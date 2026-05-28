« Ils vont anéantir Arsenal » : Patrice Evra lance un avertissement sans détour à Mikel Arteta, affirmant qu’un PSG au complet marquera CINQ buts en finale de la Ligue des champions si les Gunners « ne jouent pas mieux »

L’ancien international français redoute que le PSG ne soit trop fort pour Arsenal. Interrogé par GOAL – dans le cadre d’un partenariat avec Stake – sur la question de savoir si les Gunners sont aussi bons que le suggèrent leurs récents résultats, il a répondu : « Non, non, non, non, peut-être, peut-être que j’ai parlé trop vite, mais ce n’est pas à cause d’Arsenal cette fois-ci, c’est à cause du PSG.

Je pense que le PSG domine actuellement le football mondial, et j’espère qu’Arsenal jouera de manière offensive ; s’ils se replient comme par le passé, le PSG leur en mettra cinq, comme contre l’Inter en finale. J’ai été sous le choc, car ces Italiens sont les maîtres du catenaccio. En Italie, on vous enseigne cette tactique dès la naissance.

Avec un effectif au complet, avec Ousmane Dembélé et tous les autres, ils peuvent balayer Arsenal. Mais tout peut arriver. Les Gunners ont déjà conquis la Premier League, donc, pour leurs supporters, gagner la Ligue des champions serait un bonus.

Je ne crois pas qu’ils pleureront ou seront déçus si Arsenal ne remporte pas cette Ligue des champions, car leur mission est déjà accomplie avec le titre en Premier League. Ils ont attendu 22 ans : c’est leur plus grand succès. Une victoire en C1 serait donc la cerise sur le gâteau.

« Mais attention au PSG : observez leur demi-finale contre le Bayern Munich, puis comparez-la à celles face à Arsenal et l’Atlético – n’oubliez pas, il s’agit d’un seul match, la finale. Tout reste possible, mais au vu du style de jeu du PSG et de sa victoire face à l’Inter, Arsenal n’aura aucune chance si Mikel Arteta ne trouve pas un plan de jeu supérieur. Se contenter de défendre ne suffira pas.

Mon favori pour la finale ? Le PSG, même si je porte Arsenal dans mon cœur. N’oublions pas que le club parisien a récemment perdu la Coupe du monde des clubs face à Chelsea : sur un match, rien n’est jamais acquis. »