La nouvelle star du milieu de terrain de Barcelone, Rodri, s'est confiée sur son mercato estival mouvementé après la victoire de l'Espagne en Coupe du monde. Dans un entretien accordé àEl Partidazo de COPE, le capitaine de la sélection a confirmé que le Real Madrid avait fortement insisté pour s'attacher ses services.

Après avoir décidé de quitter son précédent club à l'issue d'une période profondément chargée en émotions, le joueur de 30 ans s'est retrouvé à évaluer des propositions des plus grands clubs d'Europe.

Rodri a bouclé un transfert de 76,5 millions d'euros à Barcelone, en signant un contrat de quatre ans.