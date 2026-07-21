« Immensément fière », Antonela Roccuzzo assure à Lionel Messi qu’il « restera toujours le meilleur » dans un message émouvant adressé à son mari après la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde

L'épouse de Messi, Roccuzzo, a réagi à la défaite par un message émouvant saluant la carrière et la personnalité de son mari.

« Tu resteras toujours le meilleur, @leomessi », a-t-elle posté sur Instagram. « Non seulement pour ton talent, mais parce que tu n’as jamais cessé d’être toi-même. Quoi qu’il arrive, tu ne lâches jamais, tu te bats jusqu’au bout et tu te donnes à fond jusqu’à la dernière seconde. Cette force, cette mentalité et cette capacité à te relever encore et encore, c’est ce qui te rend unique. »







