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« Ils veulent que Cristiano remporte ce titre » : une déclaration d'un ancien coéquipier portugais à propos de Ronaldo et de la Coupe du monde
Ronaldo se prépare pour une nouvelle Coupe du monde à 41 ans
Avec 226 sélections et 143 buts à son actif, Ronaldo a connu la gloire en Championnat d'Europe avec le Portugal et a brandi le trophée de la Ligue des Nations de l'UEFA à plusieurs reprises.
Il soigne actuellement une blessure qui l'a empêché d'être retenu dans la dernière sélection de Roberto Martinez, mais il ne montre aucun signe de ralentissement en Saudi Pro League avec Al-Nassr, où il continue d'afficher un taux de réussite prolifique.
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Le Portugal peut-il offrir à Ronaldo la gloire en Coupe du monde ?
S'il est en forme, Ronaldo sera le capitaine de son équipe nationale lors d'un nouveau grand tournoi cet été. Martinez a laissé entendre qu'il serait titularisé, n'y voyant aucune raison d'écarter le « GOAT » de ses ambitieux projets.
Le Portugal dispose de suffisamment de talent – notamment Ruben Dias, Bruno Fernandes et Vitinha – pour laisser entrevoir une sérieuse prétention à l'immortalité en Coupe du monde. Quaresma estime que tous les membres de cette équipe auront à cœur de se surpasser pour leur capitaine.
L'ancien ailier, qui a disputé 80 matches avec le Portugal, a déclaré au Daily Mail lors du lancement de la tenue Puma pour la Coupe du monde 2026 : « Ils ont remporté la Ligue des nations, c'est ce que je veux dire. Nous avons davantage la volonté de gagner parce que Cristiano est là. C'est sa dernière Coupe du monde et ils veulent que Cristiano remporte ce titre. Les attentes sont élevées, très élevées, car ils ont le niveau pour cela ; s'ils ne l'avaient pas, nous n'aurions pas toutes ces attentes. »
Ronaldo est déterminé à égaler les exploits de Messi
Ronaldo a vu son éternel rival Messi conquérir le monde avec l’Argentine en 2022. Kleberson, son ancien coéquipier à Manchester United, a récemment confié à GOAL que CR7 avait désespérément envie de combler ce vide : « Au fond de lui, il se dit sans doute : “Bon sang, je dois remporter la Coupe du monde, je ne peux pas terminer ma carrière comme ça”.
« Il doit travailler dur. Il n’est pas le seul, d’autres joueurs sont dans le même cas. Neymar se dit probablement aussi : “Messi a une Coupe du monde, moi non”. [Erling] Haaland aussi, il risque de ne jamais remporter la Coupe du monde. C’est un sentiment qui anime les joueurs, ces joueurs de haut niveau.
« Prenez Adriano : c’est une grande star au Brésil, il a joué à un très haut niveau en Italie, mais il n’a pas remporté la Coupe du monde. La Coupe du monde est parfois juste, parfois injuste. Je crois que ces gars-là me regardent et se disent : “Oh mon Dieu, je n’arrive pas à croire que Kleberson a une Coupe du monde et moi pas !” Je n’ai pas cinq Ballons d’Or, mais j’ai gagné la Coupe du monde ! »
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Ronaldo, source d'inspiration pour la nouvelle génération de talents
Quaresma n’a pas pu aider Ronaldo à franchir cette étape durant sa carrière de joueur, mais il a fait partie de l’équipe victorieuse de l’Euro 2016. Il espère que le titre mondial pourra être remporté, alors qu’une nouvelle génération de talents portugais est inspirée à suivre les traces des plus illustres.
L'ancienne star de 42 ans, qui a joué pour le Sporting, Porto, Barcelone, Chelsea et Besiktas, a ajouté : « Je suis très fier de voir les joueurs qui ont joué avec moi remporter un titre aussi important pour notre pays. Je pense que c'est le rêve de nous tous de remporter une Coupe du monde.
« Nous avons déjà remporté un titre européen et maintenant, l’objectif est de remporter la Coupe du monde. Je pense que ce serait la cerise sur le gâteau, car nous en avons toujours rêvé, mais nous ne l’avons jamais obtenue. Et la réalité, c’est que dans cette équipe, cette génération a donné beaucoup d’espoir à notre pays. »
Le Portugal débutera sa campagne dans le groupe K de la Coupe du monde 2026 contre le vainqueur d’un barrage interconfédéral le 17 juin. Il restera à Houston, au Texas, pour affronter l’Ouzbékistan avant de se rendre à Miami pour un match contre la Colombie.
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