Le Burkina Faso a été confronté à des perturbations logistiques extraordinaires avant son match amical international contre l’Argentine au stade Monumental de Buenos Aires. L’annulation d’un vol charter depuis le Maroc a conduit des joueurs cadres à refuser de voyager en raison de préoccupations liées à la compensation financière et à une fatigue extrême.

Le sélectionneur Amir Abdou a été contraint de composer en urgence un groupe constitué principalement de joueurs internationaux U23.

La jeune équipe a accepté la convocation à la dernière minute afin d’honorer la rencontre.