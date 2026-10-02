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« Important à tout moment » : Luis de la Fuente reste évasif sur la place de titulaire de Lamine Yamal alors que l’Espagne se prépare à faire tourner
Prioriser la santé des joueurs grâce à la rotation
Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a réaffirmé son engagement à gérer les exigences physiques imposées à son groupe alors que le calendrier international continue de réduire les temps de récupération. L’Espagne réalise un parcours sans faute lors de l’actuelle trêve de la Ligue des nations, avec une victoire spectaculaire 3-2 à l’extérieur contre l’Angleterre avant de balayer la Croatie 4-1, mais après le forfait de Ferran Torres sur blessure, le sélectionneur n’a pas tardé à souligner les difficultés posées par ce calendrier chargé.
« Le désavantage de ce format, c’est qu’il y a peu de temps pour récupérer. Nous donnons la priorité à la santé du footballeur et nous préférons avoir un joueur dans des conditions parfaites », a expliqué De la Fuente lors de sa dernière conférence de presse, alors que l’Espagne se prépare à affronter la République tchèque avant de conclure l’actuelle fenêtre internationale par un déplacement en Croatie le 6 octobre.
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Le dilemme de la sélection de Lamine Yamal
L’un des principaux sujets de discussion avant le prochain match concerne le statut de la sensation barcelonaise Yamal. Le jeune ailier est en grande forme, ayant marqué lors de la victoire contre l’Angleterre avant de livrer un récital avec deux buts et une passe décisive face à la Croatie. Malgré son rôle essentiel dans les deux compositions de départ, De la Fuente a pris soin de ne pas garantir sa place dans le onze cette fois-ci.
« Nous alignerons l’équipe la plus adaptée au match de demain. Nous l’avons en tête, mais ce soir nous y apporterons les dernières retouches », a déclaré le sélectionneur, comme le rapporte Mundo Deportivo. Revenant sur le rôle spécifique du jeune ailier, il a ajouté : « Il est important à n’importe quel moment du match. D’entrée ou à partir de la 60e ou de la 45e minute. Ce n’est ni plus ni moins difficile de le laisser de côté. Quand nous le faisons entrer, c’est parce qu’il est efficace pour l’équipe. C’est un plaisir de le voir, il gagne en maturité chaque jour. Il interprète toutes les situations, y compris celles en dehors du match. Une très bonne nouvelle. »
Une polyvalence totale sur tout le terrain
Alors que l’Espagne occupe la première place de son groupe avec un maximum de six points, devant l’Angleterre et la Croatie avec trois points chacune, et la République tchèque, toujours sans point, en bas du classement, De la Fuente a insisté sur le fait qu’aucune place n’était à l’abri d’une rotation, y compris celle de gardien, traditionnellement le poste le plus stable de tout onze de départ.
« Quand on parle de rotations, on parle de choisir les joueurs les plus adaptés au match. À tous les postes », a souligné le sélectionneur. Cette philosophie s’étend à l’ensemble du cadre tactique de l’équipe, alors qu’il cherche le bon équilibre entre solidité défensive et flair offensif. Interrogé plus précisément sur la probabilité d’un changement dans les buts, le sélectionneur est resté ouvert, déclarant aux journalistes : « Il peut y avoir un changement à n’importe quel poste. »
- AFP
Éviter le piège face à des adversaires bien connus
Les prochains adversaires de l’Espagne comptent dans leur staff technique Santi Denia et Pablo Amo, tous deux très familiers du fonctionnement interne de la sélection espagnole. Si De la Fuente a reconnu leur histoire commune et leur profonde compréhension de ses méthodes, il a insisté sur le fait que le résultat final serait décidé par les joueurs sur le terrain plutôt que par une familiarité tactique entre les bancs.
« Nous nous connaissons très bien », a-t-il admis, avant de préciser que « ceux qui changent les matches, ce sont les footballeurs, ceux qui apportent un air différent ». Il a ensuite plaisanté en disant que « je ne leur ai pas tout raconté de ce que je savais ». Malgré cette bonne humeur, De la Fuente a averti que le relâchement pourrait être le plus grand ennemi de l’Espagne. « Il faut être dans l’excellence à chaque match. Beaucoup de difficulté, beaucoup d’exigence. Cela peut être un piège pour ceux qui ne les connaissent pas. Nous n’allons pas être surpris. Nous devons être meilleurs parce que ce que nous avons fait lors du dernier match ne nous suffira pas. »
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