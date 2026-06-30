Cette défaite marque la toute première élimination de l'Allemagne aux tirs au but dans l'histoire de la Coupe du monde, après quatre victoires précédentes. La stratégie de Klopp revêt une importance particulière, puisque l'Arsenal a établi des records historiques au cours de la saison 2025-2026 de Premier League, terminant en tête du championnat avec un recordabsolu de 19 buts marqués sur corner – représentant plus d'un quart de ses 71 buts au total – ce qui lui a permis de remporter le titre de champion.

Alors que le sélectionneur Julian Nagelsmann bouillonnait sur le bord du terrain, Havertz a bravé les micros pour assumer sa part de responsabilité après avoir manqué son premier tir au but. « Je n’ai pas grand-chose à dire. C’est ma deuxième Coupe du monde et, pour la deuxième fois consécutive, nous ne passons pas au tour suivant. Je m’en excuse.

Nous sommes tous très déçus. Nous avions de grands projets pour cette Coupe du monde. Ce n’est pas très agréable de décevoir à nouveau. L’équipe a tout donné. Un but nous a été refusé. Nous avions face à nous un adversaire très solide ; il était difficile de se créer des occasions et de maintenir le rythme.

« L’équipe paraguayenne s’est repliée très bas et il était difficile de courir sur de longues distances. Nous avons essayé de passer par les ailes, mais malheureusement, cela n’a pas vraiment fonctionné. Je ne pense pas que nous méritions de gagner cette fois-ci. »