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« Ils ont failli en venir aux mains » - Nouvelle altercation au Real Madrid : Federico Valverde et Aurélien Tchouameni se sont disputés violemment

Real Madrid
F. Valverde
A. Tchouameni
LaLiga
FC Barcelone vs Real Madrid

La saison du Real Madrid prend un nouveau tournant désastreux après une violente altercation entre les milieux de terrain Federico Valverde et Aurélien Tchouameni lors d’une séance d’entraînement. Les deux joueurs ont dû être séparés alors que la tension montait, révélant des divisions croissantes dans un vestiaire déjà fracturé, à la veille d’un Clásico décisif que Barcelone pourrait exploiter pour remporter le championnat.

  • Le centre d’entraînement de Valdebebas plonge dans le chaos

    Selon MARCA, le climat au Real Madrid a atteint un point de rupture. Valverde et Tchouameni en sont presque venus aux mains à la suite d’une violente altercation, symbole de la décomposition interne qui ronge actuellement l’équipe. Tout a commencé par un tacle anodin lors d’un exercice d’entraînement ; une faute a alors déclenché l’une des confrontations les plus agressives jamais observées au centre d’entraînement du club. Les deux joueurs se sont alors poussés avant de poursuivre leur altercation verbale jusqu’aux vestiaires. L’incident, qui a rapidement fait le buzz à Valdebebas, a laissé le staff et les coéquipiers stupéfaits par l’intensité de la colère affichée.

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  • AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images

    Des divisions croissantes au sein d'un groupe frustré

    Cette énième dispute confirme la profonde division qui frappe actuellement l’effectif du Real Madrid. Le club merengue occupe la deuxième place de la Liga avec 77 points après 34 journées, et pointe à 11 longueurs du leader barcelonais, totalisant 88 unités. L’absence d’enjeux sportifs semble avoir libéré des frustrations longtemps contenues. Les relations entre plusieurs figures clés se sont considérablement détériorées : certains joueurs ne se parlent même plus. Une fatigue émotionnelle a installé un climat toxique où même les séances d’entraînement virent à l’explosion, obligeant le staff technique à une tâche ardue.

  • La rupture avec Arbeloa et les récentes tensions dans les vestiaires

    La fracture au sein du groupe se propagerait au-delà du simple cercle des joueurs, les relations avec Álvaro Arbeloa se dégradant de plus en plus. Selon nos informations, jusqu’à six joueurs refuseraient désormais de lui adresser la parole. En début de semaine, un autre différend a éclaté entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras. Si le défenseur espagnol a tenté de minimiser l’incident en déclarant : « L’accrochage avec un coéquipier est un cas isolé, sans importance, et il est réglé », la réalité derrière les portes closes dépeint un tableau bien différent. L’accumulation de ces tensions suggère un groupe qui se fissure de toutes parts.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    Le Clásico se profile alors que la saison atteint son point d’orgue.

    Cette polémique tombe au pire moment, alors que Madrid se prépare pour le Clásico de dimanche. Une défaite serait un véritable camouflet, Barcelone n’ayant besoin que d’un point pour être officiellement sacré champion. Si le groupe ne se ressaisit pas rapidement, ces frictions internes pourraient anéantir ce qu’il reste de fierté après une saison déjà décevante.

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