AFP
Traduit par
« Ils sont injouables ! » : Thierry Henry lance un sérieux avertissement au PSG à Arsenal malgré le début de campagne parfait des Gunners en Ligue des champions
Henry met en garde contre la puissance du pressing du PSG
Arsenal a entamé sa campagne de Ligue des champions de manière clinique, en s’assurant une victoire 1-0 arrachée de haute lutte face à Naples grâce à un but tardif de Martin Odegaard. Cependant, Henry voit plus loin et pense déjà aux menaces potentielles qui se dressent entre Mikel Arteta et la gloire européenne.
L’ancien attaquant des Gunners a été particulièrement fasciné par l’identité tactique qu’Enrique a insufflée au Parc des Princes, avertissant que le géant français a atteint un niveau d’intensité difficile à égaler pour n’importe quel adversaire.
Évoquant le travail défensif et la coordination des champions de Ligue 1, Henry a souligné la menace spécifique qu’ils représentent pour le reste du continent. « Vous voyez comment le PSG presse ? Il est injouable », a déclaré Henry à The Athletic.
« Mais il a bien fallu cinq à six mois à Luis Enrique pour mettre cette équipe en route. Les gens oublient que les joueurs doivent être réceptifs au travail de l’entraîneur. C’est quelque chose d’énorme dont on ne parle pas assez. Si vous êtes entraîneur et que vos joueurs sont prêts à faire tout ce que vous leur demandez, et qu’ils ont un tout petit peu de qualité, vous pouvez aller loin. S’ils se rebellent un tant soit peu, cela peut devenir plus compliqué. »
- Getty Images Sport
La vie après l’ère des superstars
La transformation du PSG a été remarquable compte tenu des départs très médiatisés de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe lors des deux derniers marchés des transferts estivaux. Beaucoup s'attendaient à ce que le club souffre après le départ de son trio offensif « galactique », mais Henry estime que le virage vers un effectif plus cohérent et tourné vers la jeunesse l'a en réalité rendu plus dangereux.
« C’est facile de dire maintenant que le PSG est une bonne équipe, a expliqué Henry. Quand tous ces gars sont partis il y a deux ans, tout le monde pensait : “Oh mon Dieu, comment vont-ils se remettre de ça ?” Ensuite, ils ont recruté Bradley Barcola, puis Désiré Doué. À ce moment-là, on ne se dit pas que ces gars-là vont faire ce qu’ils ont fait. Mais comme Enrique est très clair sur la manière dont il aime jouer, ils l’ont fait. »
Il a ajouté : « Vous vous souvenez de ce qu’Ousmane Dembélé a dit ? Il a dit : “Si tu ne cours pas au Paris Saint-Germain, tu es dehors.” C’est aussi simple que ça. »
Henry appelle à la prudence face à l'emballement précoce autour du titre
Réfléchissant à la nature imprévisible du football de haut niveau, Henry est revenu sur la saison 2025-2026 pour étayer son point de vue sur l’emballement du début de saison. « Tout le monde disait : “Liverpool sait comment gagner. Je ne vois pas comment ils ne vont pas remporter le titre à nouveau” », a déclaré Henry.
Il a ajouté : « Deux semaines après, tout a mal tourné pour tellement de raisons. Quand ils n’ont acheté personne, ils ont remporté le championnat avec Arne Slot. Ils ont ensuite recruté des joueurs, ils se sont effondrés. C’est pourquoi, quand les gens me demandent : “Qui est un challenger, qui est un prétendant ? Tu penses que si ce joueur va là-bas, ils peuvent lutter ?”, je réponds : “Hé, il faut attendre. Laissez Maresca travailler, laissez Xabi travailler.” »
- Getty
La patience est nécessaire dans le processus d'entraînement
L’icône d’Arsenal, qui a récemment entraîné l’équipe de France lors des Jeux olympiques, comprend mieux que la plupart la complexité de bâtir une équipe gagnante. Il a exhorté les supporters et les consultants à laisser du temps aux entraîneurs pour mettre en place leur philosophie avant de juger leur plafond.
« Parce que j’ai entraîné. Les gens me disaient : “Thierry, tu as entraîné pendant une minute et demie !” Mais malgré cela, ce n’est pas facile de mettre une équipe en place pendant les Jeux olympiques en deux semaines ; une équipe qui n’avait jamais joué ensemble avant et ne jouera plus jamais ensemble après, construire une identité et une philosophie en deux semaines », a ajouté Henry. « C’est pour cela que je dis : laissez l’entraîneur travailler. Voyons voir. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles