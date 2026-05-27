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« Ils ont insulté ma mère ! » - Une ancienne star d'Arsenal quitte la retransmission télévisée de la finale de la Ligue des champions après les chants des supporters du PSG
Les champions nationaux s’affrontent à Budapest
Selon le journal français Le Parisien, Samir Nasri ne sera pas du voyage à Budapest pour la finale très attendue de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. La chaîne Canal+ l’avait pourtant accrédité pour assurer le reportage en bord de terrain, mais une liste révisée a été transmise à l’UEFA sans son nom.
Cette affiche met aux prises deux champions nationaux : le PSG, tenant du titre continental, qui a validé son billet grâce à une victoire 6-5 sur l’ensemble des deux manches face au Bayern Munich, et les Gunners, qualifiés après un succès 2-1 à l’issue des deux confrontations avec l’Atlético Madrid. Le milieu de terrain a préféré rester à Paris pour ne pas revivre l’ambiance hostile qu’il avait subie lors de la demi-finale à l’Allianz Arena.
- AFP
L'héritage marseillais attise une rivalité inaltérable.
Les supporters du PSG, dont les ultras forment un noyau dur et passionné, considèrent avant tout ce commentateur comme un ancien joueur de Marseille. Avant de s’illustrer en Premier League, il a disputé 166 matchs sous le maillot du club phocéen. Cette rivalité ancestrale a donné lieu à une hostilité constante à Munich, où les ultras l’ont insulté pendant la retransmission en direct. Le contraste est flagrant : tandis que l’ancien ailier parisien David Ginola est accueilli par des applaudissements chaleureux, son collègue subit des quolibets incessants. Le harcèlement verbal se prolonge bien après le coup de sifflet final et l’oblige à quitter les lieux.
Nasri a confirmé ces faits à L’Équipe, déclarant : « Oui, c’est vrai. Mais en tant qu’ancien joueur de Marseille, c’est normal d’être insulté par les supporters parisiens… Même si je pense qu’ils avaient mieux à faire, comme fêter leur qualification pour la finale (sourit). »
Il a ajouté : « Ce qui m’a dérangé, c’est qu’ils aient insulté ma mère… Mais ce n’est pas pour ça que je ne serai pas à Budapest pour la finale.
« Ce n’est pas la première fois que je me fais insulter dans un stade, et ce ne sera certainement pas la dernière. Si cela devait m’atteindre au point de m’empêcher de faire mon travail à la télé ou d’aller voir des matchs, j’arrêterais tout simplement », a-t-il tranché. « PSG-Arsenal, mieux vaut avoir Robert Pires, fan inconditionnel des Gunners, et David Ginola, supporter déclaré du PSG, qu’une personne neutre comme moi en plateau. Arsenal est aussi mon ancien club, mais je n’entretiens pas de lien particulier avec ses supporters. »
Litige fiscal et commandes Deliveroo
L’animosité a atteint son paroxysme lorsque certains supporters, armés de mégaphones, lui ont crié à plusieurs reprises : « Paie tes impôts ! ». Ce slogan fait référence à une polémique hors des terrains, éclatée en mars, lorsque Les Echos ont révélé que les autorités fiscales avaient saisi des biens d’une valeur d’environ 5,5 millions d’euros, en raison d’une dette présumée impayée.
Au cœur du litige, son statut de résident à Dubaï : les autorités estiment qu’il passait plus de 200 jours par an en France. Pour étayer leurs allégations, les enquêteurs auraient invoqué 212 commandes de repas livrées à Paris via l’application Deliveroo. Les avocats de l’ancien joueur nient catégoriquement l’existence de cette dette, mais ces gros titres accablants ont attisé les railleries agressives venues des tribunes en Allemagne.
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Quelle sera la prochaine étape pour le commentateur ?
Même s'il quitte la touche, le commentateur de 38 ans restera bien présent à l'antenne ce week-end. Après le choc très attendu de samedi, il intégrera le plateau parisien pour l'analyse d'après-match. Aux côtés de Mickaël Landreau, il partagera son expertise dans un cadre serein, à l'abri des foules hostiles.