Getty Images
Traduit par
« Ils s’envoleraient avec le titre ! » : une légende de Manchester United affirme qu’un seul recrutement garantirait le titre à Arsenal
Favoris pour le titre
Yorke affirme qu'Arsenal défendra avec succès son titre de Premier League sans la moindre difficulté si le club boucle un accord tardif pour Osimhen. Il estime que l'international nigérian transformerait l'équipe d'Arteta en favorite incontestée pour le titre. Les Gunners ont enfin mis fin à une attente de deux décennies pour retrouver les sommets en championnat la saison dernière, en remportant le titre avec sept points d'avance. Les hommes d'Arteta ont bien lancé la défense de leur couronne, en battant Coventry City 3-0 lors du week-end d'ouverture avant d'arracher une victoire 1-0 contre Aston Villa.
- Getty
Un cauchemar pour les défenseurs
Yorke insiste sur le fait que le prolifique attaquant de Galatasaray possède exactement les qualités physiques nécessaires pour terroriser les défenses de Premier League. L’ancien buteur estime que l’approche peu orthodoxe d’Osimhen fait de lui un adversaire incroyablement difficile à gérer pour les défenseurs centraux adverses.
« Victor Osimhen à Arsenal, ce serait énorme. Cela ferait vraiment d’eux les favoris », a déclaré Yorke à Reviant. « Je regardais justement quelques extraits aujourd’hui et il est toujours dans l’action, n’est-ce pas ? Tout en bras et en jambes, un peu peu orthodoxe, mais il fait le travail.
« Ce n’est pas le joueur le plus élégant que vous verrez, mais vous le trouverez très gênant à affronter. Il sera un vrai cauchemar pour ces défenseurs parce qu’il est un peu à l’ancienne dans ce sens.
« Il mesure 1,83 m, il est longiligne, il est correct dans le jeu aérien, il saisit ses occasions et il travaille dur. En tant qu’avant-centre, si vous avez ces qualités, les défenseurs ne vont pas se réjouir de jouer contre lui. Si cela devait se faire, alors je dirais qu’Arsenal filerait clairement vers le titre. »
Un bilan prolifique
Les champions de Premier League ont manifesté un intérêt concret pour Osimhen le mois dernier. Galatasaray aurait envisagé un possible échange impliquant Gabriel Martinelli et Ethan Nwaneri, mais le Nigérian est, pour l’instant, toujours en Turquie.
Osimhen s’est imposé comme l’un des finisseurs les plus redoutables d’Europe au cours des cinq dernières saisons. Après avoir inscrit 76 buts lors d’un passage très réussi à Naples, il a maintenu ce rythme avec un impressionnant total de 64 buts en 77 apparitions avec Galatasaray.
- Getty Images
Quel avenir pour Arsenal ?
Indépendamment de leurs dernières opérations sur le marché des transferts, l'attention d'Arteta se tourne de nouveau vers les échéances nationales ce week-end. Arsenal retrouve la Premier League dimanche pour un choc au sommet face au Chelsea de Xabi Alonso, qui aborde cette rencontre sur une série de trois victoires consécutives.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles