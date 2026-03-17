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« Ils ont essayé de me faire passer pour un ogre » - L'ancien entraîneur adjoint de l'Espagne fait part de sa perplexité après son licenciement par Luis Enrique
La fin soudaine d'un partenariat de longue date
La relation professionnelle entre Moreno et Luis Enrique a été l'une des plus fructueuses du football espagnol moderne, s'étendant sur des passages à la Roma, au Celta Vigo et au FC Barcelone. Elle s'est toutefois rompue en 2019, lorsque Luis Enrique a repris les rênes de l'équipe d'Espagne à la suite du décès tragique de sa fille. Moreno, qui avait pris la relève en tant qu'entraîneur principal pour assurer la qualification à l'Euro 2020, s'est retrouvé en surnombre.
La transition de fidèle assistant à paria s'est déroulée à huis clos, mais a rapidement été portée à la connaissance du grand public. Moreno a révélé que la décision lui avait été communiquée en personne, mais sans la nuance qu'il aurait espérée, compte tenu de leur histoire commune.
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Rupture de communication
Lors d'une interview dans l'émission « El Camino de Mario » avec l'ancien international espagnol Mario Suárez, Moreno a raconté en détail le moment où sa collaboration professionnelle avec Luis Enrique a pris fin.
« Je me suis rendu chez lui après le décès tragique de sa fille et je lui ai dit que j’allais tenir les engagements que j’avais pris publiquement », a expliqué Moreno, selon Marca. « Il m’a répondu qu’il ne comptait plus sur moi, qu’il ne m’entraînerait plus jamais.
Ils ont essayé de me faire passer pour un ogre, comme quelqu'un qui voulait rester à tout prix. Des choses très laides ont été publiées, affirmant que je n'étais pas allé le voir à ce moment-là, alors qu'en réalité, nous avions simplement respecté tout ce qu'il nous avait dit. Sur le plan personnel, cela a été très difficile. »
Lutter contre un discours de trahison
La situation a atteint son paroxysme lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, au cours de laquelle l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain a accusé Moreno de « déloyauté ». Cette condamnation publique a eu un impact dévastateur sur la famille de Moreno, qui s'est retrouvée prise entre deux feux dans la tempête médiatique.
« Ma mère m’a appelé en pleurant, me demandant si tout ce que je disais était vrai, car elle ne comprenait pas », se souvient Moreno. « Je sais certaines choses, mais je ne vais pas les dire parce que ce sont des tiers qui me les ont racontées, et je veux respecter cela. Que chacun l’interprète comme il le souhaite. J’ai réalisé que le récit est souvent bien plus fort que la vérité. »
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Réagir aux récentes controverses en Russie
L'entretien a également abordé le mandat de Moreno à la tête du club russe FK Sochi, qui s'est achevé de manière pour le moins étrange. Andrei Orlov, l'ancien directeur sportif de l'équipe russe, a accusé l'Espagnol d'avoir utilisé ChatGPT pour la planification, l'entraînement et le recrutement des joueurs. Parmi ces activités, le dirigeant a reproché à Moreno d'avoir empêché ses joueurs de dormir pendant 28 heures avant un déplacement à Khabarovsk, une ville située à l'est du pays.
« En gros, ce que j’avais fait, c’était me préparer de manière professionnelle. J’ai discuté avec des médecins, avec des gens qui avaient l’habitude de ça », a déclaré Moreno. « La seule chose que j’ai faite, c’est de faire lever les joueurs un peu plus tôt pendant la semaine pour que le décalage de sept heures passe à trois. »
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