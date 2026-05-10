« Imposant et ultra-rapide » : Noni Madueke révèle son adversaire le plus coriace et détaille les raisons de son départ de Chelsea pour Arsenal, dans le cadre d’un transfert estimé à 50 millions de livres sterling

Madueke a croisé plusieurs des meilleurs défenseurs mondiaux depuis son arrivée en Premier League, mais un nom ressort nettement. L’ailier d’Arsenal désigne le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, comme le joueur le plus coriace qu’il ait jamais eu à affronter.

Interrogé par Sky Sports au sujet du défenseur central néerlandais, Madueke a déclaré : « Je dirais sans doute Virgil van Dijk. Il est tellement grand et rapide qu’il est difficile de le prendre à revers. Affronter des joueurs de ce calibre est une belle confrontation : on veut se tester face aux meilleurs, c’est l’état d’esprit à avoir avant chaque match. Le football de haut niveau, c’est avant tout l’occasion de se mesurer à ce genre de joueurs, et c’est ce qui rend la rencontre si stimulante. »