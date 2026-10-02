Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a réaffirmé son engagement à gérer les exigences physiques imposées à son groupe alors que le calendrier international continue de réduire les temps de récupération. L’Espagne réalise un parcours sans faute lors de l’actuelle trêve de la Ligue des nations, avec une victoire spectaculaire 3-2 à l’extérieur contre l’Angleterre avant de balayer la Croatie 4-1, mais après le forfait de Ferran Torres sur blessure, le sélectionneur n’a pas tardé à souligner les difficultés posées par ce calendrier chargé.

« Le désavantage de ce format, c’est qu’il y a peu de temps pour récupérer. Nous donnons la priorité à la santé du footballeur et nous préférons avoir un joueur dans des conditions parfaites », a expliqué De la Fuente lors de sa dernière conférence de presse, alors que l’Espagne se prépare à affronter la République tchèque avant de conclure l’actuelle fenêtre internationale par un déplacement en Croatie le 6 octobre.