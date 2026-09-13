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« Ils ont parlé de ma famille ! » : Paris Brunner sort du silence sur sa mystérieuse célébration de but qui a déclenché une violente polémique
Brunner inscrit un but magnifique avant de déclencher une polémique sur sa célébration
Paris Brunner a arraché le point du nul pour l’AS Monaco grâce à une brillante égalisation à la 71e minute lors du match nul 1-1 contre le RC Strasbourg au Stade de la Meinau. Lamine Camara a glissé un ballon en profondeur à l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, qui a enroulé une magnifique frappe lointaine dans la lucarne.
Cependant, le joueur de 20 ans a immédiatement provoqué l’indignation en courant vers les supporters strasbourgeois et en faisant un geste d’égorgement avec son pouce.
L’incident a éclipsé son cinquième but de la saison, toutes compétitions confondues, et l’expose à une possible sanction disciplinaire de la part des instances de la Ligue 1.
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Un attaquant révèle que des violences familiales ont provoqué sa réaction émotive
S’exprimant en zone mixte après le match, Brunner a défendu ses actes en révélant que les supporters locaux avaient proféré des insultes verbales contre ses parents tout au long de la rencontre. Il a insisté sur le fait que ce geste n’était qu’un débordement d’émotion après un moment de forte pression, et non un acte malveillant.
L’international allemand a précisé que son geste signifiait que l’issue du match avait été décidée par son but.
« Les supporters ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père », a déclaré Brunner. « Il y avait beaucoup d’émotions, surtout après un tir comme celui-là. Je ne voulais pas manquer de respect. Ce que je voulais dire, c’était : “Quel but, c’est fini.” »
L’attaquant présente ses excuses sur les réseaux sociaux
Revenant plus en détail sur la polémique dans sa story Instagram plus tard dans la soirée, Brunner a exprimé ses regrets face au malentendu provoqué par sa célébration. Il a reconnu que son geste était maladroit, tout en réaffirmant son respect pour l’adversaire.
Sa réaction est intervenue après s’être imposé comme un élément clé de l’attaque de Monaco à la suite d’une brillante pré-saison et d’un récent doublé contre Marseille.
« Je suis désolé si cela a blessé quelqu’un, a publié Brunner. J’ai agi sous le coup de l’émotion ; le geste était maladroit et je n’aurais pas dû le faire. »
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L’attaquant de Monaco attend un éventuel examen de la LFP
Alors que les critiques sur les réseaux sociaux se multiplient au sujet de l’incident, on ne sait toujours pas si la commission de discipline de la LFP infligera une amende ou une suspension à l’attaquant. Monaco reste concentré sur la protection de son jeune talent alors qu’il enchaîne les matches à fort enjeu en Ligue 1.
La forme offensive de Brunner reste vitale pour Monaco, qui conserve sa place en tête du classement.
Monaco prépare désormais son prochain match contre Lens, avec l’espoir de garder son attaquant vedette concentré sur les résultats sur le terrain.
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