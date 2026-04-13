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« Imaginez battre Arsenal deux fois en l’espace de quelques semaines ! » Pep Guardiola lance un défi ambitieux aux joueurs de Manchester City avant la « finale » de Premier League face aux Gunners
La ville réduit l'écart
Les prétendants au titre ont profité de l’un de leurs deux matchs en retard pour démanteler Chelsea grâce à une seconde période impitoyable, accentuant ainsi la pression sur les leaders du championnat entraînés par Mikel Arteta. Cette victoire réduit désormais l’écart en tête du classement à six points, Manchester City disposant toujours d’un match en retard supplémentaire qui pourrait lui permettre de rapprocher encore un peu plus les deux équipes. Cette remontée intervient alors que les rivaux ont trébuché, concédant trois défaites lors de leurs quatre dernières sorties toutes compétitions confondues, alors que la course au titre de Premier League s’intensifie.
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Dans le football, la mentalité l’emporte sur la tactique.
Guardiola impute les récents succès de son équipe à un avantage psychologique plutôt qu’à de simples ajustements tactiques, saluant la hiérarchie interne pour avoir ancré une véritable culture de la victoire. Il estime que la fraîcheur actuelle de l’effectif, favorisée par l’absence inhabituelle de matchs européens en milieu de semaine, a permis un travail plus ciblé à l’entraînement.
Évoquant l’état d’esprit extraordinaire de ses joueurs et l’importance du match à venir, l’entraîneur de City a déclaré : « La deuxième mi-temps a été extraordinaire parce que nous avions le bon état d’esprit. Ce n’était pas une question de tactique. Nous nous connaissons depuis longtemps et les joueurs ont fait preuve d’une bonne mentalité pour gagner ici, ce qui n’est jamais facile. Le passé était quelque chose d’unique, mais nous progressons. Nous avons désormais de longues semaines devant nous, maintenant que nous sommes éliminés de la Ligue des champions. Nous sommes plus frais ; à l’entraînement, chacun sait exactement ce qu’il a à faire. »
Il a conclu : « Nous verrons la suite. Le match contre Arsenal s’apparente à une finale, mais ne me dites pas que celui face à Brentford, la semaine prochaine, sera facile. Il se passera beaucoup de choses. Hier, j’ai rappelé aux joueurs qu’ils devaient se détendre. »
Une course au titre exceptionnelle
L’entraîneur de Manchester City a immédiatement rappelé à son groupe l’ampleur de l’écart à combler, reconnaissant qu’Arsenal incarne la référence européenne depuis le début de la saison. Bien qu’il ait récemment dominé les Gunners à Wembley pour soulever la Carabao Cup le 22 mars, Guardiola reste vigilant face au moindre relâchement, malgré le bilan historique de City, battu une seule fois lors de ses 43 dernières sorties en clôture des dix dernières journées.
Évoquant le respect dû à ses rivaux et l’occasion unique de les battre deux fois de suite, il a ajouté : « Ils ont été la meilleure équipe du pays, voire d’Europe, jusqu’à présent. Battre Arsenal une fois est déjà très difficile ; imaginez le faire deux fois en quelques semaines. Nous devons nous reposer. Je voudrais dire à nos supporters : respectez Arsenal, c’est une équipe extraordinaire. Venez nous soutenir dès la première minute, les joueurs donneront le maximum.
« La mentalité du groupe est décisive. La hiérarchie m’a donné des joueurs exceptionnels, c’est la clé du succès. Je le ressens depuis un mois et demi. Gagner à l’ère moderne est très compliqué, mais nous aurons l’occasion de le prouver à nouveau la semaine prochaine. »
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La course au titre
Le choc à venir contre les Gunners, le 19 avril, lance une fin de saison sous haute pression, qui mettra à l’épreuve la légendaire régularité de City dans le money time. Après cette « finale » à l’Etihad, les hommes de Guardiola enchaîneront rapidement avec un déplacement à Burnley, puis un programme décisif en mai : Everton, Brentford, Bournemouth et Crystal Palace. Fort d’un taux de victoire de 74 % lors de ses 10 derniers matchs ces dernières années, City visera à maintenir cet élan jusqu’à la dernière journée, le 24 mai contre Aston Villa.