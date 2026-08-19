Le problème en Italie, c’est la base, ce sont les infrastructures. Une équipe comme le Paris FC a un stade moderne, avec des supporters bien accueillis qui peuvent créer une ambiance spéciale. Si la Lazio avait un stade comme ceux de Strasbourg et de Lyon, tout changerait.

En Italie, nous sommes en retard sur ce point de vue.

Ensuite, la grande majorité des choses que je sais faire, je les ai apprises dans la rue quand j’étais gamin. Je sais que les temps ont changé, que les jeunes ne jouent plus dans la rue : c’est une phrase entendue mille fois, mais il faut que les joueurs d’aujourd’hui et de demain aient bien en tête que l’objectif reste de prendre du plaisir, où que tu décides de jouer