« Ils veulent que Cristiano remporte ce titre » : une déclaration d'un ancien coéquipier portugais à propos de Ronaldo et de la Coupe du monde

S'il est en forme, Ronaldo sera le capitaine de son équipe nationale lors d'un nouveau grand tournoi cet été. Martinez a laissé entendre qu'il serait titularisé, n'y voyant aucune raison d'écarter le « GOAT » de ses ambitieux projets.

Le Portugal dispose de suffisamment de talent – notamment Ruben Dias, Bruno Fernandes et Vitinha – pour laisser entrevoir une sérieuse prétention à l'immortalité en Coupe du monde. Quaresma estime que tous les membres de cette équipe auront à cœur de se surpasser pour leur capitaine.

L'ancien ailier, qui a disputé 80 matches avec le Portugal, a déclaré au Daily Mail lors du lancement de la tenue Puma pour la Coupe du monde 2026 : « Ils ont remporté la Ligue des nations, c'est ce que je veux dire. Nous avons davantage la volonté de gagner parce que Cristiano est là. C'est sa dernière Coupe du monde et ils veulent que Cristiano remporte ce titre. Les attentes sont élevées, très élevées, car ils ont le niveau pour cela ; s'ils ne l'avaient pas, nous n'aurions pas toutes ces attentes. »