Getty
Traduit par
« Ils s’en fichent » : André Onana explique pourquoi il doit quitter Manchester United lors du mercato estival, ses « erreurs » rendant impossible toute rédemption chez les Red Devils
Manchester United a recruté Lammens et a autorisé Onana à partir en prêt.
Prêté à Trabzonspor, il a retrouvé confiance et a contribué à la victoire en Coupe de Turquie en 2025-2026. Son contrat de prêt touchant à son terme, il doit réintégrer Old Trafford cet été.
Âgé de seulement 30 ans, l’international camerounais reste pourtant dans une phase encore jeune de sa carrière pour un gardien, mais son avenir en Angleterre semble compromis. Rappelons qu’il avait coûté 43 millions de livres sterling (58 millions de dollars) à Manchester United lors de son arrivée en provenance de l’Inter en 2023.
Malgré un titre en FA Cup, il n’a pas convaincu le staff ni les supporters durant ses deux saisons comme numéro un des Red Devils. En quête d’une valeur plus sûre entre les perches, le club a finalement porté son choix sur Senne Lammens, installé titulaire depuis septembre 2025.
- Getty
Onana devra-t-il changer définitivement de club en 2026 ?
Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, Onana devrait néanmoins partir dès que le club aura récupéré une partie de son indemnité de transfert. Interrogé sur la nécessité d’un départ dès le prochain mercato, l’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Cameroun, Djemba-Djemba, s’est confié en exclusivité à GOAL en association avec World Cup Betting : « C’est assez difficile pour lui, car lorsqu’il est parti, il a été prêté. C’était une bonne chose pour lui, car il est allé là-bas, il a joué, il a remporté la coupe, il a disputé tous les matchs.
Ce n’est pas un mauvais gardien, mais il est arrivé au mauvais moment. En Angleterre, on se moque souvent de savoir si un gardien est adroit avec ses pieds : on attend de lui qu’il reste sur sa ligne. Il a donc connu une période difficile.
Il a été prêté, il a joué, il a gagné, tout s’est bien passé. Aujourd’hui, le deuxième gardien [Lammens] a joué, s’est distingué et a mené l’équipe en Ligue des champions, ce qui complique la tâche de l’entraîneur. Si j’étais à sa place, j’aurais moi-même du mal à opérer un changement.
« Si Onana revient maintenant, il sera remplaçant et ce sera difficile, car il sera nerveux, l’ambiance sera différente, car Onana ne sera pas content de ne pas jouer, et cela peut affecter le deuxième gardien. Donc, pour moi, le mieux pour lui est d’être transféré. »
Coup dur pour sa confiance : Onana n'a jamais réussi à se remettre de ses erreurs coûteuses.
Interrogé sur une éventuelle crise de confiance d’Onana au « Théâtre des rêves », où une erreur semble en appeler une autre, Djemba-Djemba analyse : « Je pense que oui. Quand on fait une erreur, puis une deuxième, même si l’on est le meilleur du monde, tous les gardiens traversent un moment de doute. Il faut alors se reconstruire, enchaîner les matchs et jouer, jouer, jouer.
« Pour lui, c’était très, très difficile : une erreur, puis une autre, et les supporters qui hurlent, les journaux qui en rajoutent… Tu sais comment c’est en Angleterre, ce n’est pas facile. Il a très bien joué par moments, mais aujourd’hui, le mieux pour lui est de retrouver confiance en étant transféré. »
- Getty Images
Manchester United se dit prêt à examiner les offres dès l’ouverture du mercato.
Manchester United devrait se montrer réceptif aux offres lors du prochain mercato estival, l’expérience prometteuse de Onana n’ayant pas vraiment convaincu. À ce stade de sa carrière, le gardien a besoin de jouer chaque semaine en tant que numéro 1.
Malgré une réputation écornée par un passage difficile en Angleterre, les prétendants ne devraient pas manquer pour un gardien comptant 53 sélections et une finale de Ligue des champions à son actif.