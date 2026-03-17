« Ils vont venir frapper à la porte » : les pronostics de Morgan Rogers sur le transfert alors qu'Aston Villa se bat pour conserver sa star, évaluée à 100 millions de livres sterling et courtisée par Chelsea et Manchester United

Interrogé sur l'existence d'une certaine inquiétude à Villa Park concernant l'avenir de Rogers, Gray – s'exprimant en collaboration avec BetSelect.co.uk – a déclaré à GOAL : « Eh bien, évidemment que oui. Je ne pense pas qu'ils vendront Morgan avant l'été. Je pense que c'est une évidence. Je pense que Villa a déjà perdu Jacob Ramsey l'année dernière, un jeune footballeur vraiment talentueux, comme on le voit actuellement à Newcastle, à cause de la réglementation financière qui stipulait qu'il était un joueur formé au club et qu'il fallait donc s'en séparer. Il a rapporté 40 millions de livres, mais ils ont tout de même perdu un joueur fantastique qui aurait été inestimable aujourd'hui, quand on voit le nombre de blessures que Villa a subies au milieu de terrain.

« Je pense donc que c'est une décision importante pour Morgan, car je sais qu'il a du talent. On le voit chaque semaine. Je sais qu'il veut réussir. Je le vois bien. Il a un talent incroyable que d'autres aimeraient bien s'approprier. Ça ne fait aucun doute.

« Il faudrait beaucoup d’argent pour le faire partir, c’est une chose. Et tout dépendra de la capacité d’Unai Emery à le convaincre de rester. Je lui dirais : « Écoute, on va aller de l’avant, on progresse, regarde les progrès qu’on a faits ces deux dernières années et regarde où on en est aujourd’hui : on est en position de se qualifier pour la Ligue des champions, on pourrait y être l’année prochaine, même si ce n’est pas certain pour l’instant, vu la situation et la façon dont ils jouent.

« Mais s’ils parviennent à le convaincre que son avenir est à Villa Park, ce serait formidable. Il ne fait toutefois aucun doute que d’autres clubs viendront le chercher, car il est extrêmement talentueux. »