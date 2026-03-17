« Ils ont essayé de me faire passer pour un ogre » - L'ancien entraîneur adjoint de l'Espagne fait part de sa perplexité après son licenciement par Luis Enrique

La relation professionnelle entre Moreno et Luis Enrique a été l'une des plus fructueuses du football espagnol moderne, s'étendant sur des passages à la Roma, au Celta Vigo et au FC Barcelone. Elle s'est toutefois rompue en 2019, lorsque Luis Enrique a repris les rênes de l'équipe d'Espagne à la suite du décès tragique de sa fille. Moreno, qui avait pris la relève en tant qu'entraîneur principal pour assurer la qualification à l'Euro 2020, s'est retrouvé en surnombre.

La transition de fidèle assistant à paria s'est déroulée à huis clos, mais a rapidement été portée à la connaissance du grand public. Moreno a révélé que la décision lui avait été communiquée en personne, mais sans la nuance qu'il aurait espérée, compte tenu de leur histoire commune.