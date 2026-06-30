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« Ils ont marqué 60 % de leurs buts comme ça ! » - Jürgen Klopp s'en prend à Arsenal dans une réaction furieuse suite au but refusé à l'Allemagne lors de la défaite surprise face au Paraguay en Coupe du monde
Les outsiders sud-américains ont créé la surprise en battant les géants du football.
L'Allemagne a été éliminée de manière surprenante après avoir perdu une séance de tirs au but haletante face au Paraguay, outsider de ces seizièmes de finale. Julio Enciso avait d'abord ouvert le score d'une tête en première période, avant que l'attaquant d'Arsenal Kai Havertz n'égalise sur un centre de Florian Wirtz. Jonathan Tah pensait avoir offert la qualification d’une tête puissante en prolongation, mais l’arbitre a annulé le but après avoir estimé qu’il y avait faute sur le gardien Orlando Gill, une décision controversée qui a renvoyé les deux équipes aux tirs au but.
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Klopp critique le manque de cohérence des arbitres
Le but de la tête refusé en prolongation a provoqué la colère du camp allemand et suscité de vives critiques de la part des commentateurs. Lors de son intervention télévisée sur Magenta TV, Klopp a profité de cette décision controversée pour mettre en lumière l’arbitrage jugé trop indulgent dont bénéficient souvent ses anciens rivaux de Premier League.
Klopp a déclaré : « Si ce but est refusé, alors Arsenal ne sera pas champion d’Angleterre. Ils ont marqué 60 % de leurs buts de cette manière. Nous gagnons dès que le ballon franchit la ligne. C’est donc, bien sûr, un coup dur. Il y a pire que les défaites dans le sport. Mais il n’y avait qu’un seul but, un seul rêve, et celui-ci a été anéanti. C’était dramatique. Il existe 500 000 façons de gagner un match de football. Il suffit d’en trouver une. »
Havertz présente ses excuses pour cet échec
Cette défaite marque la toute première élimination de l'Allemagne aux tirs au but dans l'histoire de la Coupe du monde, après quatre victoires précédentes. La stratégie de Klopp revêt une importance particulière, puisque l'Arsenal a établi des records historiques au cours de la saison 2025-2026 de Premier League, terminant en tête du championnat avec un recordabsolu de 19 buts marqués sur corner – représentant plus d'un quart de ses 71 buts au total – ce qui lui a permis de remporter le titre de champion.
Alors que le sélectionneur Julian Nagelsmann bouillonnait sur le bord du terrain, Havertz a bravé les micros pour assumer sa part de responsabilité après avoir manqué son premier tir au but. « Je n’ai pas grand-chose à dire. C’est ma deuxième Coupe du monde et, pour la deuxième fois consécutive, nous ne passons pas au tour suivant. Je m’en excuse.
Nous sommes tous très déçus. Nous avions de grands projets pour cette Coupe du monde. Ce n’est pas très agréable de décevoir à nouveau. L’équipe a tout donné. Un but nous a été refusé. Nous avions face à nous un adversaire très solide ; il était difficile de se créer des occasions et de maintenir le rythme.
« L’équipe paraguayenne s’est repliée très bas et il était difficile de courir sur de longues distances. Nous avons essayé de passer par les ailes, mais malheureusement, cela n’a pas vraiment fonctionné. Je ne pense pas que nous méritions de gagner cette fois-ci. »
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Le Paraguay se tourne vers Philadelphie
Le Paraguay se qualifie pour un huitième de finale prometteur à Philadelphie, où il défiera l’un des deux poids lourds européens, la France ou la Suède. De son côté, l’équipe allemande, abattue, doit désormais s’engager dans une phase d’introspection et pourrait procéder à un remaniement de son encadrement après une nouvelle élimination prématurée. Une refonte majeure de l’effectif semble inévitable, et ces géants déchus doivent rapidement combler leurs lacunes offensives avant le coup d’envoi du prochain cycle de qualifications internationales.