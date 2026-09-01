Yorke insiste sur le fait que le prolifique attaquant de Galatasaray possède exactement les qualités physiques nécessaires pour terroriser les défenses de Premier League. L’ancien buteur estime que l’approche peu orthodoxe d’Osimhen fait de lui un adversaire incroyablement difficile à gérer pour les défenseurs centraux adverses.

« Victor Osimhen à Arsenal, ce serait énorme. Cela ferait vraiment d’eux les favoris », a déclaré Yorke à Reviant. « Je regardais justement quelques extraits aujourd’hui et il est toujours dans l’action, n’est-ce pas ? Tout en bras et en jambes, un peu peu orthodoxe, mais il fait le travail.

« Ce n’est pas le joueur le plus élégant que vous verrez, mais vous le trouverez très gênant à affronter. Il sera un vrai cauchemar pour ces défenseurs parce qu’il est un peu à l’ancienne dans ce sens.

« Il mesure 1,83 m, il est longiligne, il est correct dans le jeu aérien, il saisit ses occasions et il travaille dur. En tant qu’avant-centre, si vous avez ces qualités, les défenseurs ne vont pas se réjouir de jouer contre lui. Si cela devait se faire, alors je dirais qu’Arsenal filerait clairement vers le titre. »