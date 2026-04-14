Ces dernières années, dans le football anglais, ce terme est étroitement associé au FC Arsenal plus qu’à tout autre club. Ces dernières saisons, les Gunners ont plusieurs fois frôlé un grand titre, avant de fléchir dans la dernière ligne droite et de laisser filer la victoire au profit d’un concurrent.

Lors de l’exercice 2022/2023, les Gunners possédaient encore cinq points d’avance sur Manchester City à la 32^e journée de Premier League, mais ils ont finalement dilapidé cet avantage et terminé à cinq longueurs des Skyblues.

Un an plus tard, le scénario se répète : en tête jusqu’à quelques semaines du terme, les Gunners voient le titre leur échapper après une défaite 0-2 lors de la 32e journée face à Aston Villa, tournant brutal de la course au sacre. Une nouvelle fois, City a exploité sans pitié cette erreur, conservé son sang-froid et ramené le trophée à Manchester avec deux points d’avance, malgré cinq victoires londoniennes lors des cinq dernières journées.