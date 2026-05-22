« Ils ont fait de moi une meilleure personne » : Álvaro Arbeloa annonce son départ du Real Madrid et s'exprime au sujet de José Mourinho

En Liga, le Real Madrid pointe à onze longueurs du FC Barcelone, champion en titre et futur lauréat, à la veille de la dernière journée. Pour ce dernier match sans enjeu, les Merengues accueilleront samedi l’Athletic Bilbao. En Ligue des champions, le club madrilène a été éliminé en quarts de finale par le Bayern Munich, et en Coupe du Roi, il a buté en huitièmes sur l’outsider Albacete.

En coulisses, le club a traversé plusieurs épisodes chaotiques sous la direction d’Arbeloa, jusqu’à ce que la star Kylian Mbappé s’affronte publiquement à son entraîneur.

Arbeloa, qui a porté le maillot madrilène de 2009 à 2016, avait ensuite intégré les instances du club avant de superviser la formation des jeunes et de prendre les commandes de la réserve à partir de 2020. « Quant à mon avenir, j’y réfléchirai à partir de lundi », a déclaré Arbeloa. « J’espère que ce n’est qu’un “à bientôt”. J’ai toujours considéré cet endroit comme ma maison, je fais partie de Madrid depuis 20 ans à différents titres. »