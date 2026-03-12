Getty Images Sport
« Ils s'attendaient à ce qu'on se fasse laminer ! » - Trent Alexander-Arnold riposte aux critiques et qualifie Federico Valverde, du Real Madrid, de « joueur le plus sous-estimé de la planète » après son triplé héroïque contre Manchester City
La performance de Valverde a été historique, faisant de lui le deuxième milieu de terrain de l'histoire du Real Madrid à réaliser un triplé en compétition européenne après Pirri. Le patron des Blancos, Alvaro Arbeloa, n'a pas tari d'éloges, suggérant que le joueur de 27 ans est « la référence, tout ce qu'un joueur du Real Madrid devrait être ». Le milieu de terrain a mené l'équipe dans les duels et a combiné son travail défensif avec une production offensive d'élite, laissant la défense de Manchester City sans réponse pendant les 45 premières minutes.
Alexander-Arnold rend son verdict « le plus sous-estimé »
Après le match, le défenseur latéral du Real Madrid Alexander-Arnold n'a pas pu cacher son admiration pour celui qui est devenu le pilier des Merengues ces dernières saisons.
« Je ne trouve pas les mots pour le décrire en tant que joueur. Il est sans aucun doute le footballeur le plus sous-estimé de la planète », a déclaré Alexander-Arnold à TNT Sports. « Quand vous jouez avec lui, vous comprenez à quel point il se donne pour l'équipe. Il couvre chaque centimètre carré du terrain et se donne à fond. En tant que joueur, la meilleure qualité que vous puissiez avoir est que vos coéquipiers puissent toujours compter sur vous, et il ne nous déçoit jamais. »
Contredisant les pronostics d'avant-match
Cette victoire est d'autant plus impressionnante que Madrid abordait cette rencontre sans plusieurs joueurs clés, tels que Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Bien que le superordinateur d'Opta ait donné Manchester City favori avant le coup d'envoi, les Merengues ont livré une véritable leçon de tactique pour remporter leur 29e victoire avec trois buts d'écart ou plus lors d'un match aller dans leur illustre histoire européenne.
« Une performance exceptionnelle », a ajouté Alexander-Arnold. « Il y a eu beaucoup de bruit lors du tirage au sort et avant ce match, surtout compte tenu de notre façon de jouer et des résultats que nous avons obtenus... Beaucoup de gens s'attendaient à ce que nous soyons battus ce soir. Mais cela montre notre mentalité. Peu importe les blessures que nous avons ou les joueurs absents. Cette compétition est très importante pour le club et en tant que joueurs, nous le comprenons. »
Pas de place pour la complaisance
Malgré leur avance de trois buts, les joueurs du Real Madrid restent concentrés alors qu'ils se préparent à se rendre à l'Etihad Stadium pour le match retour le 17 mars. Ni les joueurs ni les dirigeants ne prennent quoi que ce soit pour acquis, compte tenu de la qualité de l'équipe de Guardiola. Arbeloa a conclu : « S'il y a une chose qui est encore loin d'être acquise, c'est la qualification. J'ai dit aux joueurs que ce n'était pas fini. Nous connaissons l'équipe de City et savons à quel point Pep est un grand entraîneur. Je suis sûr qu'il y aura d'autres surprises lors du match retour. »
