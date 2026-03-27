Immobile : « Inzaghi est le meilleur entraîneur que j'ai eu ; sur un point, il est meilleur que n'importe qui d'autre. Si j'avais été en forme, j'aurais fait partie de cette équipe d'Italie. »

« J'avais besoin de ce but. J'ai réussi à marquer dans tous les championnats et j'ai enfin trouvé le chemin des filets cette année, qui a été compliquée après ma blessure à Rome. C'est une expérience importante au sein d'un club qui reste toutefois jeune. À mon arrivée, on s'attendait à un joueur prétentieux, mais malgré ma carrière, ils ont été impressionnés par mon dévouement à l'entraînement. Des différences avec la Serie A ? J’ai lu une statistique sur la vitesse de circulation du ballon et l’Italie est à la traîne par rapport aux autres championnats. Avant, il y avait beaucoup plus d’occasions et cela dépendait beaucoup des attaquants. Ma façon de jouer m'a permis d'obtenir des résultats incroyables, on ne peut pas s'attendre, par exemple, à ce que je joue de la même manière que Pio. J'ai grandi avec le mythe d'Inzaghi, Vieri, Gilardino, tous des joueurs qui, quand ils ne marquaient pas, s'arrachaient les cheveux de frustration. Aujourd'hui, le profil de l'avant-centre est en train de changer. Je suis toujours d'accord avec ce que disait mon père, à savoir que « celui qui marque a toujours raison ».