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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

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« Ils sont furieux ! » - Mikel Arteta révèle la réaction en colère du vestiaire d'Arsenal après la défaite « frustrante » contre le Real Betis

M. Arteta
Arsenal
Arsenal vs Bétis Séville
Bétis Séville
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L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a révélé que ses joueurs étaient restés « furieux » après une défaite 3-1 en pré-saison contre le Betis Séville à Dublin. Arsenal a payé très cher une série d'erreurs défensives et a subi une défaite décevante dans le cadre de sa préparation estivale.

  • Arsenal s’incline lors d’une défaite de pré-saison

    Arsenal est redescendu sur terre mercredi soir après avoir subi une décevante défaite 3-1 de pré-saison contre le Betis Séville. Le club anglais a éprouvé de grosses difficultés défensives d'entrée, dans un Aviva Stadium de Dublin plein à craquer.

    La formation espagnole a rapidement pris deux buts d'avance dès les premiers instants grâce à des réalisations de Rodrigo Riquelme et Nelson Deossa. Si Piero Hincapie a réussi à réduire l'écart pour Arsenal, l'ancien milieu de terrain de West Ham United Pablo Fornals a redonné deux buts d'avance aux siens juste avant la mi-temps.

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    Arteta salue la colère dans le vestiaire

    Malgré une prestation incroyablement brouillonne sur le terrain, Arteta s’est discrètement dit satisfait de la réaction passionnée de son groupe. L’Espagnol a révélé que les joueurs étaient visiblement frustrés par leurs propres errements défensifs à la pause.

    « Très contrariés, ils se sont fait remonter les bretelles. Ils sont furieux, mais c’est bien. C’est ce qu’il nous faut », a-t-il déclaré, comme le rapporte ESPN. « Bon, le plus important, c’est de gagner et nous n’avons pas réussi à gagner, donc nous sommes évidemment déçus du résultat. C’est vrai que nous avons utilisé 25 joueurs, donc il faut remettre un peu le match dans son contexte. »

  • Les erreurs défensives plombent le onze de départ

    Arteta a aligné le même onze de départ que celui qui a battu Gérone 4-1 la semaine dernière, avec Kai Havertz, Viktor Gyokeres et la nouvelle recrue Christos Tzolis. Cependant, leur rythme habituel a été complètement perturbé par des erreurs inhabituelles.

    « En première période, avec davantage de titulaires, il y a eu deux choses très différentes, la façon dont nous avons joué et la façon dont nous avons rivalisé, parce que nous avons eu des moments fantastiques durant le temps où nous avons joué », a expliqué Arteta.

    « La façon dont nous avons rivalisé, surtout dans et autour de notre surface, sur un certain nombre de phases arrêtées auxquelles nous sommes habitués, montre qu'il y a évidemment des choses à améliorer, quelques points positifs à retenir du match, et puis un mauvais résultat, parfois, c'est bien pour créer encore plus de feu intérieur. »

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    Aller de l’avant après l’électrochoc de Dublin

    Arsenal va désormais chercher à corriger rapidement ses fragilités défensives alors que son stage de préparation estivale touche à sa fin. Les hommes de Mikel Arteta doivent vite retrouver leur rythme avant le début officiel de la nouvelle saison, eux qui doivent affronter Manchester City dans le Community Shield le 16 août.

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