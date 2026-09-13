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« Ils ont parlé de ma famille ! » : Paris Brunner sort du silence sur son mystérieux geste après son but qui a déclenché une violente polémique
Brunner inscrit un but splendide avant de déclencher une polémique sur sa célébration
Paris Brunner a arraché le point du match nul pour l’AS Monaco grâce à une brillante égalisation à la 71e minute lors du nul 1-1 contre le RC Strasbourg au Stade de la Meinau. Lamine Camara a glissé un ballon en profondeur à l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, qui a enroulé une magnifique frappe lointaine dans la lucarne.
Cependant, le joueur de 20 ans a immédiatement provoqué l’indignation en courant vers les supporters strasbourgeois et en faisant un geste d’égorgement avec son pouce.
L’incident a éclipsé son cinquième but de la saison toutes compétitions confondues et l’a exposé à une possible sanction disciplinaire de la part des autorités de la Ligue 1.
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Un attaquant révèle que des violences familiales ont provoqué sa réaction émotive
S'exprimant en zone mixte après le match, Brunner a défendu ses actes en révélant que les supporters locaux avaient proféré des insultes verbales à l'encontre de ses parents tout au long de la rencontre. Il a insisté sur le fait que ce geste n'était qu'un débordement d'émotion après un moment sous haute pression, et non un acte malveillant.
L'international allemand a précisé que son geste signifiait que l'issue du match avait été scellée par son but.
« Les supporters ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père, a déclaré Brunner. Il y avait beaucoup d'émotion, surtout après une frappe comme celle-là. Je ne voulais manquer de respect à personne. Ce que je voulais dire, c'était : "Quel but, c'est fini." »
L’attaquant présente ses excuses sur les réseaux sociaux
Revenant plus en détail sur la polémique plus tard dans la soirée dans sa story Instagram, Brunner a exprimé ses regrets au sujet du malentendu provoqué par sa célébration. Il a reconnu que ce geste était maladroit, tout en réaffirmant son respect pour l’adversaire.
Cette réaction est intervenue après qu’il s’est imposé comme un élément clé de l’attaque de Monaco à la suite d’une excellente pré-saison et d’un récent doublé contre Marseille.
« Je suis désolé si cela a blessé quelqu’un », a publié Brunner. « J’ai agi sous le coup de l’émotion ; le geste était maladroit et je n’aurais pas dû le faire. »
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L’attaquant de Monaco attend un éventuel examen de la LFP
Alors que les critiques sur les réseaux sociaux se multiplient au sujet de l'incident, on ne sait toujours pas si la commission de discipline de la LFP infligera une amende ou une suspension à l'attaquant. Monaco reste concentré sur la protection de son jeune talent alors qu'il dispute des matches de Ligue 1 à fort enjeu.
La forme offensive de Brunner reste essentielle pour Monaco, qui conserve sa place en tête du classement.
Monaco prépare désormais son prochain match contre Lens, en espérant garder son attaquant vedette concentré sur les résultats sur le terrain.
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