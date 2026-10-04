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« Ils ont respecté le football ! » : l'histoire dramatique derrière le chaos du vol du Burkina Faso avant la raclée 7-0 infligée par l'Argentine
Le chaos des déplacements contraint le Burkina Faso à une sélection d’urgence de l’effectif
Le Burkina Faso a été confronté à des perturbations logistiques extraordinaires avant son match amical international contre l’Argentine au stade Monumental de Buenos Aires. L’annulation d’un vol charter depuis le Maroc a conduit des joueurs cadres à refuser de voyager en raison de préoccupations liées à la compensation financière et à une fatigue extrême.
Le sélectionneur Amir Abdou a été contraint de composer en urgence un groupe constitué principalement de joueurs internationaux U23.
La jeune équipe a accepté la convocation à la dernière minute afin d’honorer la rencontre.
- Photogamma
L’équipe d’urgence arrive cinq heures avant d’affronter les champions du monde
L’équipe de secours a atterri à Buenos Aires seulement cinq heures avant le coup d’envoi, au terme d’un éprouvant long voyage. Privé de temps de préparation tactique et souffrant d’un important décalage horaire, le Burkina Faso a été contraint de se rendre directement sur le terrain pour affronter les champions du monde en titre.
La Fédération burkinabè de football (FBF) a publié un communiqué officiel concernant l’échec logistique et les remplacements de joueurs.
« Les jeunes joueurs U23 ont abordé ce match comme une belle et précieuse opportunité de prouver leurs capacités sur la scène internationale face à des joueurs de classe mondiale », pouvait-on lire dans le communiqué de la FBF.
Un effectif épuisé fait l’impasse sur ses obligations médiatiques après une défaite 7-0
Comme on pouvait s’y attendre, cette équipe de fortune a eu du mal à contenir la ligne d’attaque de l’Argentine et s’est inclinée lourdement 7-0. Après le coup de sifflet final, l’effectif épuisé a immédiatement quitté le stade pour aller se reposer, sans effectuer d’interviews médiatiques officielles d’après-match.
Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a exprimé sa profonde admiration pour l’engagement du Burkina Faso à disputer le match.
« Je veux adresser un immense merci à ceux qui sont venus du Burkina Faso, a déclaré Scaloni aux journalistes. Je ne connais pas les détails exacts des problèmes rencontrés par leurs autres joueurs, mais ceux qui sont venus ici méritent d’être salués pour leurs efforts. Ils ont respecté le football, et nous avons joué sérieusement comme s’il s’agissait d’une finale, par respect pour leur combat. »
- AFP
Le Burkina Faso se concentre désormais sur la résolution de ses problèmes administratifs internes
La Fédération burkinabè de football fait désormais face à un travail administratif urgent pour régler des procédures logistiques et des différends financiers avec des membres cadres de l’effectif. La fédération vise à stabiliser le fonctionnement de sa sélection nationale avant les prochaines fenêtres internationales.
L’Argentine a conclu son deuxième match de la trêve internationale par une deuxième victoire consécutive sans encaisser de but.
Le Burkina Faso quitte l’Amérique du Sud avec l’objectif de reconstruire la logistique de l’équipe.
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