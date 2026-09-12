Getty Images Sport
Traduit par
« Ils parlent beaucoup ! » - Le patron de l'AC Milan, Ruben Amorim, lance une nouvelle attaque contre des légendes de Manchester United après son passage désastreux à Old Trafford
Difficultés sur le banc d'Old Trafford
Le passage d'Amorim à Manchester United a été marqué par d'importantes difficultés alors qu'il tentait de ramener le club à sa gloire passée. Il a dirigé le club lors de son pire classement de son histoire en Premier League, ne parvenant à obtenir que 24 victoires en 63 matches toutes compétitions confondues. Ce bilan décevant a fourni de nombreux arguments aux anciennes gloires du club, comme Gary Neville, Roy Keane et Paul Scholes, eux qui étaient habitués à l'époque faste des années 1990 et 2000.
Désormais en quête de relancer sa réputation à San Siro, Amorim fait face à un environnement similaire, avec un AC Milan fort de sa propre riche histoire et d'anciens joueurs tout aussi exigeants.
- Getty Images
Amorim s’en prend aux icônes de Manchester United
Interrogé sur la pression liée au fait de diriger une équipe historique où d’anciennes gloires donnent fréquemment leur avis, le nouvel entraîneur de Milan n’a pas pu s’empêcher de lancer une pique à ses critiques d’Old Trafford. Il a estimé que la génération actuelle de consultants reste déconnectée du football moderne.
« J’étais par le passé dans un club [Manchester United] avec beaucoup de légendes, et elles ont des opinions bien arrêtées, et elles parlent beaucoup de choses », a noté Amorim. « Elles ont vécu à une époque qui était complètement différente. »
L’ombre des gloires passées
Les voix médiatiques les plus en vue de United ont occupé une place importante durant le règne scintillant de Sir Alex Ferguson, une période marquée par une domination nationale et des participations régulières à la Ligue des champions. Cependant, la réalité actuelle à Manchester est radicalement différente, le club traversant une disette de 13 ans sans titre de champion et peinant à s’imposer parmi l’élite européenne.
Avant qu’Amorim ne soit limogé, Scholes avait déclaré que l’entraîneur n’était pas « le bon homme » et qu’il ne « comprenait pas le club ». À l’époque, le technicien portugais avait répondu en affirmant que les légendes jugeaient injustement la situation actuelle.
« Je pense que c’est normal, a-t-il déclaré avant son départ. Je pense que c’est un fait que moi, en tant qu’entraîneur de Manchester United, je pense que nous sommes en sous-performance. Nous devrions avoir plus de points, surtout cette saison. Donc j’accepte cela naturellement.
« Parfois, ils n’ont pas toutes les informations et ils voient Manchester United avec les standards qu’ils ont connus ici, en gagnant toujours. Donc c’est difficile pour eux de voir leur club dans cette situation. »
- Buzzi
Un nouveau chapitre à l’AC Milan
Amorim doit désormais se concentrer entièrement sur sa tâche monumentale en Italie, en laissant derrière lui son passé en Premier League. S’il a échappé au regard implacable des consultants britanniques, obtenir des résultats avec un Milan tout aussi historique sera essentiel pour faire taire ses détracteurs.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles