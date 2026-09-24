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« Ils ont tout tenté ! » : Rodri révèle la vérité derrière l’offre du Real Madrid avant de rejoindre le FC Barcelone
Rodri confirme que le Real Madrid a tout tenté avant son transfert au FC Barcelone
La nouvelle star du milieu de terrain de Barcelone, Rodri, s'est confiée sur son mercato estival mouvementé après la victoire de l'Espagne en Coupe du monde. Dans un entretien accordé àEl Partidazo de COPE, le capitaine de la sélection a confirmé que le Real Madrid avait fortement insisté pour s'attacher ses services.
Après avoir décidé de quitter son précédent club à l'issue d'une période profondément chargée en émotions, le joueur de 30 ans s'est retrouvé à évaluer des propositions des plus grands clubs d'Europe.
Rodri a bouclé un transfert de 76,5 millions d'euros à Barcelone, en signant un contrat de quatre ans.
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La capitaine de l’Espagne salue l’attitude du Real Madrid pendant les négociations
Répondant aux rumeurs selon lesquelles le Real Madrid ne nourrissait pas de véritable intérêt, Rodri a rétabli la vérité concernant l'approche de la Maison Blanche. Il a confirmé que des représentants du Real Madrid avaient affiché un immense enthousiasme, en présentant des propositions de très haut niveau pour le faire venir au Santiago Bernabeu.
Le milieu de terrain a apprécié leur comportement exemplaire tout au long des discussions, ce qui a rendu sa décision finale nettement plus difficile.
« Madrid a montré de l'intérêt dès le tout premier instant », a déclaré Rodri. « Leur comportement a été exemplaire et les propositions montraient qu'ils étaient prêts à tout pour le joueur. J'ai parlé avec des personnes là-bas qui m'ont transmis leur enthousiasme et leur envie que j'y aille. »
L’adéquation tactique et le rôle de leader ont dicté le choix de Barcelone
Malgré la forte insistance du Real Madrid, Rodri a assuré que sa décision reposait entièrement sur le style de jeu, l’adéquation tactique et le projet à long terme de Barcelone. Il estimait que sa compréhension du jeu de position correspondait parfaitement à la philosophie du Barça et à sa génération montante de jeunes talents.
Le lauréat du Ballon d’Or a ajouté que l’idée d’encadrer un jeune effectif en tant que leader expérimenté l’attirait fortement.
« C’était une décision purement footballistique, sur l’endroit où je pensais pouvoir le mieux me développer », a expliqué Rodri. « Il s’agissait de mon rapport au jeu et de la vision d’une génération qui va faire beaucoup parler d’elle au Barça. Zéro sentiment, zéro question d’argent, juste du football. »
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La lauréate du Ballon d’Or est la pièce maîtresse du nouveau milieu de terrain du FC Barcelone
Après avoir fait ses débuts en Liga avec Barcelone contre l’Athletic Club, Rodri reste concentré sur l’objectif d’apporter des trophées sous les projecteurs du Camp Nou. Ce milieu de terrain au profil unique, titré en Coupe du monde, en Ligue des champions et au Ballon d’Or, vise à imposer une domination nationale immédiate.
Barcelone aborde sa saison avec Rodri, qui apporte sérénité et qualité de distribution d’élite à la base du milieu de terrain.
Le capitaine de l’Espagne entend guider Barcelone à travers un cycle compétitif ambitieux.
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