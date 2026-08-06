Arteta a aligné le même onze de départ que celui qui a battu Gérone 4-1 la semaine dernière, avec Kai Havertz, Viktor Gyokeres et la nouvelle recrue Christos Tzolis. Cependant, leur rythme habituel a été complètement perturbé par des erreurs inhabituelles.

« En première période, avec davantage de titulaires, il y a eu deux choses très différentes, la façon dont nous avons joué et la façon dont nous avons rivalisé, parce que nous avons eu des moments fantastiques durant le temps où nous avons joué », a expliqué Arteta.

« La façon dont nous avons rivalisé, surtout dans et autour de notre surface, sur un certain nombre de phases arrêtées auxquelles nous sommes habitués, montre qu'il y a évidemment des choses à améliorer, quelques points positifs à retenir du match, et puis un mauvais résultat, parfois, c'est bien pour créer encore plus de feu intérieur. »