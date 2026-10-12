L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a reçu un carton rouge direct juste après le coup de sifflet final du match nul 1-1 de son équipe face à Cagliari en Serie A, à l’Unipol Domus. La tension est montée au bord du terrain lorsque Spalletti s’est approché de l’entraîneur de Cagliari, Fabio Pisacane, pour la traditionnelle poignée de main d’après-match.

L’échange s’est précisé, conduisant l’arbitre Matteo Marcenaro à expulser les deux entraîneurs. Ils écopent ainsi automatiquement d’une suspension d’un match de banc de touche.

Spalletti s’est dit stupéfait par la décision de l’arbitre, estimant que l’incident avait été exagéré.