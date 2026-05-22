«Je quitte le Real Madrid avec une immense gratitude. Les joueurs m’ont rendu meilleur et m’ont apporté de la joie chaque jour », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Âgé de 43 ans, l’ancien entraîneur des réserves avait pris les commandes mi-janvier, après le départ de Xabi Alonso. Il n’a toutefois pas réussi à inverser la tendance : le Real a conclu la saison 2025/26 sans remporter le moindre titre. Son contrat courait initialement jusqu’en 2027.
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« Ils ont fait de moi une meilleure personne » : Álvaro Arbeloa annonce son départ du Real Madrid et s'exprime au sujet de José Mourinho
José Mourinho, déjà champion avec le Real entre 2010 et 2013, devrait insuffler un nouvel élan à l’équipe. En début de semaine, plusieurs médias ont affirmé que le technicien portugais de 63 ans avait finalisé son transfert du Benfica Lisbonne à Madrid, mais aucune confirmation officielle n’est encore parvenue. Sous contrat jusqu’en 2027, il peut toutefois s’en libérer contre une indemnité de trois millions d’euros. Au Real, il devrait signer un contrat de deux ans. Des rumeurs circulent déjà sur ses prétendues demandes de transfert.
Alvaro Arbeloa a confié : « Mou dispose d’un staff technique fantastique, il est très bien entouré. S’il vient, il le fera avec ses propres collaborateurs, comme il se doit. » L’ancien défenseur a par ailleurs exclu de faire lui-même partie de l’encadrement technique du Portugais.
Le Real Madrid a déçu tant sur le terrain qu'en dehors
En Liga, le Real Madrid pointe à onze longueurs du FC Barcelone, champion en titre et futur lauréat, à la veille de la dernière journée. Pour ce dernier match sans enjeu, les Merengues accueilleront samedi l’Athletic Bilbao. En Ligue des champions, le club madrilène a été éliminé en quarts de finale par le Bayern Munich, et en Coupe du Roi, il a buté en huitièmes sur l’outsider Albacete.
En coulisses, le club a traversé plusieurs épisodes chaotiques sous la direction d’Arbeloa, jusqu’à ce que la star Kylian Mbappé s’affronte publiquement à son entraîneur.
Arbeloa, qui a porté le maillot madrilène de 2009 à 2016, avait ensuite intégré les instances du club avant de superviser la formation des jeunes et de prendre les commandes de la réserve à partir de 2020. « Quant à mon avenir, j’y réfléchirai à partir de lundi », a déclaré Arbeloa. « J’espère que ce n’est qu’un “à bientôt”. J’ai toujours considéré cet endroit comme ma maison, je fais partie de Madrid depuis 20 ans à différents titres. »