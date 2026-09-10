Arsenal a entamé sa campagne de Ligue des champions de manière clinique, en s’assurant une victoire 1-0 arrachée de haute lutte face à Naples grâce à un but tardif de Martin Odegaard. Cependant, Henry voit plus loin et pense déjà aux menaces potentielles qui se dressent entre Mikel Arteta et la gloire européenne.

L’ancien attaquant des Gunners a été particulièrement fasciné par l’identité tactique qu’Enrique a insufflée au Parc des Princes, avertissant que le géant français a atteint un niveau d’intensité difficile à égaler pour n’importe quel adversaire.

Évoquant le travail défensif et la coordination des champions de Ligue 1, Henry a souligné la menace spécifique qu’ils représentent pour le reste du continent. « Vous voyez comment le PSG presse ? Il est injouable », a déclaré Henry à The Athletic.

« Mais il a bien fallu cinq à six mois à Luis Enrique pour mettre cette équipe en route. Les gens oublient que les joueurs doivent être réceptifs au travail de l’entraîneur. C’est quelque chose d’énorme dont on ne parle pas assez. Si vous êtes entraîneur et que vos joueurs sont prêts à faire tout ce que vous leur demandez, et qu’ils ont un tout petit peu de qualité, vous pouvez aller loin. S’ils se rebellent un tant soit peu, cela peut devenir plus compliqué. »