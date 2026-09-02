Fenerbahçe a officiellement confirmé que le défenseur central brésilien Diego Carlos a rejoint le club de Serie A de Parme Calcio sous la forme d'un prêt d'une saison. Le défenseur de 33 ans ne figurait pas dans les plans de l'effectif de Fenerbahçe pour cette campagne, ce qui a entraîné ce départ temporaire.

Le club jaune et bleu a publié un communiqué officiel confirmant l'accord : « Diego Carlos, qui a rejoint notre effectif lors du mercato de mi-saison de la saison 2024-2025, a été prêté à Parme Calcio pour un an. »

Cet accord marque un nouveau chapitre en Italie pour l'expérimenté défenseur, qui avait passé la précédente saison 2025-2026 en prêt à Côme.