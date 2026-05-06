La fracture au sein du groupe se propagerait au-delà du simple cercle des joueurs, les relations avec Álvaro Arbeloa se dégradant de plus en plus. Selon nos informations, jusqu’à six joueurs refuseraient désormais de lui adresser la parole. En début de semaine, un autre différend a éclaté entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras. Si le défenseur espagnol a tenté de minimiser l’incident en déclarant : « L’accrochage avec un coéquipier est un cas isolé, sans importance, et il est réglé », la réalité derrière les portes closes dépeint un tableau bien différent. L’accumulation de ces tensions suggère un groupe qui se fissure de toutes parts.