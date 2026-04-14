Dans le jargon des supporters anglais, un « bottle job » désigne une équipe, un joueur ou même un entraîneur qui, lors d’un match ou d’une course au titre, laisse échapper une victoire ou un avantage qui semblait pourtant acquis, et qui, finalement, ne transforme pas sa supériorité ou sa bonne position de départ en résultat concret.
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Ils ont infligé une véritable leçon à Vincent Kompany et au FC Bayern : la « bête noire de l’Europe » se dirige droit vers un fiasco historique
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L'Arsenal FC a manqué de peu le titre de Premier League à deux reprises.
Ces dernières années, dans le football anglais, ce terme est étroitement associé au FC Arsenal plus qu’à tout autre club. Ces dernières saisons, les Gunners ont plusieurs fois frôlé un grand titre, avant de fléchir dans la dernière ligne droite et de laisser filer la victoire au profit d’un concurrent.
Lors de l’exercice 2022/2023, les Gunners possédaient encore cinq points d’avance sur Manchester City à la 32^e journée de Premier League, mais ils ont finalement dilapidé cet avantage et terminé à cinq longueurs des Skyblues.
Un an plus tard, le scénario se répète : en tête jusqu’à quelques semaines du terme, les Gunners voient le titre leur échapper après une défaite 0-2 lors de la 32e journée face à Aston Villa, tournant brutal de la course au sacre. Une nouvelle fois, City a exploité sans pitié cette erreur, conservé son sang-froid et ramené le trophée à Manchester avec deux points d’avance, malgré cinq victoires londoniennes lors des cinq dernières journées.
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Après sa victoire contre le FC Bayern, l’Arsenal FC est devenu « la bête noire de l’Europe ».
Cette saison, tout devait changer. Après une courte défaite lors de la 3ᵉ journée face au FC Liverpool, le club a parfaitement lancé sa saison : grâce à une victoire 2-0 début octobre contre West Ham United, les Gunners ont pris la tête du classement de la Premier League, qu’ils n’ont plus quittée depuis. Le 26 novembre, les Gunners ont peut-être vécu leur plus grand moment de la saison en cours.
Lors d’une rencontre intense, les Gunners ont dominé le FC Bayern Munich, alors invaincu et leader de la Bundesliga, de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des champions. Une victoire méritée et nette : 3-1. Selon le Daily Mail, Arteta a donné « une leçon » à son homologue Kompany. The Sun s’est extasié sur « l’art du jeu » et la presse internationale n’a pas masqué son admiration pour ce nouvel Arsenal, alors au sommet de son art. « La terreur de l’Europe » remporte « une finale anticipée », a écrit AS, qui a conclu : « Personne ne peut rivaliser avec cet Arsenal ! »
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Manchester City peut revenir à hauteur d’Arsenal dans la course au titre.
En dominant le Bayern, déjà redoutable à l’époque, Arsenal s’est immédiatement forgé une réputation de meilleure équipe européenne. Les Gunners ont ensuite consolidé ce statut au fil des semaines. Le 17 janvier, ils occupaient la première place du classement, sept points devant Manchester et Birmingham.
Mais, comme chaque année, le printemps a fait son apparition dans le nord de Londres, ramenant avec lui la crainte d’un nouvel échec cuisant, d’un nouveau « Bottle Job ». Depuis, en Premier League, les Gunners n’ont récolté que six victoires en dix matchs, subissant deux défaites, soit autant que lors des 33 rencontres précédentes toutes compétitions confondues. Deux matches nuls contre Brentford et la lanterne rouge Wolverhampton ont encore réduit l’écart, autrefois confortable, à six points. ManCity dispose par ailleurs d’une rencontre en moins.
Si les Skyblues battent Crystal Palace, l’écart se réduirait à trois points, avant le duel direct du week-end prochain, qui s’annonce alors explosif. Les Gunners en ont fait l’amère expérience samedi dernier, battus 2-1 par l’AFC Bournemouth. Après une prestation terne et sans inspiration à l’Emirates Stadium, les fans ont, pour la première fois cette saison, sifflé ouvertement leurs stars.
La pression est-elle en train de monter au sein d’Arsenal et autour de Mikel Arteta ?
La tension était palpable chez l’entraîneur Arteta, qui, après le coup de sifflet final, a vertement critiqué ses joueurs et exigé une nette amélioration des performances pour les prochaines rencontres. « C’était un véritable camouflet aujourd’hui. Tout dépend maintenant de la réaction que nous allons montrer. (…) Nous avons fait beaucoup de choses bizarres aujourd’hui, je dirais. Nous étions loin de notre niveau », a tempêté l’Espagnol sur TNT Sports.
