Quelle que soit la forme actuelle de l'équipe du Real Madrid vue de l'extérieur, ce club reste toujours, et par tradition, extrêmement dangereux dans les matchs de Ligue des champions. C'est également l'avis d'Uli Hoeneß, qui l'a fait savoir lors d'un événement organisé par la Frankfurt School of Finance & Management à Francfort-sur-le-Main.
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« Ils sont au top de leur forme » : Uli Hoeneß met en garde contre le Real Madrid et tempère l'euphorie au FC Bayern Munich
« Ils ne jouent pas si bien au football, mais ils ont une expérience hors du commun et sont au top de leur forme », a averti le président d'honneur du FCB avant les quarts de finale contre les Blancos. « Une fois de plus, ils ne brillent pas vraiment en championnat, mais ils peuvent compter sur leur riche expérience. »
L'esprit qui règne au sein de l'effectif du club le plus titré rappelle l'époque de ses plus grands succès. Chaque joueur semble se mettre au service du grand objectif du triplé – c'est pourquoi l'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany enchante régulièrement le public en ce moment. « Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu autant d’opportunités sur le plan du jeu que cette année », a souligné le patron du club bavarois, ajoutant toutefois qu’il serait « totalement présomptueux » de parier sur une qualification.
En huitièmes de finale, les Madrilènes ont réussi de manière impressionnante à éliminer Manchester City, emmené par l’entraîneur vedette et ancien coach du Bayern Pep Guardiola (3-0 et 2-1) – et ce, alors même que ce club si prestigieux semble être en crise depuis le début de la saison.
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Hoeneß met également en garde contre Leverkusen, l'adversaire en Coupe d'Allemagne : « Ça va être difficile »
Hoeneß s'est peut-être également remémoré les trois derniers duels à élimination directe contre le Real, lors desquels les Munichois ont toujours eu le dessous. Une différence qui pourrait donner un avantage au FCB : cette fois-ci, le match retour se déroulera à nouveau à l'Allianz Arena. De plus, le champion en titre sort d'un huitième de finale sans encombre, au cours duquel il a écarté l'Atalanta Bergame, vainqueur du BVB, sur un score cumulé de 10-2 en deux matchs. De plus, le FCB récupère pour les matchs contre Madrid Joshua Kimmich et Michael Olise, suspendus pour carton jaune mercredi dernier, tandis que plusieurs joueurs clés du Real abordent le match aller des quarts de finale avec un carton jaune à leur actif et que le gardien vedette Thibaut Courtois pourrait également être absent pour cause de blessure.
D'une manière générale, le septuagénaire n'a pas voulu se laisser aller à attribuer un éventuel triplé simplement à la bonne forme actuelle de l'équipe. « C'est trop optimiste. » Le président d'honneur voit également un défi de taille dans la Coupe d'Allemagne, où les Munichois affronteront le Bayer Leverkusen en demi-finale en avril : « Ça va être difficile. » En ce qui concerne le titre de champion, Hoeneß a toutefois voulu se prononcer et « dirait que nous serons champions d'Allemagne ».
En championnat, l'avance sur le poursuivant, le Borussia Dortmund, est de neuf points avant la 27e journée.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date
Heure
Rencontre
Samedi 21 mars
15h30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Samedi 4 avril
15h30
SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
Mardi 7 avril
21 h
Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)
Samedi 11 avril
18 h 30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)