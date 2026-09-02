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« Important d’être ici ! » : pourquoi le champion olympique Diego Carlos a quitté Fenerbahçe pour un retour en Serie A
Diego Carlos boucle son prêt à Parme
Fenerbahçe a officiellement confirmé que le défenseur central brésilien Diego Carlos a rejoint le club de Serie A de Parme Calcio sous la forme d'un prêt d'une saison. Le défenseur de 33 ans ne figurait pas dans les plans de l'effectif de Fenerbahçe pour cette campagne, ce qui a entraîné ce départ temporaire.
Le club jaune et bleu a publié un communiqué officiel confirmant l'accord : « Diego Carlos, qui a rejoint notre effectif lors du mercato de mi-saison de la saison 2024-2025, a été prêté à Parme Calcio pour un an. »
Cet accord marque un nouveau chapitre en Italie pour l'expérimenté défenseur, qui avait passé la précédente saison 2025-2026 en prêt à Côme.
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De retour en Serie A
Diego Carlos apporte à la défense de Parme une solide expérience au plus haut niveau européen. Arrivé en Italie, le Brésilien a affiché sa volonté de retrouver rapidement ses nouveaux coéquipiers et d’être tout de suite opérationnel en championnat.
« Je suis très heureux. Je suis très enthousiaste », a déclaré Diego Carlos à son arrivée pour finaliser l’accord. « Je veux rencontrer l’équipe et nos supporters le plus vite possible. La chose la plus importante pour moi en ce moment, c’est d’être ici. »
Le défenseur devrait apporter immédiatement de la profondeur dans l’axe et du leadership à l’équipe gialloblu.
Un pedigree éprouvé à travers l’Europe
La carrière du Brésilien est marquée par des succès notables dans plusieurs grands championnats européens. Diego Carlos s'est fait connaître au FC Nantes avant de rejoindre le Séville FC en mai 2019, où il a joué un rôle clé dans leur victoire en Ligue Europa de l'UEFA 2019-2020.
Il a ensuite décroché un transfert très médiatisé vers le club de Premier League Aston Villa en mai 2022, avant de rejoindre Fenerbahçe en janvier 2025 avec un contrat de trois ans et demi.
Sur la scène internationale, Diego Carlos est champion olympique, après avoir remporté la médaille d'or avec l'équipe du Brésil de football aux Jeux de Tokyo 2020.
- AFP
Les prochaines étapes en Émilie-Romagne
Après avoir achevé sa présentation officielle dans le cadre de son prêt et passé sa visite médicale, Diego Carlos intégrera directement l’entraînement de l’équipe première sous les ordres du staff de Parme.
Son arrivée apporte une stabilité défensive vitale alors que Parme poursuit sa campagne nationale.
Le Brésilien va s’attacher à retrouver rapidement sa condition physique afin d’effectuer ses débuts et de s’imposer comme un pilier de la défense gialloblu pour la saison 2026-2027 de Serie A.
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