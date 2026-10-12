LaPresse
Traduit par
« Ils savent bien gagner du temps ! » : Luciano Spalletti révèle la vérité sur le carton rouge houleux de fin de match
Spalletti expulsé lors d’une vive altercation au bord du terrain après le match
L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a reçu un carton rouge direct juste après le coup de sifflet final du match nul 1-1 de son équipe face à Cagliari en Serie A, à l’Unipol Domus. La tension est montée au bord du terrain lorsque Spalletti s’est approché de l’entraîneur de Cagliari, Fabio Pisacane, pour la traditionnelle poignée de main d’après-match.
L’échange s’est précisé, conduisant l’arbitre Matteo Marcenaro à expulser les deux entraîneurs. Ils écopent ainsi automatiquement d’une suspension d’un match de banc de touche.
Spalletti s’est dit stupéfait par la décision de l’arbitre, estimant que l’incident avait été exagéré.
- NurPhoto
L’entraîneur explique la raison de son échange avec Pisacane
Au micro de DAZN Italia après le match, Spalletti a expliqué ce qui avait déclenché l’altercation au bord du terrain. « Il ne s’est rien passé. Je lui ai dit qu’ils jouaient bien au football et qu’ils savaient faire perdre du temps. Il m’a demandé ce que je voulais dire par là, puis on nous a expulsés tous les deux », a déclaré Spalletti.
« Ce n’était rien de grave, tout cela est assez normal. »
L’entraîneur de la Juventus est également revenu sur l’accrochage avec le défenseur Yerry Mina dans le tunnel à la mi-temps, ajoutant avec sarcasme : « C’est exactement ce qui s’est passé la saison dernière : il nous mène par le bout du nez en se comportant comme un joueur fort. »
Défendre ses choix tactiques malgré un match nul frustrant
Malgré 70 % de possession et 21 tirs au but, la Juventus était menée après l’ouverture du score précoce de Daniel Maldini, avant que Randal Kolo Muani n’égalise de la tête à la 81e minute. Spalletti a défendu son choix de titulariser Nico Gonzalez en soutien de Kolo Muani avant de faire entrer Nick Woltemade.
« En première période, j’ai déplacé McKennie sur la gauche et placé Nico Gonzalez dans l’axe », a expliqué Spalletti.
« Kolo Muani jouait avant-centre, avec Nico Gonzalez en soutien. Si on laisse Kolo se déplacer comme il l’a fait aujourd’hui, il devient plus difficile à marquer. »
- LaPresse
L’attention se porte sur le choc face à la Lazio, sur fond de suspension de banc de touche
Alors qu’une suspension d’un match se profile, Spalletti manquera la prochaine rencontre à domicile de la Juventus contre la Lazio, dimanche prochain. L’entraîneur de 67 ans a exhorté son équipe à maintenir son niveau de jeu pour transformer sa domination dans la possession du ballon en victoires.
« Je me dis que j’ai presque 70 ans et que je veux terminer ma carrière sur une bonne note », a conclu Spalletti.
« S’ils jouent toujours comme ça, je suis convaincu que nous gagnerons beaucoup d’autres matches. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles