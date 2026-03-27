Ciro Immobile s'est confié à Sky Calcio Unplugged. L'ancien attaquant de Bologne, qui évolue désormais au Paris FC, a évoqué sa nouvelle aventure et raconté de nombreuses anecdotes liées à son passé. Voici ses propos.
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Immobile : « Inzaghi est le meilleur entraîneur que j'ai eu ; sur un point, il est meilleur que n'importe qui d'autre. Si j'avais été en forme, j'aurais fait partie de cette équipe d'Italie. »
LAZIO
« Après huit ans et tant de titres, j’aurais aimé faire mes adieux autrement. L’équipe a toujours besoin de ses supporters : quand ils sont dans le stade, c’est un spectacle et ça nous donne un coup de pouce supplémentaire. J’espère donc qu’ils reviendront le plus vite possible aux côtés de l’équipe. Quant à moi, j’aurais aimé terminer ma carrière à la Lazio pour dire au revoir aux supporters comme il se doit. »
NATIONAL
« Je ferais jouer Pio, j'ai un faible pour lui, et Moïse, car marquer un but donne confiance et la continuité est importante. Dans les vestiaires ? Connaissant Gigio, Barella et Bastoni, ils se sont débarrassés du poids du premier match, leur esprit est plus libre et ils savent qu'ils ont les mêmes chances que la Bosnie d'aller à la Coupe du monde. Si les garçons ne ressentent pas trop la pression, il n’y a pas de match, j’ai vu l’équipe jouer. Le poids du maillot de l’équipe nationale, cependant, doit être secoué. Un meneur ? Je mise sur les joueurs de l’Inter, sur Gigio, vu que l’expérience compte beaucoup. Un Ciro Immobile dans d’autres conditions aurait été le bienvenu. En début d’année, Gattuso est venu à Bologne et m’a dit que j’avais les mêmes chances d’être convoqué ».
À PARIS
« J'avais besoin de ce but. J'ai réussi à marquer dans tous les championnats et j'ai enfin trouvé le chemin des filets cette année, qui a été compliquée après ma blessure à Rome. C'est une expérience importante au sein d'un club qui reste toutefois jeune. À mon arrivée, on s'attendait à un joueur prétentieux, mais malgré ma carrière, ils ont été impressionnés par mon dévouement à l'entraînement. Des différences avec la Serie A ? J’ai lu une statistique sur la vitesse de circulation du ballon et l’Italie est à la traîne par rapport aux autres championnats. Avant, il y avait beaucoup plus d’occasions et cela dépendait beaucoup des attaquants. Ma façon de jouer m'a permis d'obtenir des résultats incroyables, on ne peut pas s'attendre, par exemple, à ce que je joue de la même manière que Pio. J'ai grandi avec le mythe d'Inzaghi, Vieri, Gilardino, tous des joueurs qui, quand ils ne marquaient pas, s'arrachaient les cheveux de frustration. Aujourd'hui, le profil de l'avant-centre est en train de changer. Je suis toujours d'accord avec ce que disait mon père, à savoir que « celui qui marque a toujours raison ».
PESCARA
« Quand Insigne est parti à Pescara, j’ai rencontré Verratti, mais Pescara ne m’a jamais contacté pour me recruter. Serais-je parti si je n’avais pas signé au Paris FC ? C’est l’endroit idéal pour débuter une carrière d’entraîneur. Quand je prendrai ma retraite, je ne quitterai pas le monde du football ; j’aimerais rester dans le milieu et apporter ma contribution pour réaliser de belles choses. J'aimerais entraîner. Le meilleur entraîneur que j'ai eu ? Inzaghi, j'ai beaucoup gagné avec lui. J'aimerais lui voler sa capacité à gérer le groupe. Dans ce domaine, il est meilleur que n'importe qui d'autre et je crois que c'est vraiment la clé de ce métier ; en voyageant beaucoup, j'ai trouvé des confirmations à ce sujet. »