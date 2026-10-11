Le consultant était entouré de Micah Richards et Daniel Sturridge, deux anciens joueurs de Manchester City, ainsi que de Roy Keane, pour évoquer le choc entre Manchester City et Liverpool. Carragher a soutenu que le club devait reconnaître sa place dans l’histoire du football anglais, plutôt que de considérer la bataille judiciaire comme une atteinte personnelle à son prestige.

« Manchester City était là 100 ans avant, et sera encore là 100 ans après. Des supporters formidables, de grands joueurs avant, de grands joueurs après », a-t-il ajouté.

La tension est montée sur le plateau lorsque Richards a contesté l’idée que le club soit coupable, demandant quel serait le discours si Manchester City finissait par remporter son appel. Carragher a écarté cette hypothèse, estimant que le club continuerait simplement à multiplier les recours jusqu’à obtenir le résultat souhaité.

« Ils perdront leur appel et feront de nouveau appel. Ils continueront à faire appel, encore et encore. Et tout cela ne fera que traîner le football dans la boue », a-t-il déclaré à Sky Sports. L’ancien international anglais a conclu en avertissant que cette affaire pourrait durer des années et nuire non seulement à la réputation du club, mais aussi à l’intégrité même de la Premier League.



