Ciro Immobile n’est désormais plus un footballeur en activité. L’attaquant italien a en effet annoncé il y a quelques jours sa retraite du football professionnel et aujourd’hui, interrogé par So Foot, il a souhaité évoquer la situation des attaquants dans le football italien, en clarifiant les problèmes qui, selon lui, existent au sein du mouvement et en désignant en Pio Esposito son seul héritier potentiel à coups de buts.
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Immobile : « Seul Pio Esposito peut faire ma carrière. En Italie, les entraîneurs veulent des meneurs de jeu et pas des buteurs »
LES PROBLÈMES DU FOOTBALL ITALIEN : « IL FAUT PRENDRE DU PLAISIR »
Le problème en Italie, c’est la base, ce sont les infrastructures. Une équipe comme le Paris FC a un stade moderne, avec des supporters bien accueillis qui peuvent créer une ambiance spéciale. Si la Lazio avait un stade comme ceux de Strasbourg et de Lyon, tout changerait.
En Italie, nous sommes en retard sur ce point de vue.
Ensuite, la grande majorité des choses que je sais faire, je les ai apprises dans la rue quand j’étais gamin. Je sais que les temps ont changé, que les jeunes ne jouent plus dans la rue : c’est une phrase entendue mille fois, mais il faut que les joueurs d’aujourd’hui et de demain aient bien en tête que l’objectif reste de prendre du plaisir, où que tu décides de jouer
PERSONNE N’A MES STATISTIQUES DE QUAND J’ÉTAIS JEUNE
« Aujourd’hui, chez nous, il n’y a personne qui ait mes statistiques de l’époque où je remportais le classement des buteurs, alors que je devais me mesurer à des joueurs comme Higuain et Toni, qui marquait les yeux fermés. Quand j’ai commencé, même l’attaquant du Genoa marquait facilement 12-13 buts, tout comme Maccarone, Di Michele, Lucarelli, qui jouaient à Sienne, Livourne ou Palerme. Pour eux tous, c’était quelque chose de normal »
Les entraîneurs veulent un meneur de jeu avancé, pas un buteur
« Mais peut-être qu’aujourd’hui, ce sont les entraîneurs qui demandent autre chose, en considérant avant tout l’attaquant comme un meneur de jeu avancé plus que comme un buteur. Avant, on demandait aux attaquants de conclure les actions, de mettre le ballon au fond. Aujourd’hui, un entraîneur est content si l’attaquant a fait jouer l’équipe, qu’il marque ou non »
Pio Esposito peut m’atteindre
« Le seul qui me semble capable de faire le même parcours que moi, c’est Pio Esposito, mais lui aussi cherche d’abord l’action décisive plutôt que le but pur et dur. »
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