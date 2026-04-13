Guardiola impute les récents succès de son équipe à un avantage psychologique plutôt qu’à de simples ajustements tactiques, saluant la hiérarchie interne pour avoir ancré une véritable culture de la victoire. Il estime que la fraîcheur actuelle de l’effectif, favorisée par l’absence inhabituelle de matchs européens en milieu de semaine, a permis un travail plus ciblé à l’entraînement.

Évoquant l’état d’esprit extraordinaire de ses joueurs et l’importance du match à venir, l’entraîneur de City a déclaré : « La deuxième mi-temps a été extraordinaire parce que nous avions le bon état d’esprit. Ce n’était pas une question de tactique. Nous nous connaissons depuis longtemps et les joueurs ont fait preuve d’une bonne mentalité pour gagner ici, ce qui n’est jamais facile. Le passé était quelque chose d’unique, mais nous progressons. Nous avons désormais de longues semaines devant nous, maintenant que nous sommes éliminés de la Ligue des champions. Nous sommes plus frais ; à l’entraînement, chacun sait exactement ce qu’il a à faire. »

Il a conclu : « Nous verrons la suite. Le match contre Arsenal s’apparente à une finale, mais ne me dites pas que celui face à Brentford, la semaine prochaine, sera facile. Il se passera beaucoup de choses. Hier, j’ai rappelé aux joueurs qu’ils devaient se détendre. »