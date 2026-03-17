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« Ils vont venir frapper à la porte » : les pronostics de Morgan Rogers sur le transfert alors qu'Aston Villa se bat pour conserver sa star, évaluée à 100 millions de livres sterling et courtisée par Chelsea et Manchester United
De 15 à 100 millions de livres sterling : la fortune de Rogers a explosé
Les Villans ont réalisé un véritable coup de maître en recrutant Rogers en février 2024 dans le cadre d'un transfert pouvant atteindre 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars). Cette transaction avait suscité quelques interrogations, le talentueux milieu de terrain n'ayant passé qu'une saison complète en tant que titulaire au sein du club de Championship de Middlesbrough.
Il a fait une entrée fracassante dans les West Midlands, puisque Rogers, originaire de Halesowen, est revenu à ses racines. Avec 14 buts inscrits la saison dernière, il a remporté le titre de Jeune joueur de l'année décerné par la PFA. Il a de nouveau atteint la barre des dix buts cette saison, tout en portant son total de sélections en équipe nationale senior à 12.
Selon certaines rumeurs, Rogers pourrait devancer Jude Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, pour le poste de numéro 10 de l'Angleterre cet été, ce qui lui offrirait une nouvelle vitrine de premier plan. Si Villa venait à manquer la qualification pour la Ligue des champions, une liste toujours plus longue de prétendants commencerait à manigancer des transferts pour un joueur dont le prix s'élèverait apparemment à 100 millions de livres sterling (133 millions de dollars).
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Rogers pourrait-il partir si Aston Villa ne se qualifie pas pour la Ligue des champions ?
Interrogé sur l'existence d'une certaine inquiétude à Villa Park concernant l'avenir de Rogers, Gray – s'exprimant en collaboration avec BetSelect.co.uk – a déclaré à GOAL : « Eh bien, évidemment que oui. Je ne pense pas qu'ils vendront Morgan avant l'été. Je pense que c'est une évidence. Je pense que Villa a déjà perdu Jacob Ramsey l'année dernière, un jeune footballeur vraiment talentueux, comme on le voit actuellement à Newcastle, à cause de la réglementation financière qui stipulait qu'il était un joueur formé au club et qu'il fallait donc s'en séparer. Il a rapporté 40 millions de livres, mais ils ont tout de même perdu un joueur fantastique qui aurait été inestimable aujourd'hui, quand on voit le nombre de blessures que Villa a subies au milieu de terrain.
« Je pense donc que c'est une décision importante pour Morgan, car je sais qu'il a du talent. On le voit chaque semaine. Je sais qu'il veut réussir. Je le vois bien. Il a un talent incroyable que d'autres aimeraient bien s'approprier. Ça ne fait aucun doute.
« Il faudrait beaucoup d’argent pour le faire partir, c’est une chose. Et tout dépendra de la capacité d’Unai Emery à le convaincre de rester. Je lui dirais : « Écoute, on va aller de l’avant, on progresse, regarde les progrès qu’on a faits ces deux dernières années et regarde où on en est aujourd’hui : on est en position de se qualifier pour la Ligue des champions, on pourrait y être l’année prochaine, même si ce n’est pas certain pour l’instant, vu la situation et la façon dont ils jouent.
« Mais s’ils parviennent à le convaincre que son avenir est à Villa Park, ce serait formidable. Il ne fait toutefois aucun doute que d’autres clubs viendront le chercher, car il est extrêmement talentueux. »
Un exemple à suivre : Rogers a quitté Manchester City pour s'épanouir
Peu importe où Rogers jouera au football en 2026-2027, il est devenu pour beaucoup un exemple de ce qu’il est possible d’accomplir en sortant de sa zone de confort. Il n’a pas hésité à rompre ses liens avec Manchester City et à faire un pas en arrière pour pouvoir aller de l’avant.
L'ancien attaquant de Villa, Gray – qui est entré dans l'histoire en 1977 en remportant le doublé du Joueur de l'année et du Jeune joueur de l'année de la PFA – a ajouté, à propos de Rogers, que rester dans un grand club n'est pas toujours la meilleure idée : « On pourrait aussi citer Cole Palmer, qui était à City. Il aurait pu rester là-bas, gagner très bien sa vie, disputer quelques matchs de temps en temps, mais il a dit : “Non, je vais tenter ma chance, je vais aller à Chelsea, je vais essayer là-bas”, et regardez ce qui lui est arrivé. On peut donc s’en inspirer et dire que c’est ce qui peut arriver.
« Mais je ne connais pas très bien Morgan, je ne connais pas son état d’esprit, je ne sais pas où il pense que sa prochaine étape doit se situer, mais vous pouvez être sûr que s’il quitte Villa Park, les offres ne manqueront pas, ça c’est certain. »
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Le contrat de Rogers : la durée de son nouveau contrat à Aston Villa
En novembre dernier, Villa a prolongé le contrat de Rogers jusqu'en 2031. Cet accord contribue à maintenir sa valeur marchande au plus haut niveau, et il semblerait qu'il n'y ait aucune inquiétude concernant le ratio dette/chiffre d'affaires à l'approche du prochain mercato.
La détermination des Villans pourrait toutefois être mise à l'épreuve au cours des prochains mois, surtout si leur joueur le plus créatif brille sur la scène de la Coupe du monde. Rogers a déjà montré qu'il était ambitieux et qu'il était convaincu que son parcours le mènerait au plus haut niveau du football mondial.
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