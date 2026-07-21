AFP
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« Immensément fière », Antonela Roccuzzo assure à Lionel Messi qu’il « restera toujours le meilleur » dans un message émouvant adressé à son mari après la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde
La Coupe du monde se termine sur une note d’amertume pour Messi.
Messi et l’Argentine ont vécu une sortie cruelle de la Coupe du monde, battus 1-0 par l’Espagne en finale. Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre, éliminant l’Albiceleste et infligeant à Messi une nouvelle défaite en finale. Ce revers pourrait marquer la fin de ses apparitions sur la plus grande scène du football.
L'hommage émouvant de Roccuzzo
L'épouse de Messi, Roccuzzo, a réagi à la défaite par un message émouvant saluant la carrière et la personnalité de son mari.
« Tu resteras toujours le meilleur, @leomessi », a-t-elle posté sur Instagram. « Non seulement pour ton talent, mais parce que tu n’as jamais cessé d’être toi-même. Quoi qu’il arrive, tu ne lâches jamais, tu te bats jusqu’au bout et tu te donnes à fond jusqu’à la dernière seconde. Cette force, cette mentalité et cette capacité à te relever encore et encore, c’est ce qui te rend unique. »
Un message qui dépasse le cadre du football
Roccuzzo a également souligné l'exemple que Messi continue de donner tant à sa famille qu'aux supporters du monde entier.
« Merci de nous montrer chaque jour que le vrai succès se bâtit à la sueur de l’effort, du sacrifice et de la persévérance, sans jamais perdre de vue l’essentiel », a-t-elle ajouté. « Tu es le meilleur modèle pour nos enfants et une source d’inspiration pour des millions de personnes. »
Elle a conclu son hommage en écrivant : « Je t'admire plus que les mots ne peuvent l'exprimer et je suis immensément fière de parcourir cette vie à tes côtés. Je t'aime tellement. »
- Getty Images
Tourner la page après une défaite
Malgré l’élimination de l’Argentine de la Coupe du monde, l’héritage de Messi demeure intact après la défaite contre l’Espagne. On ignore encore si ce match était sa dernière apparition dans un Mondial, mais le message de Roccuzzo a souligné que ce revers n’entame en rien l’admiration qu’elle – et des millions d’autres supporters – porte au capitaine argentin.
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