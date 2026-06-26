Selon le journaliste d’ESPN Insider Brian Windhorst, peu d’éléments suggèrent un retour sentimental du « King » chez les Cleveland Cavaliers en fin de carrière. La franchise disposerait d’une marge salariale bien trop réduite.
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« Ils seraient prêts à tout pour lui ! » Un « sign-and-trade » spectaculaire entre LeBron James et les Los Angeles Lakers ?
« Pour l’instant, Cleveland ne peut offrir à LeBron que 4 millions de dollars par an », a affirmé Windhorst sur « The Pat McAfee Show », écartant l’idée que la star accepterait un salaire inférieur à son rang pour revenir en Ohio. « Je trouve imprudent de supposer qu’il se contenterait d’un salaire nettement inférieur », a-t-il ajouté, rappelant que LeBron restait « un joueur digne d’un contrat maximal ».
Selon lui, une seule porte s’ouvre : un sign-and-trade impliquant Jarret Allen. « Mais cela n’améliorerait pas l’équipe, je ne vois pas cette option se concrétiser », a-t-il ajouté, tout en soulignant que les Lakers, eux, sauteraient sur l’occasion. « Ils se battraient bec et ongles pour Jarret Allen », assure Windhorst.
Avec ses 15,4 points et 8,5 rebonds de moyenne, l’intérieur offrirait aux Lakers une solution crédible au poste 5, là où Deandre Ayton n’a que rarement convaincu la saison passée. Âgé de 28 ans, Allen reste nettement plus jeune que le « King ». Mais c’est précisément pour cette raison qu’un tel échange n’aurait aucun sens pour les Cavs.
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Les Lakers prolongent le contrat de Reaves – Le maintien de LeBron James est-il l’option la plus probable ?
Un retour à Cleveland alimente les spéculations depuis des mois, l’avenir de LeBron restant flou. Son contrat à Los Angeles expire cet été. Selon l’insider d’ESPN Chams Charania, les Lakers et la légende n’ont eu qu’un premier contact informel au sujet d’une prolongation, peu après la finale NBA.
Récemment, les Lakers ont déjà investi lourdement pour prolonger Austin Reaves (quatre ans, 185 millions de dollars), et LeBron, qui a perçu 52,6 millions grâce à son option joueur lors de la dernière année de son contrat, ne devrait pas obtenir un salaire équivalent, la franchise souhaitant conserver une masse salariale lui permettant de continuer à bâtir une équipe compétitive autour de Luka Doncic.
Les journalistes spécialisés Marc Stein et Jake Fischer estiment toutefois qu’un maintien à Los Angeles demeure l’option la plus probable : James serait profondément attaché à la Cité des Anges, et en interne, on ne s’attend pas à un départ. Dans le même temps, les Golden State Warriors resteraient intéressés. Windhorst donne à 51 % la probabilité qu’il reste chez les Lakers, sans exclure d’autres scénarios.
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LeBron James : la fin de sa carrière ? « Car à ce moment-là, je commencerais à truquer le jeu. »
La possibilité d’une retraite n’est pas à exclure pour ce joueur de 41 ans. Dans un entretien accordé au magazine Time, il a récemment expliqué les conditions qui le pousseraient à mettre un terme à sa carrière. « Tout dépend de mon état d’esprit. Là où va l’esprit, le corps suit », a déclaré James pour entamer son explication.
Pour LeBron, le signal sera clair : « Quand je n’aurai plus envie d’arriver à la salle cinq heures à l’avance pour me préparer, quand je n’aurai plus envie d’aller m’entraîner deux heures et demie avant le match, alors je saurai que j’ai atteint mes limites. Car c’est là que je commencerai à tricher avec le jeu. »
Ce moment n’est toutefois pas encore venu : « Bien sûr que oui », assure-t-il quand on lui demande s’il prend toujours plaisir à jouer.