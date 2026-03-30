« Impossible de rester indifférent face à Tottenham » : le sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, laisse la porte ouverte à un retour chez les Spurs, mais insiste sur le fait que sa priorité reste la Coupe du monde

Pochettino reste très apprécié pour son passage à Tottenham, où il a mené le club en finale de la Ligue des champions en 2019 contre le Real Madrid. Au cours de son mandat, il a contribué à lancer la carrière de plusieurs légendes des Spurs, notamment Harry Kane, Son Heung-Min et Dele Alli.

À 54 ans, il admet que son attachement émotionnel au club reste intact.

« Compte tenu de mon lien avec Tottenham, il m’est impossible de ne rien ressentir pour Tottenham, pour le club, pour les personnes qui y travaillent et pour les supporters. Ce fut l’une des meilleures expériences de ma vie », a-t-il déclaré.

Cependant, alors que le poste est désormais vacant, Pochettino insiste sur le fait que sa priorité reste la Coupe du monde de cet été.

« Pour l’instant, je pense que nous sommes très, très concentrés, entièrement concentrés sur la Coupe du monde », a-t-il insisté. « Je pense que tout le monde sait que je suis engagé envers l’équipe nationale ici. Je pense qu’il n’y a pas lieu de parler de l’avenir pour le moment. »

Il n'exclut toutefois pas un retour à l'avenir.

« Il ne faut jamais dire jamais », a déclaré Pochettino. « Dans le football, tout peut arriver. »