraînement est formidable. Ce sera l’un des meilleurs au monde du football. C’est toujours une source de motivation d’avoir la possibilité de travailler avec une organisation qui a la vision de construire quelque chose de spécial. »
Le contrat actuel de Pochettino prend fin après la Coupe du monde.
« Nous parlons du potentiel énorme qui existe ici, grâce à l’héritage de la Coupe du monde, je pense, et à la façon dont le football se développe ici...Je pense que l'avenir s'annonce très prometteur ici. Pourquoi ne pas être ouvert à cette idée ? Mais ce n'est pas le moment d'en parler », a déclaré Pochettino. « Après la Coupe du monde, nous aurons certainement le temps d'en discuter d'une manière ou d'une autre, en fonction de la vision de la Fédération et de nos sentiments. Si nous sommes satisfaits, si la Fédération est satisfaite. Il y a toujours deux parties. »
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Et maintenant ?
Les États-Unis tenteront de rebondir après leur défaite 5-2 face à la Belgique lorsqu'ils accueilleront le Portugal mardi soir.
Ryan Tolmich, de GOAL, a contribué à cet article depuis Atlanta.