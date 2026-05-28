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« Ils vont anéantir Arsenal » : Patrice Evra lance un avertissement sans détour à Mikel Arteta, affirmant qu’un PSG au complet marquera CINQ buts en finale de la Ligue des champions si les Gunners « ne jouent pas mieux »
Arsenal atteint sa première finale de Ligue des champions depuis 2006.
Les Gunners ont traversé leur campagne européenne sans défaite et se retrouvent en finale pour la première fois depuis 2006. Mikel Arteta espère désormais que son équipe inscrira son nom au palmarès en remportant, à Budapest, le titre continental suprême.
Mais le PSG entend bien gâcher la fête, cherchant à imiter les exploits des légendaires équipes du Real Madrid de Zinédine Zidane (2015-2018) en devenant la deuxième formation de l’ère moderne à conserver son titre en Ligue des champions.
Le PSG possède un secteur offensif redoutable.
Les poids lourds de la Ligue 1 disposent d’une puissance de frappe redoutable, incarnée par le trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. De son côté, Arsenal, qui n’a encaissé que 27 buts lors de la saison 2025-2026 de Premier League, devra s’appuyer sur une défense solide s’il veut espérer réaliser un doublé mémorable.
Patrice Evra, qui a mené Manchester United en finale à trois reprises entre 2008 et 2011 (une victoire, deux défaites), sait combien il est ardu de franchir la dernière marche de la Ligue des champions, lui qui a souvent buté sur la puissance de Lionel Messi et du FC Barcelone.
Arsenal a-t-il les moyens de contenir le PSG ?
L’ancien international français redoute que le PSG ne soit trop fort pour Arsenal. Interrogé par GOAL – dans le cadre d’un partenariat avec Stake – sur la question de savoir si les Gunners sont aussi bons que le suggèrent leurs récents résultats, il a répondu : « Non, non, non, non, peut-être, peut-être que j’ai parlé trop vite, mais ce n’est pas à cause d’Arsenal cette fois-ci, c’est à cause du PSG.
Je pense que le PSG domine actuellement le football mondial, et j’espère qu’Arsenal jouera de manière offensive ; s’ils se replient comme par le passé, le PSG leur en mettra cinq, comme contre l’Inter en finale. J’ai été sous le choc, car ces Italiens sont les maîtres du catenaccio. En Italie, on vous enseigne cette tactique dès la naissance.
Avec un effectif au complet, avec Ousmane Dembélé et tous les autres, ils peuvent balayer Arsenal. Mais tout peut arriver. Les Gunners ont déjà conquis la Premier League, donc, pour leurs supporters, gagner la Ligue des champions serait un bonus.
Je ne crois pas qu’ils pleureront ou seront déçus si Arsenal ne remporte pas cette Ligue des champions, car leur mission est déjà accomplie avec le titre en Premier League. Ils ont attendu 22 ans : c’est leur plus grand succès. Une victoire en C1 serait donc la cerise sur le gâteau.
« Mais attention au PSG : observez leur demi-finale contre le Bayern Munich, puis comparez-la à celles face à Arsenal et l’Atlético – n’oubliez pas, il s’agit d’un seul match, la finale. Tout reste possible, mais au vu du style de jeu du PSG et de sa victoire face à l’Inter, Arsenal n’aura aucune chance si Mikel Arteta ne trouve pas un plan de jeu supérieur. Se contenter de défendre ne suffira pas.
Mon favori pour la finale ? Le PSG, même si je porte Arsenal dans mon cœur. N’oublions pas que le club parisien a récemment perdu la Coupe du monde des clubs face à Chelsea : sur un match, rien n’est jamais acquis. »
Le bilan récent d'Arsenal face au PSG
Arsenal a certes été éliminé en demi-finale par le PSG la saison dernière, concédant un score cumulé de 3-1. Reste que les Gunners avaient précédemment dominé l’équipe de Luis Enrique 2-0 à l’Emirates Stadium lors de la phase de groupes de la même compétition européenne.
Preuve qu’Arteta possède une formule capable de renverser les cadors, à condition que le technicien espagnol invente désormais un nouveau plan pour museler Dembélé et ses coéquipiers tout en laissant Bukayo Saka et Martin Ødegaard s’exprimer à l’autre bout du terrain.