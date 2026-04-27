« Ils sont prêts à tout pour recruter Niclas Füllkrug ! » Un transfert-coup de théâtre pour la star de la DFB en difficulté ?

Prêté par West Ham United à l’AC Milan, Füllkrug ne semble pas entrer dans les plans futurs du club lombard et devrait revenir à Londres cet été. Chez les Rossoneri, l’attaquant de 33 ans espérait se relancer en vue d’une sélection avec l’Allemagne pour la Coupe du monde, en marquant des buts et en accumulant du temps de jeu. Pourtant, il se contente pour l’instant d’un rôle de remplaçant et n’a inscrit qu’une seule réalisation.

Sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2028, l’attaquant devrait néanmoins partir définitivement cet été. « West Ham serait prêt à le céder pour une somme symbolique, son salaire n’entre plus dans les plans du club », assure Plettenberg.

C’est pourquoi Wolfsburg s’active déjà pour recruter l’attaquant, afin de disposer d’une figure référente capable d’apporter un nouvel élan dans le vestiaire. Plettenberg rappelle à ce sujet les racines de Füllkrug en Basse-Saxe. International à 24 reprises, l’attaquant originaire de Hanovre s’est révélé à Hannover 96 puis au Werder Brême, malgré des blessures à répétition.

En 2023, il a quitté le Werder pour rejoindre le Borussia Dortmund contre un chèque d’environ 17 millions d’euros et s’est imposé comme l’un des attaquants phares du BVB lors d’une saison dirigée par l’entraîneur de l’époque, Edin Terzic. En 43 matchs officiels, il a inscrit 15 buts et délivré dix passes décisives. En route vers la finale de la Ligue des champions perdue 2-0 contre le Real Madrid, il avait inscrit des buts décisifs au retour des quarts face à l’Atlético et à l’aller des demies contre le PSG.

Après une seule saison, il a rejoint West Ham United pour 27 millions d’euros afin de réaliser son rêve de jouer en Premier League. Mais celui-ci s’est peu à peu transformé en cauchemar : enchaînant les blessures musculaires, Füllkrug a perdu sa place tant chez les Hammers qu’en équipe nationale. Il n’a marqué que trois buts en 29 matchs officiels sous le maillot londonien.