Les voix médiatiques les plus en vue de United ont occupé une place importante durant le règne scintillant de Sir Alex Ferguson, une période marquée par une domination nationale et des participations régulières à la Ligue des champions. Cependant, la réalité actuelle à Manchester est radicalement différente, le club traversant une disette de 13 ans sans titre de champion et peinant à s’imposer parmi l’élite européenne.

Avant qu’Amorim ne soit limogé, Scholes avait déclaré que l’entraîneur n’était pas « le bon homme » et qu’il ne « comprenait pas le club ». À l’époque, le technicien portugais avait répondu en affirmant que les légendes jugeaient injustement la situation actuelle.

« Je pense que c’est normal, a-t-il déclaré avant son départ. Je pense que c’est un fait que moi, en tant qu’entraîneur de Manchester United, je pense que nous sommes en sous-performance. Nous devrions avoir plus de points, surtout cette saison. Donc j’accepte cela naturellement.

« Parfois, ils n’ont pas toutes les informations et ils voient Manchester United avec les standards qu’ils ont connus ici, en gagnant toujours. Donc c’est difficile pour eux de voir leur club dans cette situation. »



