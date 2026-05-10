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« Imposant et ultra-rapide » : Noni Madueke révèle son adversaire le plus coriace et détaille les raisons de son départ de Chelsea pour Arsenal, dans le cadre d’un transfert estimé à 50 millions de livres sterling
Le duel avec Virgil van Dijk
Madueke a croisé plusieurs des meilleurs défenseurs mondiaux depuis son arrivée en Premier League, mais un nom ressort nettement. L’ailier d’Arsenal désigne le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, comme le joueur le plus coriace qu’il ait jamais eu à affronter.
Interrogé par Sky Sports au sujet du défenseur central néerlandais, Madueke a déclaré : « Je dirais sans doute Virgil van Dijk. Il est tellement grand et rapide qu’il est difficile de le prendre à revers. Affronter des joueurs de ce calibre est une belle confrontation : on veut se tester face aux meilleurs, c’est l’état d’esprit à avoir avant chaque match. Le football de haut niveau, c’est avant tout l’occasion de se mesurer à ce genre de joueurs, et c’est ce qui rend la rencontre si stimulante. »
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Pourquoi il a choisi Arsenal plutôt que Chelsea
Son arrivée à l’Emirates Stadium, estimée à 50 millions de livres (68 millions de dollars), avait créé l’événement l’été dernier, d’autant qu’il venait de contribuer au sacre de Chelsea en Ligue Europa Conférence. Mais l’ailier l’assure : c’est la perspective de gagner des titres sous les ordres de Mikel Arteta qui l’a poussé à rejoindre le rival londonien.
« Je croyais simplement qu’Arsenal allait remporter des trophées, c’est pourquoi j’ai changé de club », explique Madueke. « Les joueurs anglais m’ont beaucoup aidé, j’étais déjà proche d’eux, donc c’était génial. Mais tout le club m’a aidé, tout le monde au sein et autour du club s’est montré serviable. Il y a plein de gens bien et de personnes qui veulent travailler dur et accomplir quelque chose. Ça a été facile dans ce sens-là. »
Declan Rice fait figure de favori pour le titre de la PFA.
Madueke n’est pas le seul ancien produit de la formation de Chelsea à briller dans le nord de Londres. Selon lui, Declan Rice, véritable révélation depuis son arrivée, est le candidat idéal au titre de Joueur de l’année de la Premier League décerné par la PFA, après une saison exceptionnelle.
Interrogé sur la légitimité de cette récompense individuelle, Madueke a répondu sans détour : « Oui, sans aucun doute. J’espère qu’il la remportera. Regardez son niveau de régularité cette saison. Ces trophées dépendent autant des résultats de l’équipe que des performances personnelles, mais si nous gagnons, je suis sûr qu’il a de réelles chances. Je le connais depuis plusieurs années et c’est quelqu’un d’exceptionnel, un joueur de très haut niveau. Il dégage une énergie contagieuse en dehors du terrain et, sur le terrain, c’est un véritable leader. »
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À la conquête des trophées sous la houlette d'Arteta
Même si Madueke n’a pas été un membre permanent du onze de départ d’Arteta, ses contributions se sont avérées décisives pour Arsenal, qui vit une saison historique. Les Gunners se sont déjà assurés une place en finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis vingt ans après avoir éliminé l’Atlético de Madrid, et ils restent en course pour le titre de Premier League. Le club londonien cherchera à maintenir sa dynamique dimanche lors de son match contre West Ham.