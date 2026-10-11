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« Ils traînent le football dans la boue ! » : Jamie Carragher s’en prend violemment à Manchester City au sujet de son appel contre les accusations d’infractions financières
Carragher fustige les propriétaires de Manchester City pour leur position juridique
Les répercussions de la récente bataille judiciaire de Manchester City ont pris une tournure délétère : Carragher, ancien défenseur de Liverpool, a vivement critiqué la stratégie du club après le verdict le déclarant coupable. Une commission indépendante a récemment jugé Manchester City coupable de plus de 100 infractions au règlement financier de la Premier League, commises sur une période de neuf saisons. Malgré cette décision historique, le club ne désarme pas et a immédiatement fait part de son intention de la faire annuler au terme d’une longue procédure d’appel.
S’exprimant sur Sky Sports, Carragher s’est demandé si le groupe de propriétaires du club serait un jour prêt à reconnaître sa défaite devant la justice, compte tenu de ses moyens considérables et de son influence mondiale. « Je pense qu’il est très difficile pour les propriétaires de Manchester City de rester en place, parce qu’ils sont si puissants, si riches. On ne leur a jamais dit non de toute leur vie. »
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Carragher prévient que la bataille judiciaire de Manchester City pourrait nuire au football
Le consultant était entouré de Micah Richards et Daniel Sturridge, deux anciens joueurs de Manchester City, ainsi que de Roy Keane, pour évoquer le choc entre Manchester City et Liverpool. Carragher a soutenu que le club devait reconnaître sa place dans l’histoire du football anglais, plutôt que de considérer la bataille judiciaire comme une atteinte personnelle à son prestige.
« Manchester City était là 100 ans avant, et sera encore là 100 ans après. Des supporters formidables, de grands joueurs avant, de grands joueurs après », a-t-il ajouté.
La tension est montée sur le plateau lorsque Richards a contesté l’idée que le club soit coupable, demandant quel serait le discours si Manchester City finissait par remporter son appel. Carragher a écarté cette hypothèse, estimant que le club continuerait simplement à multiplier les recours jusqu’à obtenir le résultat souhaité.
« Ils perdront leur appel et feront de nouveau appel. Ils continueront à faire appel, encore et encore. Et tout cela ne fera que traîner le football dans la boue », a-t-il déclaré à Sky Sports. L’ancien international anglais a conclu en avertissant que cette affaire pourrait durer des années et nuire non seulement à la réputation du club, mais aussi à l’intégrité même de la Premier League.
L’ampleur stupéfiante des infractions financières révélée
Les détails révélés par le rapport de la commission indépendante dépeignent une tentative systématique de contourner les règles de viabilité financière. Selon ses conclusions, le club de Manchester a mis en place un montage sophistiqué de près d’un milliard de livres sterling entre 2009 et 2018. Cette opération aurait reposé sur des accords de sponsoring artificiels : des entreprises basées à Abou Dhabi n’auraient payé qu’une petite fraction des montants annoncés, le reste étant pris en charge par Abu Dhabi United Group.
Des informations ont également fait état d’une tentative du club de régler l’affaire avant que la commission ne rende son verdict. D’après ces informations, City a engagé des discussions en vue d’un accord avec la Premier League afin d’éviter les sanctions sportives les plus lourdes. Ces négociations ont toutefois échoué, le club ayant refusé de reconnaître la moindre faute et maintenu que ses preuves étaient irréfutables.
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L’attitude de défi des dirigeants de Manchester City
Malgré une pression croissante et les critiques virulentes de consultants de premier plan, Manchester City ne montre aucun signe de recul. Dans sa réponse officielle à la décision, le club a rejeté en bloc les conclusions de la commission, les jugeant « peu fiables » et entachées d’erreurs substantielles de fait et de droit. Le directeur général Ferran Soriano aurait déclaré au personnel que le dossier de la ligue ne reposait sur rien d’autre qu’une théorie du complot. Le club a promis de laver son nom, affirmant disposer d’un ensemble complet de preuves de son innocence.
Alors que la procédure d’appel se poursuit, les sanctions potentielles restent le principal sujet de discussion dans le football anglais. Aucune sanction précise n’a été confirmée, mais la commission indépendante est habilitée à prononcer des sanctions allant de lourds retraits de points à une exclusion de l’élite.
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