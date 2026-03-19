« Ils sont au top de leur forme » : Uli Hoeneß met en garde contre le Real Madrid et tempère l'euphorie au FC Bayern Munich

« Ils ne jouent pas si bien au football, mais ils ont une expérience hors du commun et sont au top de leur forme », a averti le président d'honneur du FCB avant les quarts de finale contre les Blancos. « Une fois de plus, ils ne brillent pas vraiment en championnat, mais ils peuvent compter sur leur riche expérience. »

L'esprit qui règne au sein de l'effectif du club le plus titré rappelle l'époque de ses plus grands succès. Chaque joueur semble se mettre au service du grand objectif du triplé – c'est pourquoi l'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany enchante régulièrement le public en ce moment. « Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu autant d’opportunités sur le plan du jeu que cette année », a souligné le patron du club bavarois, ajoutant toutefois qu’il serait « totalement présomptueux » de parier sur une qualification.

En huitièmes de finale, les Madrilènes ont réussi de manière impressionnante à éliminer Manchester City, emmené par l’entraîneur vedette et ancien coach du Bayern Pep Guardiola (3-0 et 2-1) – et ce, alors même que ce club si prestigieux semble être en crise depuis le début de la saison.