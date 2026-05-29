Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, Onana devrait néanmoins partir dès que le club aura récupéré une partie de son indemnité de transfert. Interrogé sur la nécessité d’un départ dès le prochain mercato, l’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Cameroun, Djemba-Djemba, s’est confié en exclusivité à GOAL en association avec World Cup Betting : « C’est assez difficile pour lui, car lorsqu’il est parti, il a été prêté. C’était une bonne chose pour lui, car il est allé là-bas, il a joué, il a remporté la coupe, il a disputé tous les matchs.

Ce n’est pas un mauvais gardien, mais il est arrivé au mauvais moment. En Angleterre, on se moque souvent de savoir si un gardien est adroit avec ses pieds : on attend de lui qu’il reste sur sa ligne. Il a donc connu une période difficile.

Il a été prêté, il a joué, il a gagné, tout s’est bien passé. Aujourd’hui, le deuxième gardien [Lammens] a joué, s’est distingué et a mené l’équipe en Ligue des champions, ce qui complique la tâche de l’entraîneur. Si j’étais à sa place, j’aurais moi-même du mal à opérer un changement.

« Si Onana revient maintenant, il sera remplaçant et ce sera difficile, car il sera nerveux, l’ambiance sera différente, car Onana ne sera pas content de ne pas jouer, et cela peut affecter le deuxième gardien. Donc, pour moi, le mieux pour lui est d’être transféré. »