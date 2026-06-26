« Ils seraient prêts à tout pour lui ! » Un « sign-and-trade » spectaculaire entre LeBron James et les Los Angeles Lakers ?

« Pour l’instant, Cleveland ne peut offrir à LeBron que 4 millions de dollars par an », a affirmé Windhorst sur « The Pat McAfee Show », écartant l’idée que la star accepterait un salaire inférieur à son rang pour revenir en Ohio. « Je trouve imprudent de supposer qu’il se contenterait d’un salaire nettement inférieur », a-t-il ajouté, rappelant que LeBron restait « un joueur digne d’un contrat maximal ».

Selon lui, une seule porte s’ouvre : un sign-and-trade impliquant Jarret Allen. « Mais cela n’améliorerait pas l’équipe, je ne vois pas cette option se concrétiser », a-t-il ajouté, tout en soulignant que les Lakers, eux, sauteraient sur l’occasion. « Ils se battraient bec et ongles pour Jarret Allen », assure Windhorst.

Avec ses 15,4 points et 8,5 rebonds de moyenne, l’intérieur offrirait aux Lakers une solution crédible au poste 5, là où Deandre Ayton n’a que rarement convaincu la saison passée. Âgé de 28 ans, Allen reste nettement plus jeune que le « King ». Mais c’est précisément pour cette raison qu’un tel échange n’aurait aucun sens pour les Cavs.