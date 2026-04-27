Le VfL Wolfsburg « fera tout pour recruter Niclas Füllkrug », selon le journaliste spécialisé dans les transferts Florian Plettenberg (Sky), intervenant dans l’émission « Doppelpass » sur Sport 1. Néanmoins, la condition sine qua non d’un éventuel transfert reste le maintien des Loups en Bundesliga.
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« Ils sont prêts à tout pour recruter Niclas Füllkrug ! » Un transfert-coup de théâtre pour la star de la DFB en difficulté ?
À trois journées de la fin, le VfL Wolfsburg est toujours relégable. Un seul point le sépare de la 16e place, synonyme de barrages, occupée par le FC St. Pauli. Les deux formations se rencontreront lors de la dernière journée au Millerntor.
Avec six points de retard sur le HSV et une différence de buts nettement moins favorable (-25), le salut semble toutefois hors de portée. C’est pourtant grâce à son calendrier restant, en réalité très difficile, que le VfL conserve un mince espoir de se maintenir directement en Bundesliga.
En effet, avec le SC Fribourg et le FC Bayern, Wolfsburg affrontera, au cours des deux prochaines semaines, les deux formations allemandes encore en lice pour une place en finale de Coupe d’Europe, et pour lesquelles le championnat est quasiment sans enjeu. Seuls les Fribourgeois pourraient encore lorgner sur la septième place, à égalité de points avec l’Eintracht Francfort.
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Selon les dernières informations, West Ham United serait disposé à laisser partir Füllkrug pour un montant symbolique.
Prêté par West Ham United à l’AC Milan, Füllkrug ne semble pas entrer dans les plans futurs du club lombard et devrait revenir à Londres cet été. Chez les Rossoneri, l’attaquant de 33 ans espérait se relancer en vue d’une sélection avec l’Allemagne pour la Coupe du monde, en marquant des buts et en accumulant du temps de jeu. Pourtant, il se contente pour l’instant d’un rôle de remplaçant et n’a inscrit qu’une seule réalisation.
Sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2028, l’attaquant devrait néanmoins partir définitivement cet été. « West Ham serait prêt à le céder pour une somme symbolique, son salaire n’entre plus dans les plans du club », assure Plettenberg.
C’est pourquoi Wolfsburg s’active déjà pour recruter l’attaquant, afin de disposer d’une figure référente capable d’apporter un nouvel élan dans le vestiaire. Plettenberg rappelle à ce sujet les racines de Füllkrug en Basse-Saxe. International à 24 reprises, l’attaquant originaire de Hanovre s’est révélé à Hannover 96 puis au Werder Brême, malgré des blessures à répétition.
En 2023, il a quitté le Werder pour rejoindre le Borussia Dortmund contre un chèque d’environ 17 millions d’euros et s’est imposé comme l’un des attaquants phares du BVB lors d’une saison dirigée par l’entraîneur de l’époque, Edin Terzic. En 43 matchs officiels, il a inscrit 15 buts et délivré dix passes décisives. En route vers la finale de la Ligue des champions perdue 2-0 contre le Real Madrid, il avait inscrit des buts décisifs au retour des quarts face à l’Atlético et à l’aller des demies contre le PSG.
Après une seule saison, il a rejoint West Ham United pour 27 millions d’euros afin de réaliser son rêve de jouer en Premier League. Mais celui-ci s’est peu à peu transformé en cauchemar : enchaînant les blessures musculaires, Füllkrug a perdu sa place tant chez les Hammers qu’en équipe nationale. Il n’a marqué que trois buts en 29 matchs officiels sous le maillot londonien.
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Schalke 04 envisagerait de recruter Füllkrug pour remplacer Edin Dzeko.
Outre Wolfsburg, le FC Schalke 04 a récemment été évoqué comme une destination potentielle pour Füllkrug. Les « Knappen » devraient selon toute vraisemblance faire leur retour en Bundesliga et pourraient alors se retrouver cet été dans l'obligation de remplacer Edin Dzeko.
Âgé de 40 ans, l’attaquant est arrivé libre en janvier, après un passage décevant à la Fiorentina, et s’est immédiatement imposé comme un atout majeur dans la course à la promotion. En huit rencontres de championnat, il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives. Il est actuellement à l’arrêt en raison d’une blessure à l’épaule.
Cet été, il mènera la Bosnie-Herzégovine en tant que capitaine à la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014. Si Schalke décroche la promotion attendue, Dzeko pourrait y voir le couronnement de sa carrière et mettre un terme à celle-ci après la Coupe du monde.
Niclas Füllkrug : statistiques prévues pour West Ham et Milan lors de la saison 2025-2026 :
Jeux 26 minutes de jeu Minutes jouées 977 Buts 1 Passes décisives 0