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« Ils veulent nous tuer ! » : le coach d’Aston Villa, Unai Emery, balaie les propos sur une amitié avec Chelsea malgré un mercato estival frénétique entre les deux clubs
Emery évoque les transferts incessants de Chelsea
Aston Villa et Chelsea ont multiplié les opérations sur le marché des transferts ces dernières saisons, dans des proportions étonnantes. Le dernier mercato a vu Emiliano Martinez rejoindre Stamford Bridge dans le cadre d’un transfert à 7,5 M£, après l’énorme transfert de Morgan Rogers pour 117 M£. En retour, Villa a obtenu Nicolas Jackson pour un montant record pour le club pouvant atteindre 65 M£, tandis qu’Alejandro Garnacho est arrivé en prêt avec une obligation d’achat conditionnelle.
Les sommes engagées entre les deux clubs ont été colossales. Depuis 2022, les Blues ont versé 163,5 M£ à Villa, tandis que le club des Midlands s’est engagé à dépenser 102,5 M£ dans l’autre sens, un montant qui pourrait atteindre 150,5 M£ si le transfert de Garnacho devenait définitif. La fréquence même de ces opérations a même suscité des interrogations chez d’autres dirigeants de Premier League, même rien n’indique qu’une quelconque réglementation financière ait été enfreinte.
- AFP
« Ils veulent nous tuer ! »
Malgré la communication constante nécessaire pour faciliter ces mouvements, Emery s’est empressé d’écarter toute idée d’une amitié naissante entre les deux camps. L’Espagnol a clairement indiqué que le lien est strictement professionnel et purement transactionnel.
« De bonnes relations ? La relation ne passe que par les accords, pour de l’argent, pour d’autres joueurs, a expliqué Emery. Ils veulent nous tuer. Et nous voulons les tuer… ce n’est pas une bonne relation. Bien sûr, parce que nous avons de bons joueurs et que nous pouvons aussi leur prendre des joueurs, mais ce n’est pas une bonne relation, c’est un accord pour de l’argent et un accord pour des joueurs. »
L’entraîneur de Villa a insisté sur le fait que les recrutements effectués par Chelsea à des postes clés, y compris celui du spécialiste des coups de pied arrêtés Austin MacPhee, visaient à affaiblir son équipe. « Ils recrutent Morgan, ils recrutent Emiliano Martinez pour nous tuer, a-t-il ajouté. Je suis heureux pour Emiliano Martinez, je suis heureux pour Morgan Rogers et, bien sûr, je sais que je ne suis pas heureux pour Chelsea. »
La grande reconstruction estivale d'Aston Villa
Les départs de Martinez et de l’attaquant vedette Ollie Watkins, parti à Al-Hilal, signifient que Villa a perdu six titulaires habituels de l’équipe qui a triomphé en finale de la Ligue Europa en mai. Emery a reconnu la difficulté de la tâche qui l’attend alors qu’il intègre de nouveaux visages comme Leon Goretzka et Zion Suzuki. « Je sais que nous devons reconstruire l’équipe, a ajouté l’Espagnol. Nous aurons besoin de temps. Mais nous devons être compétitifs lundi. Nous devions être compétitifs dimanche dernier à Brighton, mais nous ne l’avons pas été. Nous travaillons chaque jour aussi vite que possible pour être prêts, tous. »
- AFP
Arsenal à l’épreuve à Villa Park
Villa s’apprête à relever un défi de taille en recevant le champion en titre Arsenal lundi, avec l’espoir de réagir après une lourde défaite 4-0 contre Brighton. Emery pourrait offrir des débuts à ses nouvelles recrues Jackson, Goretzka et Suzuki, alors qu’il reconstruit son effectif dans l’urgence.
Le technicien basque n’a pas tari d’éloges sur son ancien club avant ce choc. « Arsenal est le favori, a déclaré Emery. Arsenal, quand on voit l’équipe avec [Mikel] Arteta en place depuis sept années de suite, devient de mieux en mieux et investit de plus en plus. Le club grandit de plus en plus avec les joueurs qu’il peut recruter. Arteta fait un travail fantastique. Arsenal est le favori pour gagner la Premier League et remporter la Ligue des champions. J’aime beaucoup les regarder. »
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