Avant ce coup d’arrêt dans la course au titre, les Gunners avaient déjà dilapidé deux autres opportunités de remporter un trophée cette saison. Fin mars, l’équipe d’Arteta s’était d’abord inclinée 0-2 face à Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue, avant de voir son parcours s’achever moins de deux semaines plus tard en FA Cup, suite à une défaite 1-2 contre Southampton.
Outre la Premier League, il ne leur reste plus que la Ligue des champions. Là, ils sont la seule équipe encore invaincue et, après leur victoire 1-0 à l’aller face au Sporting, ils ont déjà un pied dans le dernier carré. Contre le club de la capitale portugaise, les Gunners ont encore une fois manqué de clarté dans leur jeu. Ils ont surtout profité des nombreuses occasions manquées par les Lisboètes et d’un but tardif du remplaçant Kai Havertz, qui devrait au moins apaiser les esprits avant le match retour mercredi soir.
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Le FC Arsenal joue-t-il de manière trop unidimensionnelle cette saison ?
Dans l’ensemble, le manque de variété et d’originalité du jeu d’Arsenal se retourne de plus en plus contre le club au fil de la saison. Privée de ses éclats individuels, l’équipe d’Arteta compense souvent par une défense solide et une redoutable efficacité sur coups de pied arrêtés.
Grâce à une stratégie ingénieuse élaborée par l’entraîneur des coups de pied arrêtés, Nicolas Jover – surnommé « l’homme le plus agaçant du football » –, fondée sur la création de confusion dans la surface adverse et la génération de supériorité numérique en bloquant gardiens et défenseurs, Arsenal a un temps marqué jusqu’à 50 % de ses buts sur phases arrêtées.
Mais, depuis, de plus en plus d’équipes ont décodé ces astuces tactiques et la supériorité d’Arsenal sur les coups de pied arrêtés s’érode à vue d’œil. Contre Bournemouth, seuls quelques-uns des dix corners ont créé un véritable danger ; aucun but direct n’en a résulté, tout comme lors du dernier match à domicile contre Everton, malgré huit tentatives depuis le poteau de corner.
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Mikel Arteta critiqué pour le « jeu de terreur » de l'Arsenal FC – serait-il sur le point d'être limogé ?
Cela dit, les Gunners peinent trop souvent à imposer un plan B, notamment lorsqu’ils affrontent des équipes repliées défensivement. Alors que le FC Bayern Munich ou le FC Barcelone récupèrent rapidement le ballon grâce à un contre-pressing impitoyable, ne laissant presque jamais leurs adversaires franchir la ligne médiane, ou que Manchester City étouffe ses rivaux par un football de possession écrasant, Arsenal ne propose trop souvent qu’une défense bien organisée et une menace sur coups de pied arrêtés.
On comprend mieux pourquoi la presse anglaise a popularisé le terme « Terrorball » pour qualifier un style de jeu perçu comme peu attrayant et dénué d’inspiration. « Ils n’ont rien de beau », a récemment tranché Alan Pardew, qui totalise 318 matchs sur le banc en Premier League. Pour l’ancien international Paul Scholes, un éventuel sacre des Gunners les consacrerait « champions les plus ennuyeux de l’histoire » du championnat. Son collègue expert Chris Sutton les qualifie même de « plus laids ».
Si, au bout du compte, le club décroche son premier titre de champion d’Angleterre depuis la saison 2003-2004 des « Invincibles » et réalise un coup de maître en Ligue des champions, alors très peu de supporters des Gunners critiqueront leur équipe pour ne pas avoir proposé un football offensif particulièrement exaltant.
En revanche, un échec après une saison aussi solide laisserait un goût amer et confirmerait, une fois de plus, la réputation de « Bottle Job » du club.
Un échec final, aussi bien en Premier League qu’en Ligue des champions, aurait des conséquences lourdes pour Arteta : selon Mundo Deportivo, il devrait alors quitter son poste. Et ce scénario confirmerait, une fois de plus, la réputation d’Arsenal comme spécialiste des « Bottle Jobs ».
Les statistiques officielles de l’Arsenal FC pour la saison 2025/26
Concours
Matchs
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Points par match
Buts
Premier League
32
21
7
4
2,19
62:24
Ligue des champions
11
10
1
0
2,82
27:5
FA Cup
4
3
0
1
2,25
11:4
Coupe de la Ligue
6
5
0
1
cote à 2,50
17h12
TOTAL
53
39
8
6
2,36
117:45