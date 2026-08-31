Malgré la communication constante nécessaire pour faciliter ces mouvements, Emery s’est empressé d’écarter toute idée d’une amitié naissante entre les deux camps. L’Espagnol a clairement indiqué que le lien est strictement professionnel et purement transactionnel.

« De bonnes relations ? La relation ne passe que par les accords, pour de l’argent, pour d’autres joueurs, a expliqué Emery. Ils veulent nous tuer. Et nous voulons les tuer… ce n’est pas une bonne relation. Bien sûr, parce que nous avons de bons joueurs et que nous pouvons aussi leur prendre des joueurs, mais ce n’est pas une bonne relation, c’est un accord pour de l’argent et un accord pour des joueurs. »

L’entraîneur de Villa a insisté sur le fait que les recrutements effectués par Chelsea à des postes clés, y compris celui du spécialiste des coups de pied arrêtés Austin MacPhee, visaient à affaiblir son équipe. « Ils recrutent Morgan, ils recrutent Emiliano Martinez pour nous tuer, a-t-il ajouté. Je suis heureux pour Emiliano Martinez, je suis heureux pour Morgan Rogers et, bien sûr, je sais que je ne suis pas heureux pour Chelsea. »



