« Ils s'attendaient à ce qu'on se fasse laminer ! » - Trent Alexander-Arnold riposte aux critiques et qualifie Federico Valverde, du Real Madrid, de « joueur le plus sous-estimé de la planète » après son triplé héroïque contre Manchester City

Après le match, le défenseur latéral du Real Madrid Alexander-Arnold n'a pas pu cacher son admiration pour celui qui est devenu le pilier des Merengues ces dernières saisons.

« Je ne trouve pas les mots pour le décrire en tant que joueur. Il est sans aucun doute le footballeur le plus sous-estimé de la planète », a déclaré Alexander-Arnold à TNT Sports. « Quand vous jouez avec lui, vous comprenez à quel point il se donne pour l'équipe. Il couvre chaque centimètre carré du terrain et se donne à fond. En tant que joueur, la meilleure qualité que vous puissiez avoir est que vos coéquipiers puissent toujours compter sur vous, et il ne nous déçoit jamais. »