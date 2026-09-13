Paris Brunner a arraché le point du nul pour l’AS Monaco grâce à une brillante égalisation à la 71e minute lors du match nul 1-1 contre le RC Strasbourg au Stade de la Meinau. Lamine Camara a glissé un ballon en profondeur à l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, qui a enroulé une magnifique frappe lointaine dans la lucarne.

Cependant, le joueur de 20 ans a immédiatement provoqué l’indignation en courant vers les supporters strasbourgeois et en faisant un geste d’égorgement avec son pouce.

L’incident a éclipsé son cinquième but de la saison, toutes compétitions confondues, et l’expose à une possible sanction disciplinaire de la part des instances de la Ligue 1.